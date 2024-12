Japan Days – Christmas Edition a Roma. L’evento di J-Culture più grande della penisola

Torna per la sua edizione natalizia il più grande evento di 𝐉-𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞 d’Italia.

I 𝐉𝐚𝐩𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐲𝐬 –Christmas Edition del 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐆𝐢𝐚𝐩𝐩𝐨𝐧𝐞𝐬𝐞 vi aspettano il 14-15 Dicembre nei suggestivi spazi dello storico 𝐈𝐩𝐩𝐨𝐝𝐫𝐨𝐦𝐨 𝐂𝐚𝐩𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 di Roma, per un weekend all’insegna dello shopping, dei workshop, dei talk, degli showcase e dell’intrattenimento per grandi e piccini.

Un evento inclusivo, ricco di attività e ad 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐨, con l’iconica ed eclettica area Market di 𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝟏𝟎𝟎 𝐞𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢 provenienti da tutta la penisola, perfetta per ricercare il regalo perfetto e fuori dagli schemi. Non mancheranno neanche spettacoli folcloristici, laboratori creativi, incontri con ospiti e 𝐚𝐦𝐛𝐚𝐬𝐜𝐢𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐠𝐢𝐚𝐩𝐩𝐨𝐧𝐞𝐬𝐞 in Italia, e il migliore street food giapponese!

I tamburi giapponesi Taiko, il teatro “Comico dei Samurai”, showcase di Ikebana, Bonsai, Shodo, e la Vestizione del Kimono sono tra gli spettacoli che trasporteranno i visitatori in un’esperienza unica, sospesa tra la tradizione elegante del Giappone classico e l’hyper colorato della community pop/nerd contemporanea. Presenti anche tanti laboratori nell’area Spazio bimbi dedicata ai più piccini con numerose attività di intrattenimento a misura delle famiglie e un’Area Arti Marziali che offrirà ai presenti performance sportive e conoscitive delle discipline e adatte a tutti.

L’area Experience sarà invece dedicata alla degustazione e alla preparazione del tè matcha tradizionale. Ci sarà anche uno spazio incentrato sui segreti della calligrafia tradizionale giapponese e la Sake Class, ovvero una zona, ove degustare il sake e partecipare al seminario dedicato.

Lo show cooking sui takoyaki di Dragon Ball a cura della sushi chef Micaela Giambanco (Mikachan) farà scoprire al pubblico questa delizia nipponica. Ma non solo… novità assoluta di questa Christmas Edition dei Japan Days è il live cooking su prenotazione incentrato sui tamago sando dell’anime Bugie d’aprile con la lezione culinaria associata per tutti i partecipanti, che potranno apprendere come ricreare a casa questa specialità giapponese e ricevere in omaggio una gradita sorpresa proveniente direttamente dall’izakaya Mikachan.

I Japan Days non sono solo un’occasione per conoscere meglio le tradizioni giapponesi, ma anche un momento di confronto e dialogo interculturale. Infatti, l’area Talk consentirà ai visitatori di partecipare a un ciclo di conferenze su argomenti disparati e molto pop, come i pirati del Sol Levante, il mondo di Pollon, l’universo di Miyazaki, il connubio tra Ultraman e Pokémon, Stranger Things Tokyo, ecc. Diversi eventi, poi, saranno accompagnati da esperienze olfattive e/o di degustazione sake. Da non perdere assolutamente l’incontro C’era una volta… Pollon con Fabrizio Mazzotta e Liliana Sorrentino. Fabrizio Mazzotta,doppiatore, dialoghista, direttore del doppiaggio e fumettista, è stato la voce ufficiale di Eros in Pollon, ma anche di Krusty il clown ne I Simpson. Liliana Sorrentino, invece, è stata la voce di Pollon nell’anime C’era una volta… Pollon e di Ritsuko Akagi in Neon Genesis Evangelion.

In conclusione, i Japan Days di Dicembre rappresentano un vero e proprio viaggio nella cultura giapponese, una manifestazione che invita i partecipanti a scoprire, imparare e vivere esperienze autentiche. Si tratta di un’iniziativa che valorizza le diversità culturali e promuove un’armonia globale, ricordando a tutti l’importanza di un mondo interconnesso, dove le culture possono unirsi e arricchirsi reciprocamente. Con eventi come questi, Roma si conferma una città aperta e accogliente, pronta a celebrare le meraviglie del mondo intero.

