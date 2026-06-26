La Balarm Sax Orchestra protagonista il 29 giugno: un viaggio musicale tra Africa, Mediterraneo, tango, cinema e jazz

STAGIONE CONCERTISTICA DEL CONSERVATORIO ALESSANDRO SCARLATTI.

Ricordiamo che sono aperte sino al 17 luglio le procedure di ammissione per l’Anno Accademico 2026/2027

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Prosegue la Stagione Concertistica del Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti” di Palermo con uno degli appuntamenti più attesi della programmazione: il concerto della Balarm Sax Orchestra, in programma il prossimo 29 giugno alle ore 20.30 con ingresso gratuito sino ad esaurimento posti, ensemble orchestrale di sassofoni tra le più autorevoli e rappresentative realtà italiane dedicate alla valorizzazione del repertorio per orchestra di sassofoni.

Fondata e diretta dal Maestro Giuseppe Palma, docente di sassofono presso il Conservatorio palermitano, la Balarm Sax Orchestra nasce all’interno dell’istituzione accademica con l’obiettivo di promuovere le straordinarie potenzialità espressive della famiglia dei sassofoni attraverso un repertorio che spazia dalla musica classica al jazz, dalle colonne sonore alla musica contemporanea.

Composta da sassofoni di tutte le estensioni e da un ensemble di percussioni, l’orchestra rappresenta oggi una consolidata realtà artistica che, in oltre quindici anni di attività, ha sviluppato un’intensa presenza concertistica partecipando a prestigiose stagioni musicali, festival e rassegne nazionali. Numerose le collaborazioni con artisti di fama internazionale quali Vincent David, Jérôme Laran, Michel Supéra, Federico Mondelci, Fabrice Moretti, Alain Crepin, Francesco Salime, Marina Notaro, Giuseppe Milici, Giulia Mazzola, Simona Trentacoste e Carmela Stefano.

Il concerto del 29 giugno al Conservatorio Alessandro Scarlatti offrirà al pubblico un percorso musicale affascinante e coinvolgente, capace di attraversare mondi sonori differenti mantenendo sempre al centro la straordinaria ricchezza timbrica dell’orchestra di sassofoni e la presenza solistica dello stesso Giuseppe Palma al sax alto.

Il programma si aprirà con “Accra” di Giovanni Mattaliano, una composizione che richiama le atmosfere dell’Africa occidentale attraverso una scrittura fortemente ritmica e suggestiva, caratterizzata da sonorità evocative e da un intenso lavoro timbrico. Seguirà “Arabian Jazz” di Roberto Mascellino, originale fusione tra linguaggi jazzistici e tradizioni musicali mediorientali, in un dialogo continuo tra Oriente e Occidente che mette in luce le capacità espressive e narrative dell’ensemble. Il primo momento solistico sarà affidato a “Meditango” di Astor Piazzolla, pagina intensa e raffinata che sintetizza il lirismo e la forza emotiva del grande compositore argentino, affidando al sax alto una linea melodica di forte impatto espressivo. Ancora Piazzolla sarà protagonista con il celeberrimo “Libertango”, brano simbolo del tango nuevo, nel quale ritmo, energia e passione si fondono in una scrittura coinvolgente che esalta il dialogo tra il solista e l’orchestra.

La dimensione più intimista e narrativa emergerà con “I Tre Puntini” di Nino Ortolano, composizione caratterizzata da raffinati intrecci melodici e armonici che suggeriscono continue aperture e nuove prospettive sonore. Spazio poi al grande cinema con la suite tratta da “Pirati dei Caraibi” di Klaus Badelt, una delle colonne sonore più amate dal pubblico internazionale. Attraverso ampie arcate melodiche, colori orchestrali e una forte carica ritmica, l’ensemble accompagnerà gli ascoltatori in un viaggio ricco di avventura, emozione e spettacolarità. A chiudere il concerto sarà “Sax in the City” di Alain Crepin, brillante composizione che vedrà nuovamente protagonista Giuseppe Palma al sax alto. Il brano combina elementi jazzistici, swing e linguaggi contemporanei in una scrittura virtuosistica e coinvolgente, offrendo un finale brillante e trascinante all’intera serata. Alla guida dell’ensemble sarà il Maestro Giuseppe Palma, figura di riferimento nel panorama sassofonistico nazionale. Diplomato con il massimo dei voti e perfezionatosi con maestri del calibro di Jean-Marie Londeix e Federico Mondelci, Palma svolge da oltre trent’anni un’intensa attività concertistica come solista, camerista e direttore. Fondatore del Balarm Sax Quatuor, della Balarm Sax Orchestra e promotore del Balarm Sax Festival, ha contribuito in maniera determinante alla diffusione della cultura del sassofono e alla formazione di numerose generazioni di musicisti oggi attivi nel panorama concertistico e didattico italiano.

Il concerto rappresenta un’occasione speciale per apprezzare la versatilità dell’orchestra di sassofoni e per vivere un’esperienza musicale capace di coniugare ricerca artistica, qualità interpretativa e grande capacità comunicativa.

Programma

Giovanni Mattaliano – Accra

Roberto Mascellino – Arabian Jazz

Astor Piazzolla – Meditango

Astor Piazzolla – Libertango

Nino Ortolano – I Tre Puntini

Klaus Badelt – Pirati dei Caraibi

Alain Crepin – Sax in the City

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