Palermo celebra moda, arte e cultura con la prima edizione di FLS Fashion Luxury Sicily

Palermo si prepara ad accogliere un evento esclusivo che unisce moda, arte e cultura: la prima edizione di FLS Fashion Luxury Sicily, in programma il 29 marzo 2025 alle 17,30 presso l’Auditorium San Mattia ai Crociferi.

L’iniziativa, nata da un’idea di Stefano Alioto con Ivana Todaro e realizzata dalla Fondazione Costanza di Alessandro Costanza e dall’artista internazionale Filippo Lo Iacono in sinergia con SM&A Eventy Agency, promette di essere un’esperienza unica per il pubblico siciliano e non solo.

Un evento tra eleganza e spettacolo

La serata prenderà il via con le interviste agli organizzatori e ad alcuni ospiti a partire dalle ore 17,00. A seguire il pubblico sarà accolto nel prestigioso auditorium, e alle 17,50 inizierà ufficialmente lo spettacolo, condotto da Filippo Lo Iacono, Alessandro Costanza e Roberta Molino.

Dopo i saluti iniziali della stilista Ivana Todaro e il benvenuto del patron Stefano Alioto, il pubblico assisterà a “L’Arte in Passerella”, un momento dedicato alla fusione tra arte e moda. Nove opere d’arte sfileranno con le modelle, portando in scena il talento di artisti come Barbara Banelli, Sandro Santo Aruta, Claudio Sciacca, Alessandra Spataro, Serena Contino, Sara Leone, Alessandro Costanza, Letizia Marchione, Monica Cristaldi e Angela Thouless.

Moda e creatività al centro della scena

La moda sarà protagonista con la stilista Roberta D’Angelo, che presenterà la sua collezione tra casual, costumi estivi e abiti artigianali, con un tocco speciale dato dalla presenza di sei piccoli modelli.

A seguire, un momento dedicato alla musica con la premiazione di Fabio Di Franco (in arte Franco T.) frontman del format siciliano “I Quaranta che Ballano 90”.

Le ultime tendenze della moda estiva saranno poi svelate dal brand Pupetta Moda Palermo, prima dell’attesissima sfilata della stilista internazionale Ivana Todaro, che porterà in passerella la sua collezione Diamante Sposa, con abiti da cerimonia e da sposa.

La serata sarà arricchita da una suggestiva esibizione di danza del ventre a cura di Roberta Molino, mentre tra un cambio d’abito e l’altro, verranno consegnati attestati di riconoscimento a ospiti d’eccezione, tra cui Piero Faraci, l’avvocato Maura Milioti, il regista Rocco Bonelli e l’attore Kai-Uwe Neumeister.

FLS Fashion Luxury Sicily

Degustazioni e celebrazioni finali

Non solo moda e spettacolo: la serata offrirà anche momenti dedicati alla gastronomia. Lo sponsor ufficiale Nino ‘u Ballerino delizierà i presenti con le sue specialità culinarie, mentre le Tenute dello Jato e la pastry chef Rosalba Greco arricchiranno l’esperienza con vini e dolci prelibati.

Gli ospiti della serata

L’evento vedrà la partecipazione di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, della moda e della cultura. Tra gli ospiti attesi:

Matteo Giordano

Rocco Bonelli (regista)

Piero Faraci (supervisione artistica)

Salvatore Augello (per i SicilPitbull)

Fabio T. TheVoice (I quaranta che Ballano i 90)

Kai-Uwe Neumeister (attore e scrittore)

Gioacchino Sinagra

Gli sponsor ufficiali

Un evento di questa portata è reso possibile grazie al supporto di numerosi sponsor, tra cui:

Tenute dello Jato

Nino ‘u Ballerino

Rosalba Greco Pastry Chef

Masterset Italia

Tva.fm

El Kafayati G&G

Pupetta Moda Palermo

Il Gadget

Angela Smeragliuolo

GL Jewelry

Tua…fm

Un brindisi per il futuro della moda siciliana

Prima del brindisi finale, verranno ringraziati tutti i protagonisti della serata: modelle, ballerine, giornalisti, fotografi, videomaker e professionisti del settore beauty, insieme alla SM&A Eventy Agency, la Fondazione Costanza, Ivana Todaro e Stefano Alioto.

L’evento si concluderà con un brindisi celebrativo in vista della prossima edizione di FLS Fashion Luxury Sicily, che si preannuncia già un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’eleganza e dello spettacolo.