“NEETWork-connessioni creative”: Il nuovo progetto per i ragazzi del Santa Chiara a Ballarò e del Gesù Adolescente

A Palermo, nel cuore del quartiere Ballarò e nell’area tra via Evangelista di Blasi e via Perpignano, è in corso il progetto dal titolo “Giovani e Inclusione: nuove frontiere delle connessioni sociali” finanziato dall’Agenzia Italiana della Gioventù con l’Avviso “NEETWork-connessioni creative”, e gestito dall’Associazione Salesiana di Promozione Sociale Santa Chiara in collaborazione con la Casa Salesiana Gesù Adolescente.

L’Associazione di Promozione Sociale Santa Chiara opera a Ballarò nel complesso salesiano di Santa Chiara dove i Salesiani da oltre 105 anni si occupano e prendono in carico giovani con difficoltà che vivono nel quartiere dell’Albergheria.

L’Istituto Salesiano Gesù Adolescente, opera invece nell’ampia area della V Circoscrizione di Palermo, tra via Evangelista di Blasi e via Perpignano, dove da oltre 60 anni i Salesiani formano e avviano i giovani in difficoltà e in cerca di lavoro e di occupazione, alla formazione professionale di alta qualità.

Il progetto prevede l’inclusione formativa e lavorativa di 60 giovani NEET dai 16 ai 25 anni, vede la collaborazione, in qualità di partner, di diversi enti del terzo settore e di istituzioni pubbliche, e mira a offrire percorsi di orientamento, formazione professionale e cittadinanza attiva per promuovere l’inclusione lavorativa e sociale dei giovani che vivono in contesti svantaggiati che non sono in grado di offrire opportunità di crescita e di sviluppo sociale e lavorativo.

Il progetto rappresenta per i giovani e per il territorio una importante opportunità per contrastare la povertà educativa e promuovere l’occupabilità delle nuove generazioni, contribuendo a creare una società più inclusiva e partecipativa.

Le azioni previste per facilitare questo percorso sono:

1. Orientamento e sensibilizzazione verso il proseguimento degli studi o l’ingresso nel mondo del lavoro, valorizzando i talenti e le inclinazioni personali dei giovani.

2. Inclusione formativa e professionale attraverso quattro percorsi di miglioramento delle capacità professionali che risulteranno attrattive per le esigenze del mercato del lavoro attuale e per una sana integrazione e partecipazione alla vita democratica del proprio territorio.

Ogni percorso formativo prevede un totale di 100 ore di formazione per settori ad alta richiesta occupazionale. Nello specifico:

Ristorazione : per valorizzare la tradizione culinaria e rispondere alla crescente domanda nel settore enogastronomico.

: per valorizzare la tradizione culinaria e rispondere alla crescente domanda nel settore enogastronomico. Meccanica-auto : per offrire competenze avanzate e aggiornate sulle nuove tecnologie.

: per offrire competenze avanzate e aggiornate sulle nuove tecnologie. Saldatura : con una formazione specialistica in un settore con una domanda di manodopera qualificata in costante crescita.

: con una formazione specialistica in un settore con una domanda di manodopera qualificata in costante crescita. Baby-sitter: corso dedicato a giovani donne per acquisire competenze professionali nella cura e nell’accudimento dei bambini.

Il progetto prevede inoltre un laboratorio di cittadinanza attiva che coinvolge i giovani in attività di sensibilizzazione e di protagonismo sociale, stimolando il loro impegno civico. Sono inoltre in atto attività che vedono protagonisti i giovani in workshop, giochi di ruolo e campagne di sensibilizzazione, oltre alla creazione di strumenti di comunicazione e diffusione gestiti dagli stessi protagonisti del progetto.

