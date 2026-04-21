Marianna Amato nuova direttrice artistica dell’Associazione Siciliana Amici della Musica

Il Consiglio direttivo, presieduto da Milena Mangalaviti, ha votato all’unanimità la nomina di una delle figure più radicate nell’istituzione: trent’anni dedicati alla formazione musicale e al Progetto scuola, fiore all’occhiello della proposta artistica dell’Associazione

Il Consiglio direttivo dell’Associazione Siciliana Amici della Musica si è riunito oggi, 21 aprile 2026, eleggendo all’unanimità Marianna Amato come nuova direttrice artistica. La presidente Milena Mangalaviti ha guidato la seduta in cui il direttivo, formato da Susanna Ziino, Alessandra Agnello e Alessandra Guastella, ha scelto di puntare su una figura che dell’Associazione conosce ogni sfumatura: socia attiva, pianista di formazione, responsabile del Progetto scuola da quasi trent’anni.

«Quella di oggi è una nomina che nasce all’interno dell’Associazione – dichiara la presidente Milena Mangalaviti – e questo mostra qualcosa di importante di ciò che l’Associazione Siciliana Amici della Musica è: un’istituzione ricca di energie, di competenze e di persone che la abitano con passione autentica. Il Consiglio direttivo ha svolto il proprio ruolo con senso di responsabilità e con la consapevolezza di dover garantire continuità a un percorso che, negli ultimi anni, ha ritrovato slancio e pubblico. A Donatella Sollima va la mia gratitudine più sincera per il lavoro svolto in questi anni, con dedizione e visione. A Marianna Amato rivolgo l’augurio più caloroso: porta con sé una conoscenza profonda della nostra Associazione e di chi la frequenta, e sono certa che saprà aprire un capitolo all’altezza della nostra storia».

Marianna Amato dal 1997 cura il Progetto scuola dell’Associazione, che sotto la sua direzione è diventato uno dei più strutturati tra quelli proposti dalle istituzioni concertistiche italiane, coinvolgendo ogni anno migliaia di studenti e studentesse. In questo ambito ha coordinato produzioni rivolte al pubblico delle scuole e ha guidato progetti sociali di ampio respiro: tra questi il Progetto Sistema, basato sul metodo Abreu, per la promozione della pratica musicale come strumento di integrazione tra i giovani — finanziato dal Ministero dell’Interno in collaborazione con l’Associazione e il Teatro Massimo Bellini di Catania — e il progetto «Band delle Periferie» (2022), con laboratori musicali nel quartiere di Brancaccio. È docente di ruolo di Italiano e Latino al Liceo delle Scienze Umane «Danilo Dolci» di Palermo. Marianna Amato è inoltre profondamente legata al territorio palermitano e ai temi sociali che lo riguardano: dal 2021 è Presidente della sezione di Palermo A.N.D.E. (Associazione Nazionale Donne Elettrici) e dal giugno 2025 ricopre la carica di consigliera nazionale.

Laureata in Lettere moderne e diplomata in pianoforte sotto la guida di Donatella Sollima, si è poi perfezionata con Eliodoro Sollima e Bruno Canino. Dagli inizi degli anni Novanta fino ai primi anni Duemila ha svolto intensa attività concertistica da solista e in formazioni cameristiche. Ha tenuto cicli di conferenze al Conservatorio «Alessandro Scarlatti» e ha collaborato con il Museo delle Marionette «Antonio Pasqualino» e con l’Università degli Studi di Palermo su temi di inclusione e intercultura.

«La scelta di nominarmi come direttrice artistica – dichiara Marianna Amato – è una scelta che crede nel valore della squadra ed è una scelta che premia il lavoro, la passione e l’amore nei confronti della musica che avvolge tutti noi che serviamo questa istituzione. Sono onorata, felice e terribilmente consapevole dell’impegno perché mi innesto in una tradizione di direttori artistici che hanno portato l’Associazione ad essere una delle più importanti e prestigiose nel panorama italiano. Metto a servizio tutta la mia esperienza nel mondo musicale, sia come musicista che come responsabile del settore scuola, ma anche la mia curiosità nei confronti di tutti i linguaggi dell’arte e la mia fiducia nei confronti di un pubblico che è tornato ad amarci negli ultimi anni. Sarò a servizio della musica, dei musicisti e della mia città».

Da oggi Marianna Amato prende quindi le redini della direzione artistica dell’Associazione Siciliana Amici della Musica lavorando alla programmazione estiva e ai dettagli della Stagione concertistica 2026/2027 che sarà presentata nel mese di settembre. Proseguirà inoltre il suo ruolo di responsabile del Progetto scuola.