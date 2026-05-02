“La ritmica dell’Anima”: Lorenzo Cristallini riceve Attestato di merito a Costacciaro

Lorenzo Cristallini riceve un attestato di merito al concorso “La ritmica dell’Anima” di Costacciaro

Nel suggestivo borgo umbro di Costacciaro, domenica 26 aprile è andata in scena la cerimonia di premiazione della quinta edizione del Concorso Poetico “La ritmica dell’Anima”. L’evento, organizzato e condotto dalla poetessa Cinzia Baravini, si è svolto presso la Sala San Marco alla presenza delle autorità comunali e di un nutrito pubblico proveniente da diverse regioni d’Italia.

La vera protagonista della giornata è stata la poesia, celebrata in tutte le sue forme in un evento che ha riscosso un ottimo successo di pubblico non solo in presenza, ma anche a distanza grazie alla diretta Facebook. A contribuire alla riuscita della manifestazione, la presenza della poliedrica artista Paola Notaro, che si è alternata con i poeti premiati nella declamazione dei versi delle opere ritenute meritevoli di un riconoscimento da parte della giuria.

Tra coloro che hanno ricevuto un attestato di merito, spicca il poeta e paroliere Lorenzo Cristallini, che con la sua poesia inedita “A volte basta poco…”, declamata personalmente davanti alla platea dei presenti, ha visto riconosciuto il valore della propria arte poetica anche oltre i confini della sua regione. Il componimento è stato particolarmente apprezzato dal pubblico in sala per il suo valore artistico e culturale e al poeta sono stati tributati calorosi applausi.

Lorenzo Cristallini ha voluto sottolineare come, al di là della classifica del premio e dell’attestato di merito ricevuto, il suo orgoglio e la sua soddisfazione risiedano soprattutto nell’apprezzamento della sua arte poetica anche lontano dalla propria città e dalla propria regione. Un riconoscimento che rafforza ulteriormente la sua figura di poeta capace di superare i confini territoriali, affermandosi come una voce aperta e rivolta a un pubblico più ampio.

Anche l’editor e correttrice di bozze Valentina Labattaglia, curatrice della silloge “Cento ritratti in versi e rime” dello stesso Cristallini e autrice della postfazione, ha emozionato la giuria con la sua poesia “Ebbrezza di libertà”, ritenuta meritevole di un attestato di merito.