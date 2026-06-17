Piano Day 2026: il Conservatorio Alessandro Scarlatti celebra il pianoforte e i suoi giovani talenti

SALA FERRARA, SALONE MANNINO, SALA SOLLIMA – 20 GIUGNO DALLE ORE 9.00. Ingresso libero sino ad esaurimento posti

Una giornata interamente dedicata al pianoforte, alla musica e alla condivisione artistica. Il Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti” di Palermo presenta Piano Play 2026, l’evento che vedrà protagonisti studenti e docenti delle classi di pianoforte in un ricco programma di esibizioni aperto alla comunità accademica e al pubblico.

L’appuntamento è fissato per sabato 20 giugno 2026, a partire dalle ore 9.00, presso la Sala Ferrara, il Salone Mannino e la Sala Sollima del Conservatorio, che per l’intera giornata si trasformeranno in spazi di incontro, ascolto e valorizzazione del repertorio pianistico.

Piano Day nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura del pianoforte attraverso una formula partecipativa che mette al centro il talento, la crescita artistica e il dialogo tra studenti e docenti. Un’occasione speciale per condividere il lavoro svolto durante l’anno accademico e per offrire al pubblico un percorso musicale che attraversa epoche, stili e linguaggi diversi.

Saranno protagonisti gli allievi delle classi dei Maestri Massimo Bentivegna, Giovanna Borruso, Dorotea Cei, Giuseppe Fagone, Marzia Manno, Fabio Piazza, Giulio Potenza, Paolo Scanabissi e Antonio Sottile, impegnati in una serie di performance che metteranno in luce il livello artistico e la qualità formativa del Conservatorio. Attraverso le ottantotto note del pianoforte prenderanno vita pagine celebri del repertorio classico, romantico e contemporaneo, in un susseguirsi di interpretazioni che testimoniano la passione, l’impegno e la sensibilità musicale delle nuove generazioni di musicisti.

“Piano Day rappresenta un importante momento di condivisione e crescita per la nostra comunità accademica“, sottolinea il Direttore del Conservatorio Alessandro Scarlatti, M° Mauro Visconti. “La musica diventa occasione di incontro, confronto e partecipazione, valorizzando il percorso formativo degli studenti e rafforzando il legame tra il Conservatorio e il territorio.“

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di attività artistiche e culturali promosse dall’istituzione palermitana, confermando la centralità della formazione musicale come strumento di sviluppo culturale e umano. Il Conservatorio Alessandro Scarlatti invita studenti, docenti, famiglie, appassionati e cittadini a partecipare a questa giornata di festa dedicata al pianoforte, per vivere da vicino il talento dei giovani interpreti e lasciarsi coinvolgere dalla magia della musica dal vivo.

Piano Day 2026

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