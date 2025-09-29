Università degli Studi di Palermo – Mercoledì 8 ottobre 2025, ore 10:00

Aula Falcone (Dipartimento DEMS, Via Maqueda)

Ottobre porta con sé importanti novità, tra cui un evento di grande rilevanza culturale e sociale promosso dall’Università degli Studi di Palermo (UNIPA), in collaborazione con l’associazione Ventimiglia APS di Montelepre, presieduta da Zenap Chaudry.

L’incontro, dal titolo provocatorio e attualissimo “Le donne hanno conquistato tutti i diritti o sono ancora in lotta?”, offrirà un’occasione di riflessione e confronto su temi cruciali quali il femminicidio, la discriminazione di genere e la valorizzazione della figura femminile attraverso la cultura e la memoria storica.



Tra i momenti salienti, verrà presentata l’iniziativa del “Concorso della Baronessa di Montelepre”, progetto ideato dall’associazione Ventimiglia APS che trae ispirazione dalla figura storica della Baronessa, reinterpretata in chiave contemporanea per stimolare una riflessione sulla condizione femminile di ieri e di oggi.



Interventi:

– Prof.ssa Mariangela Sciandra, Associato di Statistica, Università di Palermo

– Dott. Andrea Giostra, criminologo e autore del saggio “Femminicidio e narcisismo patologico”

– Le vincitrici del concorso: Cinzia Rossi, Francesca Tola, Michela Valenza

– La “baby baronessa”: Clara Ribaudo e Melissa Giuliana



L’evento si inserisce nel progetto “Experiencing Europe Lab”, promosso da Forthem Alliance, con l’obiettivo di ripercorrere la storia del movimento femminista europeo, valorizzarne le conquiste e affrontare le sfide ancora aperte. Il progetto, ideato dalla Prof.ssa Manoela Patti e dalla dottoranda Fabiola Scieuzo, propone seminari teorici e laboratori pratici, coinvolgendo studenti, docenti, associazioni e cittadinanza in una riflessione collettiva e partecipata.



Saranno presenti anche studenti provenienti dalle università partner europee del Forthem Alliance, che avranno l’opportunità di conoscere Palermo e il suo impegno nella lotta contro le discriminazioni di genere.



