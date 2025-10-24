“L’arte diventa vino”: evento nel cuore di Palermo 

Palermo si prepara ad accogliere la seconda edizione di “Art and Wines 2025”, l’atteso evento culturale ideato e curato da Alessandro Costanza e Filippo Lo Iacono, che con la Costanza Foundation continuano a valorizzare il connubio tra arte e territorio.

L’appuntamento è per venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 18 presso l’Auditorium San Mattia ai Crociferi, nel cuore della città. Protagonisti assoluti saranno il vino e l’arte: verranno presentate etichette di vini decorate con opere di artisti internazionali, rendendo ogni bottiglia un pezzo da collezione.

Artisti selezionati per Art and Wines 2025:

Serena Contino, Moreno Lonardi, Orietta Blasizza, Marco Troia, Daniel Franzo, Edgar Mabboux, Ambo Makoto, Nadia Martorano, Tiziana Guerra, Nandor Bozsaki, Angelo Salvatori, Angela Thouless, Robin Dubois, Loriana Buscemi, Mirko Roncelli, Olga Belsito.

Premio Internazionale “Il Ballo del Gattopardo”

Momento di grande rilevanza culturale sarà il prestigioso premio internazionale “Il Ballo del Gattopardo” che darà un riconoscimento a illustri artisti. Interverrà il professore docente di storia

del cinema e della televisione dell’UNIPA Rino Schembri , i poeti e scrittori Alessandra Di Girolamo e

Rosa Maria Chiarello, la performance dell’Historical Dance

Academy con i valzer e gli abiti d’epoca .

Il Riconoscimento sarà assegnato ad artisti, personalità della cultura e dello spettacolo. A ritirare la prestigiosa targa e il relativo certificato di merito il regista e videomaker Yaren Fricano di Palermo Rewind, la stilista Belinda Ferraro e il manager Maurizio Pezzati (rispettivamente presidente e vicepresidente della B&M Ferraro Foundation New York), il soprano Sonia Contino.

Tra i premiati anche artisti internazionali e poeti:

Serena Contino, Simona Dragomir, Moreno Lonardi, Sandro Santo Aruta, Marco Troia, Angela Thouless, Robin Dubois, Loriana Buscemi, Mirko Roncelli, Nadia Martorano, Tiziana Guerra.

Ospiti d’eccezione:

– Carmine Mancuso (senatore);

– Rino Schembri (docente di storia del cinema e della TV UNIPA);

– Alessandra Di Girolamo e Rosa Maria Chiarello (poetesse e scrittrici);

– Yaren Fricano (regista e videomaker);

– Historical Dance Academy (con suggestivi valzer e balli d’epoca);

– Belinda Ferraro e Maurizio Pezzati

– Sonia Contino (soprano);

– Pino Prestigiacomo (volto televisivo);

– Ettore Napoli (Direttore concorso nazionale Fotomodella dell’anno);

(Matteo Giordano (modello over);

– Gioacchino Sinagra (attore).

Sponsor e partner dell’evento

– Costantino Wines (sarà presente Onofrio Costantino, responsabile amministrativo dell’azienda agricola Costantino L. e Figli S.S.);

– Edgar Mabboux;

– WRW Woman and Wedding;

– Kilame by Pamela Quinzi;

– Masterset Italia;

– Alex DJ;

– Rosalba Greco Pastry chef

Un evento imperdibile che celebra il bello, l’eccellenza artistica e le eccellenze enologiche in un’unica e raffinata cornice.