NASCE IL LICEO MUSICALE E COREUTICO A RIBERA CON UN PROGETTO FORMATIVO INTEGRATO E ARMONIZZATO CON IL CONSERVATORIO DI MUSICA A. TOSCANINI

Nasce il Liceo Musicale e Coreutico a Ribera con un progetto formativo integrato e armonizzato con il Conservatorio di musica Arturo Toscanini.

La Direttrice, Prof.ssa Mariangela Longo e il Presidente, Dott. Giuseppe Tortorici del Conservatorio Toscanini dichiarano: “Apprendiamo con grande entusiasmo la notizia della firma da parte dell’Assessore Regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale On. Girolamo Turano del Decreto che istituisce a Ribera l’indirizzo Musicale e Coreutico presso l’IISS F Crispi. Il progetto a cui, insieme alla Preside Maria Rosaria Provenzano, abbiamo lavorato per completare la filiera dell’educazione musicale nell’ambito della stessa Città già sede di una Istituzione AFAM, è una novità assoluta ed è frutto di una Convenzione già sottoscritta e valutata dall’Assessorato Regionale di riferimento come punto di forza. Il progetto formativo approvato ha, infatti, lo scopo specifico di promuovere la continuità educativa nell’ambito della filiera musicale territoriale realizzando percorsi formativi integrati e armonizzati di Istruzione Superiore Secondaria e di Alta Formazione Artistico Musicale tra l’IISS “F. CCrispi”di Ribera e il Conservatorio di Musica di Stato “A. Toscanini” di Ribera. Tutti gli studenti del nuovo Liceo Musicale F. Crispi di Ribera saranno quindi automaticamente iscritti al Conservatorio, a seguito di specifico esame di ammissione che ne determinerà il livello di Corso. Ribera sarà così davvero una città della Musica a 360 gradi, capace di offrire tutti i livelli di formazione nell’ambito dell’educazione musicale direttamente collegati ai Corsi erogati dal Conservatorio. Un progetto pilota in Italia condiviso con i rispettivi organi statutari delle due Istituzioni e con il sostegno del Sindaco Matteo Ruvolo e dell’Amministrazione Comunale, che ringraziamo, e che potrà essere da esempio anche per altre Istituzioni. Un altro tassello importante che si aggiunge alle tante iniziative introdotte dal Conservatorio da anni per promuovere nel territorio lo studio professionale della Musica e per sostenerne la capillare filiera educativa con le attività di orientamento e le tante convenzioni già in essere con le Scuole ad indirizzo musicale, il Liceo Musicale di Agrigento, le sedi convenzionate per i Corsi pre-accademici di base e le Associazioni Bandistiche.”

Il Sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, dichiara: “A nome personale e dell’Amministrazione Comunale, il Sindaco Matteo Ruvolo e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Leonardo Augello esprimono vivo apprezzamento per l’attivazione dei nuovi corsi di studio presso l’I.I.S. “Francesco Crispi”: il Liceo Musicale e il corso quadriennale di Tecnico del Turismo. Si tratta di un traguardo di grande valore per la comunità riberese, che amplia e qualifica l’offerta formativa del territorio, rispondendo in modo concreto alle esigenze educative e professionali delle giovani generazioni. Riveste un’importanza particolarmente significativa l’istituzione del Liceo Musicale, che rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di crescita culturale della città. Questo nuovo indirizzo si inserisce in una visione organica e strutturata della formazione musicale: insieme agli Istituti Comprensivi a indirizzo musicale ed al Conservatorio “Arturo Toscanini”, esso completa una filiera formativa di eccellenza, capace di accompagnare gli studenti dalla scuola di base fino all’alta formazione artistica, offrendo alla comunità riberese un sistema educativo completo e di alta qualità. Di grande rilievo è anche l’attivazione del corso quadriennale di Tecnico del Turismo, che rappresenta una concreta opportunità formativa in un territorio come quello riberese, da sempre caratterizzato da una forte vocazione turistica, ambientale, culturale ed enogastronomica. Questo nuovo indirizzo risponde all’esigenza di rafforzare la preparazione di figure professionali qualificate, in grado di valorizzare le risorse locali e di contribuire allo sviluppo sostenibile dell’economia del territorio”.

Per la Preside dell’IIS “F. Crispi”, Maria Rosaria Provenzano, “nasce il Nuovo Liceo Musicale e coreutico, un nuovo indirizzo di studi che trasforma Ribera in un polo d’eccellenza per la formazione artistica dei giovani di tutto il comprensorio. Con grande soddisfazione e gioia, la dirigente scolastica Maria Rosaria Provenzano comunica la notizia dell’apertura del Liceo Musicale, come nuovo indirizzo che risponde ad una vocazione artistica già presente nel territorio. L’istituzione del Liceo Musicale colma un vuoto formativo esistente fra il segmento della scuola secondaria di I grado e l’Alta Formazione Artistica e Musicale. Il successo di questa iniziativa, infatti, poggia su una visione di sistema: la creazione di una vera e propria filiera della musica. Grazie ai protocolli d’intesa con le Scuole Medie a indirizzo musicale e alla convenzione con il Conservatorio di Stato ‘Arturo Toscanini’, Ribera offre oggi un percorso formativo unico che accompagna l’allievo dai primi passi sullo strumento fino ai massimi livelli dell’Alta Formazione Artistica (AFAM), rendendo la filiera un punto di riferimento per l’intero comprensorio. La collaborazione sinergica fra le Istituzioni scolastiche, il Toscanini e l’Amministrazione comunale che ha supportato questa iniziativa, rappresenta la chiave vincente di questa opportunità statuita con decreto dell’Assessorato alla Istruzione e formazione. L’attivazione del Liceo Musicale rappresenta un potente motore di rigenerazione sociale e sviluppo economico, formare giovani talenti, infatti, in loco significa attrarre studenti dai comuni limitrofi, contrastare lo spopolamento scolastico e creare un indotto legato a eventi, concerti e produzioni artistiche. Lavoreremo, ancora una volta, in modo raccordato per fare in modo che nonostante l’imminente scadenza delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, il nuovo percorso musicale possa essere conosciuto e veicolato al meglio. Nel frattempo, insieme alle dirigenti scolastiche Anna Maria Conti dell’I.C. “Don Bosco”, Santina Ferrantelli dell’I.C. “F. Crispi”, la direttrice Mariangela Longo del Conservatorio Toscanini, unitamente al presidente Giuseppe Tortorici e al sindaco Matteo Ruvolo pianificheremo le iniziative da portare avanti nei prossimi mesi. Un sentito plauso va alla Dirigente Scolastica, Maria Rosaria Provenzano, per la visione, la determinazione e la capacità progettuale dimostrate, nonché per l’impegno costante nel rafforzare il ruolo della scuola come presidio di crescita culturale, sociale ed economica. Il traguardo raggiunto è frutto di un lavoro serio e lungimirante, maturato in un clima di collaborazione, dialogo e sinergia istituzionale con gli Istituti Comprensivi, il Conservatorio “Arturo Toscanini” ed il Comune di Ribera. L’Amministrazione comunale ribadisce con convinzione che investire nell’istruzione significa investire nel futuro della città. La collaborazione tra enti, basata su rispetto reciproco e obiettivi condivisi, rappresenta un valore aggiunto imprescindibile per affrontare le sfide educative e sociali del nostro tempo e per costruire una comunità sempre più consapevole, coesa e orientata allo sviluppo”.