Palermo, open day di country line dance

I Country People Palermo, martedì 24 marzo ore 19.30 saranno impegnati in un open day del nuovo corso base di country line dance.

Appuntamento presso la palestra Z Fitness via Don Orione, 14/16 di Palermo.

Facile e divertente per tutta la famiglia un’occasione per divertirsi con bella musica, imparare i primi passi e fare nuove amicizie immersi in un’atmosfera americana.

Primo e unico gruppo di ballo da 2 anni a Palermo e dintorni realizzato dall’nsegnante Valentina Lunetto certificata e con esperienza pluriennale su campo nazionale, direttamente da Genova e Roma é tornata a Palermo per portare la magia di questa nuova disciplina di ballo: la country line dance.

Per partecipare basta chiamare il 351 7818642