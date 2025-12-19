“Pennellate di Pace”: artisti internazionali si uniscono per una collettiva globale

di Monica Isabella Bonaventura

“Pennellate di Pace” è una collettiva d’arte senza precedenti, curata e organizzata da due talentuose maestre d’arte e artiste: Monica Isabella Bonaventura e Silvana Viansone.

Monica Isabella Bonaventura ha curato e organizzato numerose mostre d’arte ed eventi artistici nazionali e internazionali, è artista, poetessa e redattrice per tre quotidiani del settore, mentre Silvana Viasone è un’ex docente di discipline pittoriche, artista e interior design.

Insieme, hanno meticolosamente riunito 70 artisti provenienti da vari Paesi e numerosi ospiti d’onore di fama mondiale. L’obiettivo è celebrare la pace e denunciare l’atrocità della guerra attraverso un’esperienza artistica unica e commovente.

Le opere degli artisti sono state raccolte e intessute con le toccanti frasi di solidarietà degli ospiti, dando vita a un video emozionale e suggestivo.

L’esperienza visiva è accompagnata dal brano “Conflict”, composto dal Producer e musicista NAMELESS. Egli è noto in Italia e in Europa per la sua raffinata e originale capacità di creare musiche per colonne sonore che non solo generano atmosfera, ma richiamano sentimenti profondi.

Questa potenza evocativa emerge pienamente in questa collettiva: la musica, al pari delle opere d’arte, rievoca un conflitto interiore, un grido pieno di emozione e suggestione, lasciando lo spettatore immerso in un momento di profonda riflessione e connessione emotiva.

Artisti provenienti da Italia, Egitto, Messico, Moldavia, Pakistan, Corea del Sud, Olanda, Polonia, Austria, Perù, U.S.A., Norvegia, Etiopia, Romania, Taiwan, Brasile, Uruguay, Francia, Siria e Georgia hanno unito le loro forze creative per lanciare un potente messaggio di solidarietà.

Questo messaggio è capace di toccare i cuori e le menti dei singoli, ricordando che l’arte è un elevato strumento di pace e di unione tra i popoli e le culture.

Attraverso le loro opere, questi artisti rivolgono un appello universale alla comprensione, dimostrando che l’arte funge da linguaggio ed espressione globale, capace di superare le barriere linguistiche e culturali e di unire le persone in un desiderio collettivo di armonia.

In questo modo, l’arte stessa si fa Ambasciatrice di Pace, un mezzo efficace per promuovere e incoraggiare l’uguaglianza, il rispetto e la tolleranza, e per rammentare che, al di là delle differenze, siamo tutti accomunati dalla nostra umanità e diversità.

Al contempo, gli ospiti d’onore hanno voluto prendere parte a questa importante iniziativa, portando il loro contributo sulla pace e diventando anch’essi Ambasciatori di questa visione collettiva, tutti desiderosi di un futuro di pace globale. Sebbene la maggior parte provenga dall’Italia, le voci autorevoli da altri Paesi si uniscono in un coro unanime, simbolo di intesa e fratellanza senza confini.

Le citazioni raccolte nel video avvincente, affiancate alle creazioni artistiche, fungono da ulteriore attestazione dell’influenza esercitata dall’arte e dalla cultura nel promuovere il dialogo e la cooperazione internazionale. Esse convergono nel ribadire che la pace costituisce un valore intrinseco che supera ogni confine geografico e culturale, unificando l’umanità nel desiderio condiviso di armonia e convivenza pacifica, nonché l’urgenza di un cessate il fuoco. La partecipazione a questo progetto rappresenta per tutti un motivo di onore e arricchimento, contribuendo a dare maggiore risonanza al messaggio centrale di “Pennellate di Pace”.

Il risultato di questa collettiva è di essere un invito a riflettere su come la sofferenza generata dai conflitti possa essere contrastata dalla bellezza, dall’empatia e dalla condivisione artistica.