TALK 14 dicembre:

Un posto dove vivere con Midori Yamane ore 11.30

Un manga delicato e sognante, un vero balsamo per l’anima, perfetto per gli amanti del Giappone e non solo. Midori Yamane (fumettista, manga editor e docente alla Scuola Internazionale di Comics) vi spiegherà il linguaggio dei manga attraverso questo delizioso libro.

Nella terra dei ciliegi – Undici modi per scoprire il Giappone con Giorgia Sallusti ore 12.00

Dai manga al sushi, dagli anime all’estetica del kawaii, dai kimono ai rituali del tè, il Giappone è ormai entrato prepotentemente nel nostro immaginario e nella nostra vita quotidiana. Una guida d’eccezione ci accompagna in un viaggio tra gli aspetti più popolari e quelli più misteriosi del Paese del Sol Levante.

C’era una volta… Pollon con Fabrizio Mazzotta e Liliana Sorrentino ore 12.30

Oltre al mitico Krusty il clown ne I Simpson, Fabrizio Mazzotta ha curato la direzione di doppiaggio di telefilm e film tv ed è tuttora uno dei maggiori adattatori per quanto riguarda l’animazione giapponese. Sua la voce di Eros nel doppiaggio della serie nipponica C’era una volta… Pollon. E in questo viaggio volto a ripercorrere la serie anime sulle divinità greche, Fabrizio Mazzotta sarà accompagnato dalla doppiatrice, attrice e direttrice del doppiaggio, Liliana Sorrentino, voce ufficiale di Pollon in C’era una volta… Pollon.

Stranger Thinhgs Tokyo ore 13.00

In vista dell’uscita della nuova e ultima stagione del fenomeno Stranger Things, ecco un talk sulla possibile derivazione della serie sulla sponda giapponese, ma anche un focus sulle ricette che si trovano all’interno del serial amato da tutto il mondo, e a quelle ispirate al Sottosopra. Siete pronti a seguire Undici e i suoi amici alla scoperta del cibo di Stranger Things?

Evangelion: passato, presente e futuro di un capolavoro senza tempo con Matteo Caronna e Ivan Ricci ore 14.00

Un talk incentrato su Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, ovvero l’ultimo film che chiude la nuova versione cinematografica del franchise (quarto e ultimo capitolo della tetralogia Rebuild of Evangelion). Matteo Caronna è autore del sito Terre Illustrate e co-fondatore della rivista autoprodotta di critica Keiko – Bedroom Comics Criticism, si occupa principalmente di fumetto e animazione con un particolare riguardo per le opere che vengono dal Giappone. Negli ultimi anni è apparso anche su Youtube e Twitch. Ivan Ricci, è grafico editoriale con la passione per anime e manga, è co-curatore dei volumi dedicati a Neon Genesis Evangelion per l’Associazione Culturale EVA IMPACT. Oltre a gestire un blog personale sulla grafica, lo scorso anno ha aperto Art From Japan, dedicato agli artbook giapponesi.

Lupin III: alle origini di un’icona con Matteo Caronnaore 14.30

Gli anni Settanta sono stati per Lupin III un decennio importante. È in quegli anni, infatti, che il personaggio creato da Monkey Punch fa il passaggio dalla carta stampata all’animazione, dando il via a una lunga serie di adattamenti per il cinema e per la televisione che prosegue ancora oggi e che lo hanno reso un caposaldo della cultura popolare giapponese. Nel corso di questo processo, Lupin III si è reso indipendente dal materiale originale, cambiando, evolvendo e trasformandosi in base al gusto, allo stile e alle esigenza di ciascuno degli artisti che si sono avvicendati al timone delle sue avventure animate (e cartacee). Tra questi artisti spicca sicuramente il nome di Hayao Miyazaki, futuro fondatore e regista di punta dello Studio Ghibli, che proprio negli anni Settanta ha diretto diverse opere aventi per protagonista Lupin III, lasciando sul personaggio e sulla sua storia un’impronta ormai indelebile.

