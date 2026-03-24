Palermo, open day di country line dance

da | 24 Marzo 2026 | Eventi, Opportunità

I Country People Palermo, martedì 24 marzo ore 19.30 saranno impegnati in un open day del nuovo corso base di country line dance.

Appuntamento presso la palestra Z Fitness via Don Orione, 14/16 di Palermo. 

Facile e divertente per tutta la famiglia un’occasione per divertirsi con bella musica, imparare i primi passi e fare nuove amicizie immersi in un’atmosfera americana.

Primo e unico gruppo di ballo da 2 anni a Palermo e dintorni realizzato dall’nsegnante Valentina Lunetto certificata e con esperienza pluriennale su campo nazionale, direttamente da Genova e Roma é tornata a Palermo per portare la magia di questa nuova disciplina di ballo: la country line dance.

Per partecipare basta chiamare il 351 7818642 

Articoli correlati

HAYDN E MENDELSSOHN NEI PROGRAMMI DEI CONCERTI SETTIMANALI DELL’ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA

| | , ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Renato Paulmbo sul podio per la Sinfonica “London” e la “Scozzese” Politeama Garibaldi venerdì 27 marzo, ore 20.30 sabato 28 marzo, ore 17.30 Un dialogo tra classicismo e romanticismo, tra equilibrio formale e slancio evocativo sostiene il programma dei prossimi concerti della 66ª Stagione dell’Orchestra Sinfonica…

Pin It on Pinterest

Share This