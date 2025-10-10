Mostre: “Autumn in Art” Alessandro Costanza e Filippo Lo Iacono presentano una collettiva d’arte presso l’Ex Real Fonderia alla Cala di Palermo 

Dal 10 al 17 ottobre 2025, inaugurazione venerdì alle ore 16. Con il patrocinio della città di Palermo.

ARTISTI IN ESPOSIZIONE:

Serena Contino

Marco Troia

Alessandra Marino

Stefano Donato

Florinda Alagna Tomaselli

Filippo Lo Iacono

Alessandro Costanza

INTERVERRANNO:

Carmine Mancuso (senatore);

Rosa Maria Chiarello (poetessa);

Alessandra Di Girolamo (poetessa);

Giusy Maniscalco (scrittrice);

Historical Dance Academy;

Creazioni di Agata Androne.

Abiti da sposa indossati dalle modelle:

Rosy Carta, Eliana Ciaravino, Serena Bommarito

accompagnate dall’attore Gioacchino Sinagra

Pianista: Giovanni Zappulla

Soprano: Sonia Contino

Altri ospiti:

Matteo Giordano

Pino Prestigiacomo

Radio In; Costantino Wines; Masterset Italia; Edgar Mabboux; e Rosalba Greco Pastry Chef che delizierà gli ospiti con una delle sue famose torte.

L’iniziativa porta la firma di Filippo Lo Iacono, artista internazionale e promotore culturale di grande sensibilità, e di Alessandro Costanza, presidente della Fondazione Costanza, da anni impegnata nella valorizzazione del patrimonio artistico e culturale siciliano.

Con eventi come Autumn in Art, confermano il loro ruolo di autentici protagonisti nel panorama culturale contemporaneo, capaci di unire linguaggi diversi, valorizzare i talenti e offrire occasioni concrete di visibilità e dialogo tra artisti, intellettuali e pubblico.

Un appuntamento da non perdere, che promette emozione, bellezza e ispirazione nel cuore di Palermo.