Ultraman e Pokémon con Giovanni Lazzini ore 15.00

Qual è il punto di contatto tra Ultraman e Pokémon? A svelarcelo sarà Giovanni Lazzini. Laureato all’Accademia di Belle Arti di Carrara e da sempre appassionato di animazione robotica, Giovanni Lazzini ha creato il canale YouTube Toku-Robot Channel e ha scritto per Sprea Editori nello speciale Power Rangers e gli altri live action giapponesi dove non solo racconta le storie, ma anche i retroscena e le curiosità inedite su questo mondo ancora poco esplorato.

Come si disegna un manga? Come si crea un webtoon? con Serena Tonelli ore 15.30

Serena Tonelli (mangaka & webtoonist, art coach e insegnante di tecnica manga) ci svelerà come nasce un manga e i suoi passaggi tecnici e a come possa essere pensato per diversi media (social network, case editrici, autoproduzione e webtoon).

Serena si è specializzata nel genere manga grazie a diverse masterclass con maestri giapponesi. Nel 2020 scopre il webtoon e nel 2022 pubblica in rete il primo manuale base sulla tecnica webtoon in italiano e nel 2024 aggiorna la prima stesura di Pandora’s Love Spell, opera majokko, sulla piattaforma Naver Webtoon. Attualmente insegna tecnica manga e webtoon sia online che nelle scuole.

Lady Oscar tra animazione classica e nuova animazione con Laura Luzi ore 16.00

L’intervento proporrà uno sguardo all’arrivo in Italia del cartone nel 1982 per poi passare ad un’analisi delle maestranze che lavorarono all’anime classico giapponese, proponendo, infine, un parallelo e un raffronto con l’impostazione, le aspettative e le prospettive dell’annunciato nuovo film cinematografico. Laura Luzi, avvocato e dottore di ricerca, autrice di vari saggi di storia del diritto, ha pubblicato nel 2023, dopo anni di studi, il volume di ricerca Lady Oscar – Il vento della Rivoluzione. È webmaster, curatrice ed editor dal 2000 del sito non generalista (con blog annesso) dedicato a Lady Oscar Laura’s Little Corner con numerosi saggi di approfondimento. Disegnatrice. Dal 199,9 realizza le doujinshi italiane (fumetti, artbook e racconti illustrati) dedicati alla storia di Oscar e degli altri protagonisti, l’ultima intitolata D’Après – Arras. Ha partecipato a diversi podcast su Lady Oscar, anche con Animeclick.it, e su Leiji Matsumoto. Scrive su Fumo di China.

TALK 15 dicembre:

Bancha (presentazione del libro + esperienza olfattiva) con Micaela Giambanco ore 11.30

Un romanzo che fonde il fascino millenario della cultura giapponese con uno stile originale che fa dell’attenzione ai dettagli, sia descrittivi sia psicologici, un innegabile punto di forza. Micaela Giambanco pennella le parole come in un dipinto, vellutato e avvolgente, che si svela nella combinazione di incenso e tè.

A scuola di concept art e game design con Giovanni Lo Re e Marco Mariotti di Scuola Stazione Inchiostro ore 12.00

Scuola di Stazione Inchiostro è una fucina creativa che esplora il mondo affascinante dei fumetti, dei manga e dei videogiochi. Giovanni Lo Re (esperto in concept artist) e Marco Mariotti (esperto in game design) vi faranno vedere come trasformare la vostra passione per i giochi in una professione entusiasmante.

Show cooking Takoyaki (Dragon Ball) con Mikachan ore 12.30

La sushi chef Micaela Giambanco, da giovane, si è trasferita a Kurume, una piccola città di Kyushu a sud del Giappone. Durante il suo percorso ha avuto modo di lavorare e di approfondire la cucina giapponese che oggi è diventata una delle sue principali attività. Infatti, la sua izakaya Mikachan (Roma) è apprezzata sia in Italia, che all’estero. Nel 2018, Micaela Giambanco si è classificata tra i 20 migliori sushi chef del mondo. Ai Japan Days vi farà scoprire i takoyaki di Dragon Ball!

