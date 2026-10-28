Milano Fashion Day 2026, Milano celebra la moda internazionale tra eleganza e innovazione 

di Lorenza Caradonna

Milano si conferma ancora una volta protagonista della scena fashion internazionale. La quindicesima edizione del Milano Fashion Day, andata in scena il 27 settembre 2026 nella raffinata cornice del Meliá Milano, ha trasformato la passerella in un luogo d’incontro tra culture, visioni creative e nuove prospettive del panorama contemporaneo.

Un appuntamento che, anno dopo anno, continua a ritagliarsi uno spazio significativo nel calendario degli eventi dedicati alla moda, riunendo professionisti del settore, stilisti, volti noti dello spettacolo, influencer e appassionati. Oltre 800 ospiti hanno preso parte alla serata, testimoniando l’interesse suscitato da una manifestazione capace di coniugare ricerca estetica, relazioni professionali e valorizzazione del talento.

Una passerella che racconta identità e visioni differenti

Protagoniste della serata sono state le collezioni di dieci brand internazionali, espressione di linguaggi stilistici differenti e di un approccio alla moda sempre più aperto alla contaminazione. Tra i nomi presenti nella prima parte della sfilata figurano DryCri, Francesco Coticelli con Aghè Mare, Zita Milano, SC di Sabrina Cavallone, Fusion, Thirteen Rills, Addy Van Den Krommenacker e MEEA.

Le proposte presentate hanno messo in luce personalità creative diverse, spaziando da interpretazioni sartoriali ricercate a soluzioni dal carattere più contemporaneo. Ogni collezione ha contribuito a costruire un racconto fatto di dettagli, ricerca sui materiali e attenzione all’identità del brand, confermando quanto la moda possa essere uno strumento di espressione capace di superare confini geografici e culturali.

A chiudere la sfilata è stato il fashion show esclusivo di Anna Rock, atteso momento conclusivo della serata. Le sue creazioni hanno accompagnato il pubblico verso un finale all’insegna della personalità e dell’impatto scenico, suggellando una manifestazione in cui la dimensione artistica ha dialogato con quella dello spettacolo.

Moda, inclusività e nuove prospettive

Oltre alle collezioni, il Milano Fashion Day 2026 ha offerto uno spunto di riflessione sull’evoluzione del settore. In un panorama in cui la moda è chiamata a confrontarsi con nuove sensibilità, attenzione alla sostenibilità e maggiore apertura alle diversità, eventi come questo rappresentano occasioni importanti per dare visibilità a percorsi creativi differenti.

Il dialogo tra artigianalità italiana e influenze internazionali ha caratterizzato il racconto della serata, sottolineando il valore di una tradizione che continua a rinnovarsi attraverso idee, sperimentazioni e nuove generazioni di designer.

La manifestazione ha inoltre confermato la propria vocazione come punto d’incontro per il fashion system, favorendo connessioni tra brand, addetti ai lavori e figure professionali che contribuiscono allo sviluppo dell’industria della moda.

Il lavoro di squadra dietro il successo dell’evento

La realizzazione della quindicesima edizione porta la firma di Andrew Sardelli e Marco Rosselli, ideatori e curatori dell’iniziativa, in collaborazione con Global Sales e Gambia International Fashion Week. Un contributo organizzativo importante è arrivato da AP Servizi e DD Group, coinvolte nella gestione e nella riuscita della manifestazione.

Particolare attenzione è stata riservata anche all’immagine delle modelle in passerella. Idola e Royal Academy Of Makeup hanno curato make-up e hairstyling, contribuendo a definire un’estetica armoniosa e coerente con le diverse collezioni. La selezione delle modelle è stata realizzata con il supporto di The Fashion Management, guidata da Mario Tomaselli, e di MM Model Management, entrambe attive nel settore del management e della rappresentanza dei talenti.

Tra le iniziative apprezzate dagli ospiti anche la presenza della scuola di massaggi Diabasi, che ha proposto un’area dedicata al benessere, offrendo trattamenti professionali durante l’evento.

A guidare il pubblico attraverso i diversi momenti della serata è stato Leo Lionel, che con professionalità ed eleganza ha accompagnato la manifestazione, intrecciando moda e intrattenimento.

Il bilancio della quindicesima edizione restituisce l’immagine di un evento costruito attorno alla pluralità dei linguaggi della moda e alla possibilità di creare nuove occasioni di incontro. La presenza di marchi provenienti da contesti differenti, insieme alla partecipazione di un pubblico numeroso e qualificato, ha contribuito a rafforzare il profilo internazionale del Milano Fashion Day.

La moda, del resto, non vive soltanto sulle passerelle: prende forma nelle collaborazioni, nelle idee condivise e nelle possibilità che nascono dall’incontro tra persone e culture. È proprio in questa prospettiva che il Milano Fashion Day guarda al futuro, con l’ambizione di continuare a valorizzare i protagonisti del settore e di offrire loro uno spazio in cui talento, ricerca e visione internazionale possano trovare una voce nel mondo della moda.

Foto di Moreno Toniollo