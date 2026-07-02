Roma, Università Guglielmo Marconi e Accademia Tiberina un incontro tra cultura ed eccellenza

Grande successo per la terza edizione del Premio Internazionale “G. Belli – F. Lami”.

La cultura quale spazio di condivisione, il sapere come bene comune e il merito come valore da promuovere su questi principi si è svolta, presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma, la terza edizione del Premio Internazionale di Eccellenza di Letteratura “G. Belli – F. Lami”, promosso dall’Accademia Tiberina ideato e organizzato dalla prof.ssa Antonietta Micali, Direttrice del Dipartimento di Letteratura dell’Accademia. L’evento ha registrato la partecipazione di autorevoli rappresentanti del mondo accademico, istituzionale, della ricerca, del giornalismo, dell’arte e della letteratura, configurandosi come un’importante occasione di confronto tra esperienze e competenze diverse, accomunate dall’obiettivo di valorizzare la cultura quale motore di crescita civile e sociale.

Ad aprire la manifestazione sono stati il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi, Marco Abate, il Presidente dell’Accademia Tiberina, Franco Antonio Pinardi, il Direttore Generale Vicario dell’Ateneo, Marco Belli, e il Presidente dell’Accademia Culturale Internazionale Cartagine 2.0, Alessandro della Posta.

Tra i presenti la giornalista Sabrina Morelli che ricopre il ruolo di Direttrice del Dipartimento Radiofonico all’interno dell’Accademia, distinguendosi per la sua visione strategica e la capacità di coordinare con efficacia tutte le attività legate alla comunicazione e alla valorizzazione dei talenti.

Tra i momenti di maggiore rilievo della giornata, il conferimento del Premio alla Carriera “Guglielmo Marconi”, assegnato a Sua Eccellenza il Principe Guglielmo Giovannelli Marconi, nipote del celebre inventore e Premio Nobel, alla prof.ssa Laura Mazza e a Claudia Geromel Levi Montalcini, Vicepresidente Esecutiva della Fondazione Levi Montalcini, per il significativo contributo apportato nei campi della cultura, della ricerca e dell’innovazione.

A impreziosire ulteriormente la cerimonia è stata la presenza della dott.ssa Piera Levi Montalcini, nipote del Premio Nobel per la Medicina Rita Levi Montalcini, simbolo di una tradizione familiare profondamente radicata nella ricerca scientifica e nella diffusione del sapere.

Ampio spazio è stato dedicato anche al giornalismo, con il Premio Guglielmo Marconi al Giornalismo e alla Comunicazione, conferito a Roberto Napoletano, direttore del Messaggero; Mario Orfeo, direttore de La Repubblica; Lorenzo D’Albergo, vice caporedattore; e Alessandro Nardelli, direttore di IN PUGLIA 24.

Nel corso dell’evento sono stati inoltre premiati il prof. Tommaso Valentini, la prof.ssa Anna Baldazzi, Susanna Musetti, Tina Berenato, il regista Massimiliano Terzo, gli attori Patrizio Pelizzi e Giorgio Biavati, il regista e compositore Stefano Reali, il direttore di Radio TV Lombardia Gian Luca Gianpiglia e il pianista internazionale Matteo Buonanoce, protagonisti di percorsi professionali di eccellenza nei rispettivi ambiti.

Significativa è stata anche la partecipazione alle sezioni dedicate a Poesia, Narrativa, Saggistica e Libri, con autori provenienti da numerosi Paesi, a conferma del crescente rilievo internazionale del Premio.

Tra gli Accademici intervenuti, la dott.ssa Venera Torrisi, Direttrice del Dipartimento di Musica e Coordinatrice della Commissione della Sezione Poesia, ha sottolineato il valore dell’elevato profilo culturale della Commissione, composta dalla prof.ssa Simonetta Lucchi, dalla dott.ssa Marica Pinardi, dal dott. Alessandro Scolaro, dalla prof.ssa Daniela Cecchini, dalla prof.ssa Rita Iacomino e dalla dott.ssa Angela Kosta.

La terza edizione del Premio Internazionale di Eccellenza “G. Belli – F. Lami” si è conclusa con un lungo applauso rivolto ai premiati e ai protagonisti della giornata, confermando il ruolo dell’Accademia Tiberina quale autorevole punto di riferimento nella promozione della cultura, del dialogo tra istituzioni e della valorizzazione del merito. Un appuntamento che continua a crescere anno dopo anno, consolidando il proprio prestigio nel panorama culturale nazionale e internazionale.