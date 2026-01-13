UNO DEI GRANDI NOMI DEL JAZZ CONTEMPORANEO ILLUMINA PALERMO: JEREMY PELT QUARTET A BRASS IN JAZZ MUSICHE DEL NOSTRO TEMPO

Per Brass in Jazz, sul palco del Real Teatro Santa Cecilia, un progetto musicale da non perdere con una Stella del jazz internazionale.

Brass in Jazz – Musiche del nostro tempo

Dal 15 al 18 gennaio con doppio turno ore 19.00 e 21.30 – Real Teatro Santa Cecilia

La grande musica torna protagonista al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo un altro imperdibile appuntamento di Brass in Jazz, la rassegna della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group che questa settimana ospita uno dei più autorevoli protagonisti del jazz mondiale: Jeremy Pelt Quartet.

Dal 15 al 18 gennaio 2026, il palco di Brass in Jazz accoglierà il trombettista statunitense considerato unanimemente il miglior interprete della sua generazione, un artista capace di coniugare virtuosismo tecnico, profondità espressiva e una visione moderna del linguaggio jazz.

Nato a Los Angeles nel 1976, Jeremy Pelt vanta una carriera straordinaria, segnata da prestigiosi riconoscimenti: per cinque anni consecutivi “Rising Star” per DownBeat Magazine e più volte “Musicista dell’Anno” per la Jazz Journalists Association. La sua tromba, dal suono luminoso e lirico, affonda le radici nella grande tradizione post-bop, nel solco di giganti come Clifford Brown, Lee Morgan e Freddie Hubbard, pur mantenendo una cifra stilistica personale e contemporanea.

Accanto a collaborazioni leggendarie con Wayne Shorter, Mingus Big Band e Roy Hargrove Big Band, Pelt ha costruito un percorso artistico aperto e curioso, capace di dialogare con nuove sonorità senza tradire l’essenza del jazz più autentico. Il suo ultimo album, “Woven” (HighNote Records, 2025), rappresenta al meglio questa visione: un intreccio raffinato tra tradizione, elettronica e intensa carica emotiva.

Ad accompagnarlo sul palco un quartetto d’eccezione:

· Jeremy Pelt – tromba

· Danny Grissett – pianoforte

· Jasen Weaver – contrabbasso

· Gregory Hutchinson – batteria (giovedì 15 e venerdì 16)

· Nicola Angelucci – batteria (sabato 17 e domenica 18)

Un evento di altissimo profilo artistico che conferma Brass in Jazz come punto di riferimento imprescindibile per il jazz internazionale in Sicilia.

La Stagione Brass in Jazz 2025-2026:

Angelo Debarre Trio – Omaggio a Django Reinhardt

Il massimo esponente del manouche francese in un tributo appassionato al padre del gypsy jazz.

5 · 6 · 7 · 8 febbraio

Roy Paci – Roy Paci in Jazz

Energia mediterranea, improvvisazione e world music in una produzione originale che dialoga con l’Orchestra Jazz Siciliana.

19 · 20 · 21 · 22 febbraio

Lauren Henderson Quartet – Sombras

La “new voice” del latin jazz che racconta, con calore e intensità, il ponte tra jazz americano e radici afro-latine.

5 · 6 · 7 · 8 marzo · 12 · 13 · 14 · 15 marzo

Gunhild Carling

La “regina svedese dello swing”, polistrumentista e show-woman travolgente

12 · 13 · 14 · 15 marzo

Funky Knuckles – The Jazz World

La band di Dallas che fonde groove, elettronica e improvvisazione: pura energia sul palco.

19 · 20 · 21 · 22 marzo

Peter Cincotti – Colours of Palermo

Il crooner newyorkese che intreccia pop e jazz in un omaggio speciale alla città.

9 · 10 · 11 · 12 aprile

Tabella prezzi abbonamenti e biglietti singoli Brass in Jazz 2025-2026

Biglietti singoli

Giorno Platea Platea Rid. u26 Tribunetta Tribunetta Rid. u26 Balconata Balconata Rid. u26 Giovedì 26€ 22€ 23€ 19€ 20€ 16€ Venerdì 30€ 26€ 27€ 23€ 24€ 20€ Sabato 30€ 26€ 27€ 23€ 24€ 20€ Domenica 26€ 22€ 23€ 19€ 20€ 16€

Tutti i prezzi sono comprensivi di diritti.

Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup.