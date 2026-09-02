Olivia Sellerio e Orchestra Jazz Siciliana: spostato a novembre il live del 5 settembre che diventerà un disco

Tra i progetti più importanti della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group in programma, l’incontro artistico tra Olivia Sellerio e l’Orchestra Jazz Siciliana, con gli arrangiamenti e la direzione di Pietro Leveratto, è nato anche con l’obiettivo ambizioso di realizzare un disco live, una nuova produzione discografica destinata a raccontare e conservare nel tempo l’intensità di questa collaborazione.

La scelta di posticipare al mese di novembre il concerto inizialmente previsto per il 5 settembre allo Steri è stata presa per permettere di ottenere condizioni acustiche e tecniche più adeguate e di realizzare, quindi, un documento sonoro capace di restituire fedelmente l’emozione del concerto e diventare un prezioso patrimonio condiviso con il pubblico. Una registrazione importante che sta molto a cuore alla Fondazione, e il cui rinvio consentirà di creare le condizioni più favorevoli a garantirne l’altissima qualità, valorizzando al meglio la voce di Olivia Sellerio e il suono dell’Orchestra Jazz Siciliana.

La dichiarazione del presidente della Fondazione, Maestro Ignazio Garsia

“Abbiamo scelto di guardare al concerto di Olivia Sellerio come a un progetto artistico ancora più importante– dichiara ilpresidente della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group, Maestro Ignazio Garsia–perché vogliamo che questo incontro con l’Orchestra Jazz Siciliana non si esaurisca nella sola serata, ma possa vivere nel tempo attraverso un disco live. Per questo abbiamo ritenuto opportuno spostare l’appuntamento a novembre: non si tratta semplicemente di un rinvio, ma di una scelta finalizzata a garantire la migliore qualità possibile alla registrazione. Le temperature particolarmente elevate previste per i prossimi giorni ci hanno spinto a individuare un momento più favorevole, sia dal punto di vista tecnico sia per il comfort degli artisti e del pubblico. Vogliamo consegnare agli ascoltatori un disco capace di restituire tutta la bellezza di questo incontro musicale, con un suono impeccabile e con l’energia irripetibile del live. E c’è un elemento che ci rende particolarmente felici: il pubblico sarà parte integrante della nuova data di novembre, di questo straordinario progetto discografico. Saranno proprio gli spettatori, insieme a Olivia Sellerio e alla nostra Orchestra, a contribuire a creare la magia di un disco dal vivo. È un progetto nel quale crediamo fortemente e che siamo orgogliosi di condividere con il nostro pubblico”.

Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 –334.7391972,brasspalermo@gmail.com,www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup.