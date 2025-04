“Fugato”: un’inaugurazione straordinaria per la personale di Rita Lo Cascio a Palermo

Nel cuore pulsante di Palermo, tra le mura suggestive della Galleria “Il Casino delle Muse”, ha preso il via con straordinario successo “Fugato”, la mostra personale dell’artista Rita Lo Cascio. L’evento inaugurale, svoltosi venerdì 28 marzo, ha saputo attrarre un pubblico numeroso e appassionato, che non ha esitato a sfidare la pioggia pur di lasciarsi avvolgere dalla forza espressiva delle opere esposte.

Accolti con calore dai fondatori della Galleria, il critico d’arte Giuseppe Carli e la designer Antonella Cusimano, i visitatori hanno potuto immergersi in un percorso pittorico che fonde colore e ritmo in un dialogo visivo avvolgente. Il titolo della mostra, Fugato, richiama la struttura musicale della fuga, dove le voci si intrecciano con armonia e rigore, una suggestione che si riflette nelle tele dell’artista.

Durante la serata, Rita Lo Cascio ha condiviso il suo percorso creativo con i presenti, raccontando la genesi delle sue opere e il significato profondo della sua ricerca artistica. In un’intervista rilasciata in occasione dell’evento, l’artista ha spiegato come la sua pittura sia un’esplorazione delle emozioni attraverso il colore e la materia, ponendo l’accento sulla fusione tra arte e musica. Ogni tela si trasforma in un varco sensoriale, conducendo lo spettatore in una dimensione in cui luce, materia e tonalità si fondono in una sinfonia visiva di grande impatto emotivo.

Ad arricchire ulteriormente l’esperienza espositiva, l’eleganza degli arredi, degli oggetti di design, dei gioielli e delle raffinate suppellettili che caratterizzano da sempre la Galleria, creando un ambiente sofisticato e suggestivo.

La mostra Fugato resterà aperta fino al 3 maggio 2025 e sarà visitabile dal martedì al sabato con orario 10:00-13:00 e 16:30-19:30.