Japan Days di settembre a Roma. L’evento di J-Culture più grande della penisola

Tornano il 21 e il 22 settembre i Japan Days negli spazi del Pratibus a Roma (viale Angelico 52) che ospiteranno per un week end intero l’evento più accattivante e colorato della capitale.

Un vero e proprio festival sulla cultura giapponese e le sue molteplici sfumature che vi regalerà un’esperienza unica, sospesa tra la tradizione elegante del Giappone classico e l’hyper colorato della community pop/nerd contemporanea.

Spettacoli, show cooking, workshop, talk, intrattenimento, buon cibo e prestigiosi ospiti ambasciatori della cultura giapponese in Italia andranno a completare il ricchissimo programma di questa straordinaria edizione. Presenti anche i laboratori, le dimostrazioni di arti marziali, un’area creativa Spazio bimbi dedicata ai più piccini e una food area con un gustosissimo street food tipico dei Matsuri giapponesi. L’Area Market, l’area mercato più eclettica della Capitale, con oltre 100 espositori provenienti da tutta Italia, proporrà una selezione che spazia dal classico del kimono e del bonsai al pop e al kawaii. Insomma, sarà come ritrovarsi in un vero e proprio villaggio del Giappone, ma nella splendida cornice di Roma.

Quest’edizione avrà ospiti speciali da non perdere assolutamente! Chef Hiro, personaggio noto non solo nell’ambito culinario, ma anche nel mondo dell’entertainment mediatico, incontrerà (il 21 settembre) i fan per un live show cooking legato al mondo degli anime e a seguire un Meet&Greet per i suoi numerosi fan. Preparatevi quindi a un’esplosione di simpatia e cordialità dello chef giapponese più amato di sempre.

Anche il celebre influencer nipponico Kenta Suzuki farò un intervento divertente e coinvolgente sulle differenze culturali tra Giappone e Italia (il 22 settembre) e a seguire un Meet&Greet per i suoi estimatori. Con il suo spirito indomito, Kenta è un ambasciatore del Giappone a Roma e in tutta Italia.

Inoltre, quest’edizione ospiterà l’area Experience che prevede La via del tè, un’area dedicata alla scoperta dell’antica arte della preparazione del tè, ove degustare dell’ottimo matcha; la Kimono Room, un’occasione unica per indossare un vero e proprio kimono nuziale uchikake; L’arte della calligrafia giapponese, un spazio incentrato sui segreti della calligrafia tradizionale giapponese, e infine, la Sake Class, una zona, ove degustare il sake.

L’area Talk consentirà ai visitatori di partecipare a un ciclo di conferenze su argomenti disparati, come Murakami, Akira Toriyama, gli yōkai, il fenomeno degli hikkikomori, le censure degli anime, le box letterarie sul Sol Levante, la nascita dei manga, ecc..

Novità di questa edizione, due “mini” mostre omaggio a Miyazaki, a Toriyama e ai mostri giapponesi. Le illustrazioni dedicate al famoso regista giapponese Hayao Miyazaki e al papà di Dragon Ball sono a cura di Manuel Terriaca. Quelle riguardanti l’universo degli yōkai sono a cura di Ludovico Ercolani di Scuola di Stazione Inchiostro.

Le talk del 21 settembre sono le seguenti:

A scuola di manga e videogame con Ludovico Ercolani e Giovanni Lo Re di Scuola Stazione Inchiostro ore 11.30

Scuola di Stazione Inchiostro si trova a Capena ed è una fucina creativa che esplora il mondo affascinante dei fumetti, dei manga e dei videogiochi. Ludovico Ercolani (maestro di fumetto e illustrazione) vi svelerà i segreti, le competenze e le conoscenze necessarie per intraprendere una carriera nel mondo del fumetto, sia come autori indipendenti, che come parte di un team creativo in studi di animazione, case editrici o altri ambiti correlati, mentre Giovanni Lo Re (esperto in disegno per videogame e in colorazione digitale) vi farà vedere come trasformare la vostra passione per i giochi in una professione entusiasmante.



