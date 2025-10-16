Mostre: SWEET DREAMS di Lucia Simone a cura di Von Buren Contemporary

Vernissage: Sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, dalle 18:00 alle 21:30, Testo critico: Anna Gasperini, Curatrice e organizzazione: Michele von Büren, la mostra resterà aperta fino al 20 novembre 2025, orari: martedì-sabato 11:00-13:30 e 15:30-19:30, VBC ArtLab | Via in Selci 56, Roma.

Von Buren Contemporary è lieta di presentare, nel nuovo spazio VBC ArtLab in Via in Selci 56, SWEET DREAMS, la mostra personale della giovane artista italiana Lucia Simone.

Con SWEET DREAMS il sogno diventa protagonista, trasformandosi in portale verso nuovi mondie in un filtro attraverso cui interpretare l’esperienza del reale.

L’esposizione riunisce una selezione di dipinti ad olio che abbracciano sei anni di ricerca artistica. Attraverso una pittura attenta e visionaria, Simone esplora i confini tra veglia e inconscio, memoria e immaginazione, invitando lo spettatore a immergersi in un universo sospeso tra realtà e sogno.

SWEET DREAMS si propone così come un viaggio interiore, dove la dimensione onirica si fa chiave d’accesso a nuove percezioni e possibilità di interpretazione del mondo.

Lucia Simone, nata a Perugia nel 1986, si è formata presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, specializzandosi in pittura e incisione. Le sue opere, di forte impatto emotivo, l’hanno portata a ricevere prestigiosi premi internazionali e ad esporre in rinomate istituzioni culturali. Ha inoltre partecipato a numerose mostre personali e collettive.

VBC ArtLab è il nuovo spazio di Von Buren Contemporary. Un laboratorio d’arte e di idee, è un luogo dinamico dedicato a workshop, presentazioni, incontri ed eventi speciali.

Lucia Simone_All is full of love, oil on canvas, 130 X 130 cm, 2024

