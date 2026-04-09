La Malinconia del superfluo | Il libro: «Diario di un uomo superfluo» di Ivan Turgenev

Nella prosa cristallina di Ivan Turgenev, la storia di Čulkaturin si dispiega come un sentiero di cenere, dove ogni passo risuona del silenzio della propria inutilità. A trent’anni, sull’orlo dell’estinzione, il protagonista non cede alla tentazione del dramma, né si abbandona alle lacerazioni della passione: con la freddezza di un anatomista, registra la propria assenza dalla propria vita. E in questa marginalità, Turgenev scopre una purezza letteraria rara, un’eco malinconica che attraversa ogni pagina senza mai degenerare in lamento.

La vita di Čulkaturin si srotola come un nastro scolorito: l’infanzia segnata dalla rovina economica, il trasferimento a Mosca dove si radica la sensazione di essere un intruso, e quel soggiorno in provincia che sembra aprire uno spiraglio inatteso. La casa degli Ožogin, le passeggiate nei boschi con Liza, le letture condivise: per un momento, Čulkaturin si illude di poter occupare uno spazio nel mondo, di non essere soltanto un’ombra. Ma Turgenev non concede illusioni: gli “uomini superflui” non sono eroi tragici, bensì presenze evanescenti che scambiano per centralità un semplice riflesso.

L’ingresso del principe N* non produce esplosioni, ma una rivelazione silenziosa: Čulkaturin è sempre stato trasparente, persino quando credeva di contare qualcosa. Il suo dolore non nasce dal rifiuto, ma dalla scoperta di non essere mai stato davvero preso in considerazione. Ne risulta un testo essenziale, sobrio fino alla crudeltà, che rifiuta ogni autocommiserazione. Čulkaturin non implora comprensione, e l’autore non gli concede sconti.

È il ritratto impietoso di una generazione di giovani aristocratici russi, sospesi tra un passato dissolto e un futuro che non li contempla, incapaci di trovare una funzione in una società che muta troppo in fretta. Un racconto breve ma decisivo, che ha battezzato un’intera tipologia della letteratura russa. E il richiamo finale a Puškin suona come un suggello discreto: la chiusura sommessa di un’esistenza che si spegne senza clamore.

*Consigliato ai lettori che cercano una lettura profonda e commovente, capace di evocare le sfumature più sottili dell’animo umano.*