L’anima della carta o il Giardino di Shahrazād: la mostra di Susanna Cascella allo Spazio F’ART

L’Aquila– Dal21 agosto al 5 settembre 2026(dal lun. al sab. h 17:00/20:00) loSpazio F’ART Produzione Diffusione Formazione Arti Visiveospita“L’anima della carta o il Giardino di Shahrazād”, mostra personale diSusanna Cascellaa cura diMariano Cipollini, con il patrocinio delComune dell’Aquila, di“Il Segno della Rinascita”e diL’Aquila 2026 Capitale Italiana della Cultura.

Il programma inaugurale si apre venerdì21 agostoalleore 18.00presso laLibreria Colacchi(Corso Vittorio Emanuele 5, L’Aquila), con la presentazione del catalogo dedicato all’esposizione, edito da Edizioni d’Arte Cervo Volante. Intervengono l’artista, editore e galleristaTommaso Cascella II, l’artistaSusanna Cascella, il curatoreMariano CipollinieDonatella Giagnacovo, art director di Spazio F’ART. Alleore 19.00seguirà nelloSpazio F’ART (Via San Francesco di Paola, 13 – L’ Aquila) l’inaugurazione della mostra.

Nei collage, nelle carte e nei tessuti dipinti di Susanna Cascella, la geometrizzazione del segno si intreccia con le suggestioni narrative delle novelle di un oriente che dialoga con l’occidente. Un lessico visivo che attinge ai rimandi naturalistici del principe del giglio minoico, alle illustrazioni fiabesche di Léon Bakst per Sergej Djagilev e ai balli plastici di Fortunato Depero, componendo un giardino di fiori e maioliche istoriate che evoca quello del paradiso di Eram.

Erede di una delle più significative dinastie artistiche italiane, la Bottega Cascella, presente da oltre un secolo sulla scena nazionale e internazionale, Susanna Cascella ne arricchisce con una voce tutta al femminile il processo creativo interdisciplinare storicamente espresso, fino a oggi, in chiave maschile.