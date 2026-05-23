Nasce “Piano World. Soul, Roots, Benefits: ”Un progetto internazionale che nell’ambito del Programma Erasmus+ unisce musica, musicoterapia e innovazione digitale. Il Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo presenta il suo nuovo progetto “Piano World. Soul, Roots, Benefits”, seconda esperienza di International Credit Mobility nata dall’incontro tra collaborazioni accademiche estese ad Africa, Asia e America, ricerca artistica e condivisione di pratiche innovative nell’ambito della performance musicale, della musicoterapia e dell’intelligenza artificiale.

Nel progetto è coinvolta una rete di istituzioni universitarie e artistiche di rilievo internazionale: la Faculty of Technology della RK University di Rajkot (India), la Faculty of Creative Arts della University of Lagos (Nigeria) e il Department of Music Therapy del Boyer College of Music, Temple University (USA). La progettualità ha inoltre incluso il Dipartimento di Pianoforte della Universidad Nacional de las Artes di Buenos Aires (Argentina), partner le cui mobilità, pur approvate, non hanno ricevuto finanziamento per carenza di budget.In questo contesto, il Conservatorio di Palermo si propone come hub culturale e scientifico al centro del Mediterraneo, punto di convergenza tra Europa, Africa, Asia e Americhe, consolidando un dialogo già avviato con l’Africa subsahariana attraverso la precedente esperienza del progetto “MMM Mediterranean Sub-Saharan Music Movement”, ugualmente ideato e coordinato dalla prof.ssa Consuelo Giglio.

“Piano World” si sviluppa come una piattaforma internazionale permanente di scambio e ricerca, finalizzata alla condivisione di idee, processi creativi, pratiche musicali e riflessioni teoriche nei campi della musica, della musicoterapia e del digitale. Un percorso che nasce anche dalle attività del nuovo Biennio di Teorie e Tecniche in Musicoterapia del Conservatorio, in sinergia con il Dottorato dedicato alla didattica dell’inclusione socioculturale attraverso la musica e la musicoterapia.In linea con la vocazione inclusiva del progetto, “Piano World”, che dialogherà anche con il festival Piano City, amplia il concetto stesso di pratica pianistica: il pianoforte dialogherà con la voce e con altri strumenti musicali, favorendo approcci interdisciplinari e interculturali, anche nella selezione dei repertori destinati alla musicoterapia.

Le attività biennali, già programmate e condivise tra i partner, prevedranno mobilità internazionali in entrata e in uscita su quattro continenti, a iniziare dai prossimi seminari a cura della docente proveniente da Philadelphia. Tra gli elementi cardine del progetto, la prestigiosa collaborazione, unica nel panorama nazionale, con il Music Therapy Program del Boyer College of Music della Temple University diretto dal Dr. Michael Zanders, vedrà ospite del Conservatorio, dal 26 al 30 maggio, la Prof.ssa Cheryl Dileo, Professor of Music Therapy, Emerita della Temple University, che insieme con la Prof.ssa Elide Scarlata, docente e coordinatrice del Biennio di Teorie e Tecniche in Musicoterapia, e con docenti di Pianoforte del Conservatorio, darà avvio alla prima fase operativa del progetto.