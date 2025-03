Lorih Caradonna ospite alla Milano Fashion Week 2025: un evento di lusso con un team d’eccellenza

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Ciao Lorenza, benvenuta e grazie per la tua disponibilità e per aver accettato il nostro invito. Se volessi presentarti ai nostri lettori, cosa racconteresti di te quale modella, fotomodella, attrice e giornalista? Salve e vi ringrazio per questa intervista! Sicuramente la mia carriera è iniziata come…