I PARTNER DEL PROGETTO:

– Assessorato all’Istruzione e alle Politiche Formative del Comune di Palermo

-Associazione Sportiva dilettantistica polisportiva giovanile salesiana Villaurea

– Istituto Salesiano Don Bosco

– Associazione “Salesiani Gesù Adolescente ETS”

– Parrocchia San Gabriele Arcangelo

– C&C partner Apple in Europa

– Associazione Aletheia ETS – APS

– Hikikomori Italia

– Hikikomori Italia Genitori onlus

– ALPHA Onlus

Per partecipare al progetto o ricevere maggiori informazioni, questi i recapiti:

Associazione di Promozione Sociale Santa Chiara

PIAZZA SANTA CHIARA 11 – 90134 PALERMO

+39 091 331141

+39 347 63 86 838

progettazionesalesianipa@sbdsicilia.org

GLI ENTI DEL PROGETTO:

L’Agenzia Italiana per la Gioventù – AIG è un ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, istituito con decreto legge 24 febbraio 2023 n.13, convertito con Legge n. 41 del 21 aprile 2023.

L’Agenzia Italiana per la Gioventù opera nell’ambito degli obiettivi individuati dai Programmi europei e in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, e del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, e del regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021.

L’Agenzia Italiana per la Gioventù gestisce in Italia i Programmi europei per la gioventù: Erasmus+|Gioventù e Sport e Corpo europeo di solidarietà.

Con particolare ma non esclusivo riferimento ai settori della gioventù e dello sport, promuove la cittadinanza europea, la cittadinanza attiva e la partecipazione dei giovani alla vita sociale e democratica della Nazione; sostiene l’acquisizione di competenze trasversali, la ricerca, la formazione e i processi educativi e promuove l’educazione non formale; favorisce l’occupabilità e l’accesso al mercato del lavoro; incoraggia i valori della solidarietà, della tolleranza e della coesione sociale; promuove la cooperazione europea e internazionale, in materia di politiche per la gioventù, nonché la cooperazione con gli italiani nel mondo.

L’Associazione di Promozione Sociale Santa Chiara è una associazione di volontariato salesiana senza scopo di lucro, con finalità di promozione socio-culturale, sportiva e di attività assistenziali, educative, formative, soprattutto a favore dei giovani, con particolare attenzione ai minori e agli immigrati a rischio di emarginazione ed esclusione socio-lavorativa.

Affianca, fin dalla nascita, l’azione dell’Oratorio Salesiano Santa Chiara impegnato da oltre 100 anni nel quartiere a rischio Ballarò-Albergheria di Palermo per fronteggiare problemi connessi alla povertà, all’uso di droghe, alla disoccupazione e all’abbandono scolastico dei giovani.

Inoltre, con l’inizio dei flussi immigratori, l’attenzione del Santa Chiara è stata rivolta anche ai migranti che si trovano a dover affrontare un nuovo ambiente senza strumenti, senza risorse, senza conoscenze e senza aiuti.

NEETWork-connessioni creative

I PARTNER DEL PROGETTO:

Associazione Sportiva dilettantistica polisportiva giovanile salesiani Villaurea

Collaborerà alla realizzazione delle varie azioni e attività previste da progetto.

In particolare, si occuperà dell’attività di recupero dei giovani che vivono situazioni di disagio e di allontanamento dai percorsi formativi e lavorativi, e dell’azione di orientamento

Istituto Salesiano Don Bosco

Collaborerà alla realizzazione delle varie azioni e attività previste da progetto.

In particolare, si occuperà di realizzare e organizzare le attività del progetto per far conoscere ai giovani destinatari le opportunità del progetto, consentendo loro di acquisire elementi culturali e formativi e di cittadinanza attiva legati al progetto. L’istituto salesiano Don Bosco sarà la sede operativa del progetto.

Associazione “Salesiani Gesù Adolescente ETS”

Collaborerà alla realizzazione delle varie azioni e attività previste da progetto.

In particolare, si occuperà dell’attività di monitoraggio e valutazione del progetto e della stesura del REPORT finale di monitoraggio e valutazione

Assessorato all’istruzione e alle politiche formative del Comune di Palermo

Collaborerà alla realizzazione delle varie azioni e attività previste da progetto.

In particolare, si occuperà della segnalazione dei giovani che vivono situazioni di disagio e di allontanamento dai percorsi formativi e lavorativi

Parrocchia San Gabriele Arcangelo

Collaborerà alla realizzazione delle varie azioni e attività previste da progetto.

In particolare, si occuperà della segnalazione dei giovani che vivono situazioni di disagio e di allontanamento dai percorsi formativi e lavorativi

Hikikomori Italia (https://www.hikikomoriitalia.it/ ) è unaAssociazione che si propone di contrastare e ridurre l’isolamento sociale volontario (hikikomori) e tutte le problematiche potenzialmente connesse (ad esempio, la fobia sociale, l’abbandono scolastico, la dipendenza dalle nuove tecnologie, sindromi ansioso-depressive) attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione, supporto diretto, consulenza e formazione.

Collaborerà alla realizzazione delle varie azioni e attività previste da progetto.

In particolare, grazie alla rete di professionisti di cui dispone, darà un grosso contributo soprattutto al tema dell’isolamento sociale volontario cronico giovanile. Darà il suo supporto, soprattutto, grazie ai gruppi di auto mutuo aiuto dedicati ai genitori e, ove necessario, offrirà anche supporto psicologico ai soggetti isolati, sia individualmente che in gruppo.

Hikikomori Italia Genitori onlus (https://www.hikikomoriitalia.it/p/gruppo-genitori.html ), è una branca dall’ Hikikomori Italia e si occupa dei genitori di bambini e ragazzi che vivono le problematiche connesse al ritiro sociale e alle conseguenze e alle dinamiche che si innescano all’interno nel nucleo famigliare quando si vivono questi problemi.

Collaborerà alla realizzazione delle varie azioni e attività previste da progetto.

In particolare, grazie alla rete di professionisti di cui dispone, darà un grosso contributo soprattutto al tema dell'isolamento sociale volontario cronico giovanile. Darà il suo supporto, soprattutto, grazie ai gruppi di auto mutuo aiuto dedicati ai genitori e, ove necessario, offrirà anche supporto psicologico ai soggetti isolati, sia individualmente che in gruppo.

ALPHA Onlus è un’associazione che opera in una prospettiva di sviluppo sociale finalizzata alla promozione del benessere e della qualità della vita. ALPHA Onlus svolge la propria attività nelle aree dello sviluppo sociale e socio-sanitaria, dell’istruzione, della formazione e della ricerca scientifica. Collaborerà alla realizzazione delle varie azioni e attività previste da progetto. In particolare, grazie alla rete di professionisti di cui dispone, darà un grosso contributo soprattutto al tema dell’isolamento sociale volontario cronico giovanile, sia individualmente che in gruppo.

C&C partner Apple in Europa, azienda italiana leader del settore dell’orientamento, della formazione e nell’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, di intelligenza artificiale e robotica nelle scuole, sia a favore degli studenti che dei docenti. Dal 2006 è Apple Premium Reseller e dal 2022 Apple Premium Partner. Lavora con Apple per garantire qualità e servizi ai clienti e conta 82 Centri di Assistenza Autorizzata Apple in tutta Europa. È un’azienda che ha il riconoscimento di Apple Authorised Education Specialist che fa di C&C la prima azienda in Italia, e fra le prime otto d’Europa, per penetrazione dei prodotti Apple nella scuola e per i risultati conseguiti con i progetti Education, oltre ad essere stata insignita del premio Apple Education Rising Star 2019.

Associazione Aletheia ETS – APS,

Associazione Aletheia ETS – APS,

Aletheia è una parola greca che indica "Lo stato di non essere nascosto": essa esprime il significato di speranza e di vita che ispirano questo progetto e tutte le energie coinvolte. Consta tra i soci e partner della collaborazione di psicologi, psicoterapeuti, tecnici ella riabilitazione, educatori, animatori socio culturali esperti nelle dinamiche socio relazionali, medici, esperti nella comunicazione, tecnici della formazione. Collaborerà alla realizzazione delle varie azioni e attività previste da progetto. In particolare, grazie alla rete di professionisti di cui dispone, darà un grosso contributo soprattutto al tema dell'isolamento sociale volontario cronico giovanile, sia individualmente che in gruppo.