Nel ricordo di Virna Lisi a 10 anni dalla scomparsa | di Maria Rosa Bernasconi

E’ andata via com’era nel suo stile

In punta di piedi nel clima di Natale

Era solo da un mese che l’incurabile vile

Si era presentato in forma terminale.

Virna, che come il cielo ha gli occhi azzurri

E quel vezzoso neo che lascia senza fiato

Con una voce calda che par che ti sussurri

Una meraviglia che il mondo ci ha mostrato.

“Con quella bocca può dire ciò che vuole”

Lo slogan tormentone del vecchio Carosello

Mio Dio come sei bella, non posson le parole

Descrivere lo scorrere di un limpido ruscello.

“Quando si è bella è più facile la vita”

Pure se la bellezza non è una verità

Dura una stagione e poi quand’è svanita

Senza un po’ di talento che cosa resterà?

Hollywood non ha avuto la nostra bionda

Che rifiuta un successo davvero planetario

Lei proprio s’è stancata di quella baraonda

Che vuoi che sia stracciare un contratto milionario?

Devi dimostrare di avere talento quando sei bella

Ma l’erede di Marilyn non vuole fare la svampita

Rifiuta il ruolo di Bond-girl e poi di Barbarella

Apparire nuda su Playboy? Giammai nella vita!

Quando la tivù era solo in bianco e nero

Nella parte di Sondra Finchley è una rivelazione

“Una tragedia americana”, sceneggiato bello vero

Con gli attori elencati in ordine di apparizione.

Le attrici di oggi sono tutte belle uguali

Con quelle facce un po’ così da ritocchino

Di attrici come lei sempre vere e naturali

Più non esistono, ché non accettano il declino.

Lo scorrere del tempo non l’ha mai fermata

Icona di fascino, grande finezza ed eleganza

Accetta di apparire anche quand’è invecchiata

Persona riservata, è l’antidiva per eccellenza.

Allo stesso uomo per più di cinquant’anni legata

Mai sgomitato né flirtato col divo o il produttore

Ché solo nella famiglia si sentiva realizzata

Suo marito, il solo e unico più grande amore.

Funerali privati, no alla camera ardente

Ora è lassù dove il cuore l’ha portata

Resterà per sempre nel ricordo della gente

Il bello di una donna da tutti molto amata.

Maria Rosa Bernasconi