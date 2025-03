Mostre: “Sustainability and Diversity”: a Palermo l’arte di Nakajima Hiroyuki

Sabato 29 marzo 2025, alle ore 17:00, il “Centro Internazionale di Fotografia” ai “Cantieri Culturali alla Zisa” (via Paolo Gili 4, Palermo) ospiterà un evento straordinario nell’ambito della XIII edizione della rassegna di video dedicata ad arte, architettura e design “Arte… e consapevolezza”.

L’appuntamento fuori programma, intitolato “Sustainability and Diversity”, vedrà protagonista Nakajima Hiroyuki, artista di fama internazionale, in collegamento da Tokyo. Durante l’incontro, saranno proiettate alcune delle sue performance, tra cui quelle realizzate proprio a Palermo. A dialogare con l’artista giapponese saranno Giacomo Fanale e Fabio Alfano.

L’ingresso all’evento è gratuito fino a esaurimento posti, offrendo così un’occasione preziosa per immergersi nel mondo espressivo di Nakajima, dove la calligrafia si trasforma in gesto e la tradizione si fonde con l’innovazione.

Il Viaggio Artistico di Nakajima Hiroyuki

Nato in Giappone nel 1956, Nakajima Hiroyuki ha iniziato lo studio della calligrafia giapponese all’età di sei anni. La sua ricerca artistica lo ha portato, a trent’anni, a sperimentare nuove forme espressive, dando vita a opere contemporanee che traggono linfa dalla profonda conoscenza della scrittura tradizionale.

Nel 2000 ha esordito in Europa con una mostra presso lo Studio Soligo di Roma, inaugurando un percorso internazionale che lo ha condotto a esibirsi in prestigiose istituzioni e festival in Italia, Francia, Germania, Finlandia, Belgio, Regno Unito, Stati Uniti, Cina e Giappone. La sua arte si nutre di movimento e spiritualità, elementi che trovano espressione anche nelle sue performance influenzate dalla pratica del Tai Chi. Il 2006 segna un punto di svolta nella sua carriera con l’invito al 60° Festival di Avignone, consacrandolo come figura di spicco nel panorama artistico internazionale. Recentemente, nel 2024, Nakajima è stato ospite del XIII Festival Settimana delle Culture a Palermo, lasciando un segno profondo nel tessuto culturale della città. Il suo lavoro è stato documentato da importanti testate giornalistiche, tra cui Corriere della Sera e la Repubblica in Italia, nonché Le Figaro in Francia.

Arte, identità e trasformazione

Con “Sustainability and Diversity”, l’incontro palermitano si propone di esplorare il legame tra arte, identità e trasformazione, offrendo una prospettiva unica su una poetica che unisce gesto e pensiero, segno e corpo, tradizione e futuro. Un appuntamento importante per chi desidera scoprire il linguaggio visivo e performativo di Nakajima Hiroyuki, un artista capace di tradurre la calligrafia in un’esperienza viva e contemporanea.