La cucina incantata illustrata (Trenta editore) con Silvia Casini con degustazione sake a cura di Kana Cappelli di Shibataya ore 12.00

Gastronomia e cinema sono due mondi capaci di offrire esperienze sensoriali uniche e indescrivibili. Chi ha compreso a pieno questa filosofia è il maestro Hayao Miyazaki, che con le sue storie è riuscito a incantare grandi e piccini. E se c’è una cosa che non manca mai nei lungometraggi di Miyazaki è il rapporto tra i personaggi e il cibo. La cucina incantata illustrata propone una serie di ricette tratte da tutti i film del grande regista in tre stuzzicanti varianti. Preparatevi quindi ad avere l’acquolina in bocca con la pancetta sfrigolante de Il castello errante di Howl e la torta Siberia di Si alza il vento. Miyazaki vi aspetta!

Sapori d’animazione (Petite Box) con Sara Reolon ore 12.30

La Petite Box Sapori d’animazione è una collezione esclusiva per gli appassionati di cinema e gastronomia. Questa box unisce l’arte culinaria giapponese ai momenti iconici dei film di Miyazaki, offrendo un’esperienza sensoriale che delizia occhi e palato.

Giapponese da zero. Apprendi le basi della lingua nipponica con Mitsuhiro Sugiyama ore 13.00

Giapponese, che passione! Sono sempre di più gli italiani che vogliono studiare la lingua dei manga, degli anime, del sushi, delle meraviglie futuribili di Tokyo, delle bellezze del Sol Levante. Eppure in Italia si studia ancora su testi polverosi e spesso scritti in inglese, lontanissimi dall’esperienza degli italiani che desiderano apprenderlo. Proprio per questo, Mitsuhiro Sugiyama, giapponese trapiantato in Italia, e Milena Ingrosso, insegnante di lunga esperienza, hanno realizzato – a partire da quesiti, dubbi e difficoltà osservati sul campo – il primo libro di testo di giapponese pensato apposta per gli italiani. Chikamichi (Vallardi) è sviluppato secondo un metodo innovativo e attuale, forte di una grafica accattivante, pieno di illustrazioni ed esercizi divertenti: un libro per tutti coloro che intendono imparare l’alfabeto, vogliono masticare le frasi quotidiane per cavarsela in viaggio, aspirano a conoscere il mondo e la lingua in cui si esprimono i loro personaggi manga preferiti, mirano a ottenere la certificazione ufficiale di livello N5!

A Tokyo con Murakami (Giulio Perrone editore)con Giorgia Sallusti (degustazione a cura di Bere Giapponese) ore 14.00

Poniamo che vi troviate a Tōkyō per qualche giorno. La città è sterminata e voi avete in tasca i romanzi di Murakami Haruki. Che ne dite di chiedere allo scrittore di Norwegian wood di farvi da guida? Dalle pagine dei suoi libri ai vicoli illuminati della città, ai grattacieli, passando per i tentacoli sotterranei, con A Tōkyō con Murakami l’autrice Giorgia Sallusti vi trascinerà da un quartiere all’altro della capitale giapponese sulle tracce dello scrittore. La Tōkyō di Murakami ci porterà nelle librerie di Kanda e Shinjuku, nelle panetterie, a passeggiare per parchi e lungo i fiumi come il protagonista dell’ultimo romanzo, La città e le sue mura incerte, alla ricerca di una vera città che sentiamo pulsare sotto di noi. Andremo a correre coi Beatles nelle cuffie per le strade dei quartieri residenziali, e ci riposeremo seduti sull’erba davanti al Meiji Jingū Stadium durante una partita di baseball degli Yakult Swallows. Così, A Tōkyō con Murakami vi presenta la città come un universo in eterno movimento, alla ricerca di questa metropoli cangiante in cui esplorare gli angoli, gli incroci e le strade che Murakami Haruki ha intessuto in più di quarant’anni di libri.