Animate da questo spirito, le curatrici sognano di portare l’esposizione in giro per l’Italia, facendo tappa nelle principali città e realtà culturali del Paese, affinché il messaggio di pace possa raggiungere quante più persone possibile.

Il 31 gennaio 2026 sarà lanciato sui social il video di presentazione della collettiva on-line, con l’obiettivo di diffondere rapidamente lo spirito dell’iniziativa e coinvolgere il pubblico anche da remoto.

Artisti che espongono:

. ADRIANA VIOTTINI Italia

. AANIA S. KHAN Pakistan

. AGRIPPINO MARTELLO Italia

. ALESSIO SANTIAGO POLICARPO Italia

. ALEXANDRA VAN DER LEEW Olanda

. ANDREL MIRANDA Brasile

. CHANG CHIA – LING Taiwan

. CLAUDIO GUASTI Italia

. CONNY SOLDERA Italia

. COSIMO MALORGIO Italia

. CRISTINA CASTELLANI Italia

. DANIELE ROSTAGNO Italia

. DIEGO SCURSATONE Italia

. DINORAH GUTTIERREZ Uruguay

. DONATO MUSTO Italia

. DOROTA MONDRZEJEWSKA Austria

. ELENA ROBERTI Italia

. FABIOLA LORELINE VIZZINI Italia

. FASIL ASSEFA Etiopia

. FLAVIO PALAZZINA Italia

. FLORIANA PACE Italia

. GELA NOZADZE Georgia

. GIANCARLO SCARLATA Italia

. GIANNI SESIA Italia

. GIUSTINA CASANOVA Italia

. GRAZIA GRAVINA Italia

. GRAZIELLA BASSETTO Italia

. JABLE HAMMAM AL QARABLE Siria

. JACEK ROZMIAREK Polonia

. JARBEN WANG Taiwan

. KETTY LA ROSA Italia

. KÓDÒ – DONATELLA CONSONNI Italia

. LAURA ALUVISETTI Italia

. LAURA BRUNO Italia

. LAURA LEPORE Italia

. LUIGI CURCIO Italia

. MARIA CONSTANTINESCU Romania

. MARIA ESTER ZANATTA U.S.A.

. MARINO MARINONI Italia

. MATTIA DE LUCA Italia

. MIA CASTRO Italia

. MICHAEL KAZEMI Corea del Sud

. MILENA EMMA CARACCIOLO Italia

. MIRCO ANDREIS Italia

. MONICA FERRERA Italia

. MONICA ISABELLA BONAVENTURA Italia

. MORENA BERTO Italia

. NINA TVERI Georgia-Italia

. OMBRETTA DI BELLA Italia

. ONESIMO AVILA LARA Messico

. PANTALEONE ROMBOLÁ Italia

. PASCALE DEFRANCQ Francia

. PIER ANTONIO MASOTTI Italia

. RAJA SAJIN Moldavia

. RITA CARLINI Italia

. ROBERTA LAZZARO Italia

. ROBERTA PIRON Italia

. ROSANNA REATEGUI Perù

. ROSARIA SCHILLACI Italia

. RUDY HENDERSON Italia

. SALAH ASAD Egitto

. SARA MEDEA Italia

. SARA VILLARBOITO Italia

. SELENE SALAS FOX Brasile

. SIGMUND NYBERG Norvegia

. SILVANA VIANSONE Italia

. SILVIA REGE CAMBRIN Italia

. STEFANIA GRAZIOLI Italia

. UMBERTO VASCHETTO Italia

. VALENTINA VENDRAME Italia

Ospiti d’Onore:

. ALFONSO SIMIONI Italia – Avvocato, scrittore e poeta

. ANDREA BUQUICCHIO Italia – Chirurgo plastico

. ANDREA GIOSTRA Italia – Psicologo, criminologo, saggista

. ANNA GIULIANO Italia – Scrittrice

. ANNAMARIA CITINO Italia – Docente di italiano e storia, scrittrice e poetessa

. AZIZA ESSALEK Marocco – Attrice

. DEBORAH ONISTO Italia – Consigliera e Vicepresidente della VI Commissione, Attività Culturali, Cittadinanza delle donne, Pari opportunità, Politiche culturali, Promozioni della città, Promozioni Internazionali del Comune di Venezia

. FIORE SANSALONE Italia – Presidente dell’Associazione Atlantide – Centro studi

nazionale per le arti e la letteratura e direttore responsabile del quotidiano d’informazione “La Voce agli italiani”

. GIANPIERO MENNITI Italia – Scrittore e Critico d’Arte

. GIORGIO GREGORIO GRASSO Italia – Docente universitario, storico dell’arte e critico d’arte, curatore di esposizioni d’arte nazionali e internazionali, conduttore di trasmissioni tv sull’arte, direttore del quotidiano “Il Quotidiano dell’Arte”, direttore Mediolanum Art Gallery e presidente della fondazione arte contemporanea

. GIUSEPPE SCAGLIONE Italia – Attore

. JACK SNOW Italia – Scrittore Fantasy

. KETTY LA ROSA Italia – Scrittrice, poetessa, artista

. LUIGI ANTINUCCI Italia – Cantautore, musicista, compositore e speaker radiofonico

. MARIA PASHIANTI SCALZO Italia – Scrittrice e ricercatrice spirituale

. MARIA ROSARIA GAIRO Italia – Speaker di Radio RLB

. MARIELLA SAPIENZA Italia – Attrice, artista, opinionista a BellaMa’ e influencer sostenibile

. MASSIMO MARTIRE Italia – Giornalista, pubblicista, direttore artistico delle Radio del Gruppo Canale Italia: Radio Canali Italia e Radio Volami nel Cuore

. MATTIA DE LUCA Italia – Docente di storia dell’arte, critico d’arte e artista

. MICHELE MORABITO Italia – Assessore della città di Moncalieri (TO), servizi

demografici e cimiteriali-protezione civile

. MONICA FERRERA Italia – Gallerista e direttrice della Voghera Gallery Art, curatrice e

organizzatrice di mostre internazionali d’arte, scrittrice e poetessa

. NAMELESS Italia – Producer, compositore, musicista, insegnante di musica, mediatore linguistico

. RICCARDO DI MANNO Italia – Docente di Tecnologia, sindacalista scuola (dirigente

provinciale), consulente scuola, università, formazione professionale, orientatore scolastico professionale iscritto al Registro Nazionale degli orientamenti professionisti “ASNOR” – associazione nazionale accreditata al “MIM” (ministero dell’istruzione e del merito)

. ROBERTO BOCCALON Italia – Psichiatra, psicoterapeuta, presidente dell’International

Association for Art and Psychology

. ROSARIA SCHILLACI Italia – Cantautrice, pittrice e scrittrice

. SAAD LAMJARRED Marocco – Producer discografico, cantautore, compositore, cantante,

musicista, ballerino, modello, attore, regista e stilista

. STEFANIA OIAN Italia – Scrittrice e poetessa

. UMBERTO TRIVELLONI Italia -Geologo, responsabile della Regione del Veneto, della

produzione e della gestione dell’informazione geografica e dell’Infrastruttura Dati Territoriali della Regione del Veneto, Referente del Gruppo di Lavoro “Cartografia” presso la Commissione Infrastrutture Mobilità e Governo del Territorio (IMGT) presso la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Vicepresidente del Centro Interregionale per il Sistemi Informatici Geografici e Statistici

. VERONICA LIVERANI Italia – Gallerista, direttrice della Ravenna Art Gallery, maestra d’arte e artista

. YLENIA BIANCHIN Italia – Assessora del Comune di Marostica (VI) per il Turismo, Attività produttive, Eventi, Siti monumentali

Redattore Monica Isabella Bonaventura