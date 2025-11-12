Raggio di Luce, il nuovo singolo e il nuovo videoclip di Luigi Libra

dal 14 novembre su tutte le piattaforme

Si intitola «Raggio di Luce» in uscita il 14 novembre su tutte le piattaforme insieme al videoclip il quarto singolo di Luigi Libra che precede l’uscita del disco omonimo. Composto da Luigi Libra e Andrea Palazzo e arrangiato dallo stesso cantautore con Pino Tafuto con il basso di Pasquale Di Fiore, le chitarre di Andrea Palazzo, la batteria di Mauro D’Ambrosio e il piano, le tastiere di Pino Tafuto, e l’orchestra d’archi de I Cavalieri della Luna di Fabiana Sirigu diretta dallo stesso Pino Tafuto, il brano è dedicato alle donne che sono state fondamentali per la crescita di Libra: quelle degli amori indissolubili, complici e vincenti, nonostante il tempo che passa, come racconta il videoclip diretto Nilo Sciarrone per Egofactory Srl.

Nell’atmosfera magica del lago del Matese, un uomo e una donna si amano dal primo all’ultimo giorno della loro vita condivisa, finché lei muore e lui continua a vivere nel ricordo di quell’amore tanto puro e perfetto da sembrare un disegno divino. Sono lo spirito di lei e le fotografie che mostrano il loro passato insieme, oltre ai ricordi, che riescono a tenere l’uomo in vita, nonostante la lacerante mancanza della sua amata.

«Io ho vissuto un amore così grande ed immenso – spiega Luigi Libra – in cui bastavano i piccoli gesti, quelli e nient’altro, per farci capire ogni cosa di noi, semplicemente perché un tempo io vivevo in lei: si tratta di mia madre. Se solo potessimo soffermarci di più sul concetto di amore, sono certo che il mondo sarebbe diverso».

«Raggio di Luce», dopo «Spettri», «Libertà» e «Lara» è il quarto singolo dell’artista, che precede l’uscita dell’album «Raggio di Luce» a febbraio 2026 (prodotto e distribuito da Self Distribuzione di Vittorio Lombardoni), un disco delicato, emozionale e profondo, ricco di Groove, attento alle tematiche sociali e all’amore, che racconta in ogni sua forma.

Si ringraziano Dimore di Charme Lago Matese (CE) per gli spazi, Letizia Niccolai per la sua interpretazione e la natura meravigliosa del luogo. Partnership: Kreo Green Power, Società Benefit, M.a.c., Srls Azienda Edile.