Akira Toriyama (Marotta&Cafiero editori) con Domenico Ascione ore 14.30

Fare il grafico pubblicitario per uno che sogna di fare manga è davvero una rottura esagerata. E se il tuo capo non lascia sfogo alla tua creatività le cose si complicano tremendamente. Questa è la storia di Akira Toriyama che manda a quel paese il posto fisso per inseguire il sogno di diventare un mangaka. C’è solo un piccolo problema, sono gli anni Ottanta e tutti vogliono robot e Akira i robot non li sa proprio disegnare. Lui è un tipo da Walt Disney, un tipo da occhioni giganti occidentali. Allora come si fa a non soccombere? Si inventa una bambina robot, un’androide, ferraglia con le sembianze di un umano, nasce così Arale. È solo l’inizio, il primo passo verso un successo planetario chiamato Dragonball.



Mostri, spiriti e altre inquietudini con Paola Scrolavezza ore 15:00

Dopo il grande successo delle edizioni di Monza e Bologna, la mostra Yōkai arriva anche a Firenze, nei meravigliosi spazi espositivi del Museo degli Innocenti, con un allestimento totalmente rinnovato di centinaia di antichissime opere inedite e ben due nuovi curatori d’eccezione. Ideata e prodotta da Vertigo Syndrome e curata da Paola Scrolavezza, tra le massime nipponiste italiane e direttrice del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne dell’Università di Bologna, e Eddy Wertheim, direttore della Japanese Gallery Kensington di Londra, la mostra presenta nuovamente al pubblico il fantastico mondo dei mostri della tradizione giapponese, attraverso più di centocinquanta nuove opere mai viste del XVIII e XIX secolo, tra stampe antiche, libri rari, maschere, e armi ed armature prestate dal Museo Stibbert di Firenze.



Il grande libro degli yōkai (Mondadori Electa) con Irene Canino ore 15.30

Spiriti malevoli o benigni, portatori di fortuna o di sfortuna: le origini, le storie e le leggende delle creature soprannaturali più amate della mitologia giapponese. “C’erano una volta gli yokai. Lungo le pieghe della storia si sono fatti strada, attraverso i secoli, spiriti e creature capaci di mutare e adattarsi allo spirito dei tempi. Questo cammino li ha condotti dal folto delle foreste incontaminate alle vie più affollate delle grandi metropoli. Li ha resi presenze insostituibili tanto nelle cerimonie di purificazione, quanto nelle festività dedicate ai bambini. Ne ha fatto i protagonisti di racconti sussurrati alla luce fioca delle lanterne e dei più famosi videogiochi. Li ha visti decorare con le loro insolite sembianze sia gli antichi rotoli buddhisti sia le custodie degli smartphone. Ecco l’incredibile viaggio compiuto dagli yokai. Un’evoluzione che dal terrore arriva al kawaii. Tutto ha origine nell’antico Giappone…”.

Le talk del 22 settembre sono le seguenti:

Come si diventa manga editor? con Midori Yamane ore 11.30

Midori Yamane (fumettista, editor e docente alla Scuola Internazionale di Comics) vi spiegherà il linguaggio dei manga approfondendo alcuni aspetti del suo lavoro e vi farà scoprire cosa significa oggi fare manga in Italia, ma soprattutto la professione di manga editor.

Box letteraria per i Japan lover con Sara Reolon ore 12.00

Petite Box è una linea di box letterarie multi sensoriali artigianali e fatte in Italia. Petite Box trasforma la lettura in un’avventura unica, offrendo un’esperienza che va oltre il testo, per un viaggio letterario ricco di emozioni.



La ragazza che amava Miyazaki (Einaudi Ragazzi) con Silvia Casini ore 12.30

Un libro che mette in scena l’amore per l’arte, per Miyazaki e per il Giappone. Una storia che racconta come per realizzare i propri sogni non si debba mai smettere di credere nel proprio talento. Una narrazione dedicata agli amanti degli anime ma anche a tutti gli appassionati di romanzi di formazione, d’amore e di amicizia.

