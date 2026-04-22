Mike Stern, in concerto con la sua band al Real Teatro Santa Cecilia

Una leggenda vivente. Una chitarra incandescente. Un quintetto semplicemente esplosivo. Mike Stern in concerto con “37 years later”

24, 25 e 26 aprile 2026 al Real Teatro Santa Cecilia.

La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group, da oltre cinquant’anni punto di riferimento per la diffusione e la produzione del jazz in Italia e in Europa, presenta un nuovo imperdibile appuntamento della stagione Extra Series: protagonista uno dei grandi maestri della chitarra contemporanea, Mike Stern, in concerto con la sua band il 24, 25 (ore 19 e 21.30) e 26 aprile 2026 (ore 18 e 20.30) al Real Teatro Santa Cecilia.

Nato a Boston, cresciuto a Washington, Mike Stern è un protagonista della storia chitarristica moderna. Salito alla fama internazionale per la sua partecipazione alla band di Miles Davis negli anni Ottanta, intraprende poi una ricca carriera solistica, con una quindicina di album in studio e un’attività concertistica instancabile.

A soli 26 anni suona per due anni con i Blood, Sweat & Tears, poi nel 1978 incontra Billy Cobham, figura chiave del jazz-fusion. Da lì si sviluppa un percorso artistico straordinario che lo porta a collaborare con grandi nomi della scena internazionale come Joe Henderson, Bob Berg, Jim Hall, Pat Martino, Arturo Sandoval, Tom Harrell e Jaco Pastorius, tra molti altri.

Nel 1986 pubblica quello che è considerato uno dei suoi lavori più celebrati, Upside Downside, mentre nel 2008 fonda la Mike Stern Band, consolidando una formazione capace di esprimere al massimo la sua visione musicale. La sua attività, che spazia dal jazz classico alla fusion, gli è valsa numerosi riconoscimenti: più volte miglior chitarrista jazz per “Guitar Player Magazine” negli anni Novanta, quattro nomination ai Grammy Award – tra cui quella del 2009 per il Best Contemporary Jazz Album con Big Neighborhood – e il Certified Legend Award nel 2012.

Chitarrista dal suono inconfondibile e dalla tecnica vertiginosa, Stern ha saputo fondere in un linguaggio unico post-bop, rock, blues, funk e progressive, dando vita a un fraseggio di rara fluidità e a performance live di straordinaria intensità.

Sul palco del Real Teatro Santa Cecilia sarà affiancato da un quintetto di altissimo livello: una formazione semplicemente esplosiva, capace di sprigionare energia pura e interplay serrato. Dennis Chambers, Leni Stern, Gary Grainger, Bob Franceschini.

Masterclass esclusiva: nella mattina del 24 aprile 2026 si terrà la masterclass presso il Real Teatro Santa Cecilia, organizzata dalla Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group. Un’occasione unica per musicisti e appassionati di approfondire tecnica, improvvisazione e visione artistica direttamente con uno dei protagonisti assoluti della fusion. Tre concerti e un incontro ravvicinato con una leggenda della chitarra: un’esperienza imperdibile per vivere tutta l’energia del jazz contemporaneo.

Mike Stern

INFO:

Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup.