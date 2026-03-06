La colomba riprende il volo: Venezia torna a respirare l’anima del suo salotto creativo più iconico

Riapre i battenti la storica Trattoria La Colomba, situata in Piscina de Frezzaria, 1665 a Venezia locale simbolo della Venezia del Novecento fondato nel 1929 da Arturo Deana. Oggi, sotto la guida del proprietario Jacky Jiang, quella straordinaria eredità riprende vita grazie alla sua visione, il locale torna a essere un punto di riferimento per l’eccellenza veneziana.

Un tempo rifugio prediletto di maestri come De Chirico, Chagall, Kokoshka e Morandi, e tappa fissa per personalità del calibro di Peggy Guggenheim, La Colomba non era solo un ristorante, ma una vera officina di idee dove i tavoli erano imbanditi con matite e colori e la cucina dialogava senza sosta con la pittura e la poesia.

Oggi, quella straordinaria eredità riprende vita. Dopo un attento restauro degli spazi, il locale si ripresenta con una veste rinnovata: un menù artistico che reinterpreta la tradizione lagunare in chiave contemporanea, offrendo una proposta di alto livello ma accessibile, pensata per unire veneziani e viaggiatori nel segno della convivialità.

A suggellare questa rinascita è il rilancio del celebre Concorso d’Arte, che già nei primi anni del secolo scorso aveva reso celebre il locale. L’attesissimo evento si svolgerà il giorno 29 marzo 2026 e culminerà alle ore 17:30 con la premiazione di tre artisti, selezionati dalle due curatrici nel ruolo di giudici in quanto autorevoli conoscitrici della materia e del panorama artistico. Il progetto è stato pensato, progettato accuratamente e presentato ai proprietari da queste note professioniste, le prime che dopo molti anni riprendono questa nobile tradizione come un tempo, restituendo a Venezia un pezzo della sua storia:

Monica Isabella Bonaventura: Maestra d’Arte, artista, poetessa, scrittrice di recensioni artistiche e letterarie, redattore di quotidiani d’arte. Direttrice di una Gallery a Venezia, curatrice di mostre d’arte nazionali e internazionali, nonché fondatrice e presidente di un gruppo artistico-letterario di Mestre-Venezia.

Paula Joanna Gnidziejko: Presidente dell’Associazione “Noi, Loro ed il Futuro”, poetessa, giornalista e critico letterario.

All’evento saranno presenti alcune autorità del Comune di Venezia e della Municipalità di Mestre- Venezia, a testimonianza dell’alto valore istituzionale e culturale dell’iniziativa. Al concorso parteciperanno artisti contemporanei di ogni stile, pronti a dimostrare come la creatività di oggi sappia accostarsi alla grande tradizione ereditata dal secolo scorso.

Questo appuntamento segna solo l’inizio: seguiranno infatti molti altri concorsi a La Colomba, sempre organizzati dalle stesse curatrici, che si ripeteranno nel tempo per dare a tutti gli artisti la possibilità di essere protagonisti. Proprio come i maestri del passato hanno lasciato schizzi e opere, segni indelebili del loro passaggio che oggi si possono ammirare sulle pareti come parte della prestigiosa collezione privata della location, con firme del calibro di Chagall, Dalì, Picasso e Renoir, così i nuovi talenti potranno incidere il proprio nome nella storia del locale.

Far parte di questa rinascita significa tornare a credere che esistano ancora professioniste come Monica Isabella Bonaventura e Paula Joanna Gnidziejko, che coltivano l’arte con una passione purissima e, soprattutto, senza scopo di lucro. Per loro, questo progetto è un atto d’amore incondizionato: il desiderio di restituire alla propria città un’energia vitale che solo l’arte sa alimentare. Monica e Paula, con la loro dedizione, non curano solo una mostra d’arte, ma seminano bellezza e passione, offrendo a Venezia e a se stesse quell’impronta di autentica gratuità che rende l’arte un patrimonio davvero immortale.

Monica Isabella Bonaventura

Redattore