Hikkikomori (Einaudi Ragazzi) con Ariela Rizzi ore 14.00

Vincitore del 67° Premio Bancarellino, Hikikomori è un libro di narrativa illustrato per ragazzi e ragazze dai 12 anni. Un libro profondo che parla al cuore delle giovani generazioni, perfetto per i lettori in cerca di una storia sull’amore che sconfigge ogni sofferenza. Una storia che racconta la fuga dal dolore, l’amore inaspettato che ci rimette in viaggio, la crudeltà del mondo degli adulti, il dolore e la rinascita.

Kokopelli il vento che suona (CTL Livorno Edizioni)con Rodolfo Martinez ore 14.30

Rey Martinez è un ragazzo intraprendente, appassionato di sport, che vive a Roma insieme alla madre Ally, originaria del New Mexico con sangue Navajo che le scorre nelle vene. La relazione con il padre del suo unico figlio, Diego Adanti, giovane italiano conosciuto durante una vacanza studio negli States, naufragherà poco dopo il trasferimento nella capitale italiana, così la giovane si troverà a rinunciare al sogno di diventare medico e, per crescere il piccolo Rey, diventerà infermiera. Il ragazzo gioca a calcio, e un giorno tornando da scuola viene aggredito da un balordo, che gli ruba la medaglietta di Kokopelli. Affranto, Rey tornerà a casa e manifesterà l’intenzione di iscriversi ad una scuola di arti marziali, anche per emulare il suo eroe Daniel La Russo, protagonista della saga cinematografica di Karate Kid. Ally accetterà di accompagnare il figlio a cercare una valida palestra e coglierà l’occasione per raccontagli la storia di Kokopelli, divinità indiana che incarna la gioia, suona il flauto e preannuncia prosperità, la cui effige fu il catalizzatore che fece scoccare l’amore fra i nonni del giovane.

Il grande ricettario dello Studio Ghibli (speciale Sprea editori) con chef Ojisan e Silvia Casini ore 15.00

Benvenuti nel fantastico mondo dello Studio Ghibli. Il ricettario edito da Sprea editori e curato dallo chef Ojisan e Silvia Casini vi condurrò in viaggio attraverso le deliziose creazioni culinarie ispirate agli anime del famoso e unico studio di animazione giapponese. Scoprirete come realizzare i tipici piatti nipponici proprio come mostrati nelle celebri pellicole. Quindi, prendete il vostro grembiule e preparatevi a immergervi nell’universo culinario degli anime.



La storia italiana di anime e manga: le “invasioni”, i titoli cult, il futuro con Miki Moz ore 15.30

È scoppiata in Italia una nuova Giappomania attraverso i manga e gli anime: due mondi che hanno proceduto su binari distinti, ma spesso intrecciati. Edicola e televisione… sono state diverse le “esplosioni” di questa moda in Italia e la loro vicenda è complessa e avvincente. Lasciatevi incantare da Miki Moz che nel suo intervento vi farà ripercorrere la storia italiana dei manga e degli anime giapponesi, dalle storiche “invasioni” fino all’attuale ritorno in auge anche presso il pubblico più giovane.



Bancha (Giovane Holden editore) con Micaela Giambanco (con degustazione tè) ore 18.00

Un romanzo che fonde il fascino millenario della cultura giapponese con uno stile originale che fa dell’attenzione ai dettagli, sia descrittivi sia psicologici, un innegabile punto di forza. Micaela Giambanco pennella le parole come in un dipinto, vellutato e avvolgente, che si svela nella combinazione di incenso e tè.

In definitiva, tra tributi cinematografici, corsi, laboratori, esperienze gastronomiche e attività varie, tutti avranno la possibilità di conoscere a pieno il meraviglioso mondo del Sol Levante, dato che i Japan Days si configurano a tutti gli effetti come un vero e proprio festival della cultura nipponica.

Il programma generico delle due giornate è consultabile su: www.mercatinogiapponese.it

Il programma delle talk è consultabile qui: https://www.mercatinogiapponese.it/programma/talk-e-presentazioni/



Non solo mercato ma una esperienza a 360 gradi sul mondo del Giappone.

Arigatou! ありがとう