A lezione di manga con Michela Cacciatore ore 13.30

Michela Cacciatore ci svela alcune piccole pillole su cos’è la narrazione manga e come funziona.

Michela Cacciatore è insegnante di storytelling e stili di narrazione alla School Comix di Aprilia, nonché autrice di fumetti. Lavora per diverse realtà editoriali internazionali, come Soleil, IDW, Disney, De Agostini e Marvel libri. Autrice del webcomic Hades. I’m the end, edito da Tora edizioni, ultimamente si è occupata anche delle illustrazioni per Lorcana, il nuovissimo Trading Card Game (TCG) creato da Ravensburger sotto licenza Disney.

I tokusatsu negli anime con Giovanni Lazziniore 14.00

Passando da Jeeg a Dan da dan, Giovanni Lazzini illustrerà al pubblico dei Japan Days i tokusatsu negli anime. Il tokusatsu ha un’importanza culturale significativa in Giappone e si concentra principalmente su storie live action di fantascienza, fantasy e horror. Laureato all’Accademia di Belle Arti di Carrara e da sempre appassionato di animazione robotica, Giovanni Lazzini ha creato il canale YouTube Toku-Robot Channel e ha scritto per Sprea Editori nello speciale Power Rangers e gli altri live action giapponesi dove non solo racconta le storie, ma anche i retroscena e le curiosità inedite su questo mondo ancora poco esplorato.

Come si realizza un manga? con Simone Ruggeri ore 14:30

La passione per il disegno e il fumetto portano Simone Ruggeri ad approfondire gli studi presso la Scuola Internazionale di Comics a Roma. Nel 2018, lavora su fumetti, libri illustrati, carte e frame animati presso Prankster Comics e Astromica. Ha realizzato Spirit Guardian, un manga shonen sul parco di Bomarzo. Inoltre, è docente del corso manga presso Scuola di Stazione Inchiostro. Ai Japan Days vi farà scoprire come si realizza un manga.

Miyazaki e il cibo: simboli e metafore + degustazione sake a cura di Kana Cappelli di Shibataya ore 15.00

Un talk sull’importanza del cibo nella cultura nipponica, passando da La ragazza che amava Miyazaki (Einaudi Ragazzi) fino a La cucina incantata (Trenta editore). Uno strabiliante viaggio emotivo e simbolico nell’universo culinario degli anime più amati di sempre. In questo excursus la scrittrice Silvia Casini sarà accompagnata dalla sushi chef Micaela Giambanco.

Il galateo del sushi con Annalena De Bortoli ore 15.30

Annalena De Bortoli, coordinatrice dell’Associazione Italiana Ristoratori Giapponesi, ci svela il galateo per i sushi-lover, consigliando ai presenti il modo migliore per mangiare giapponese con eleganza.

Annalena De Bortoli tiene lezioni su cucina etnica, cultura gastronomica, galateo e arredamento. Cura il blog Acquaviva Scorre, che tratta di storia e geografia del cibo, con particolare attenzione alla cultura gastronomica internazionale. Scrive ricette e articoli di storia e sociologia culinaria per riviste cartacee e on line. Si occupa anche di storytelling per aziende in ambito food.

Donne Pirata. Vite ribelli sul mare con Rosaria Guerra ore 16.00

Tradizionalmente, la storia dei pirati è incentrata sui leggendari predoni del mare attivi in Europa e nelle Americhe tra il XVI e il XVIII secolo. In realtà, tra di loro non vi furono solo omaccioni rozzi e barbuti, ma anche donne che lasciarono la terraferma e scelsero il mare come strumento di emancipazione. Regine, contadine, galeotte o prostitute, quelle donne forti, audaci e rivoluzionarie meritano che le loro vite siano sottratte al silenzio dell’oblio in cui sono rimaste per secoli, e che le loro storie siano, finalmente, raccontate.

Laureata in Lettere all’Università La Sapienza di Roma, Rosaria Guerra è giornalista professionista e scrittrice.

Live cooking + lezione culinaria (su prenotazione)

Tamago Sando dell’anime Bugie d’aprile ore 16.30

Bibita in omaggio inclusa

Costo 15 euro

Novità assoluta di questa Christmas Edition dei Japan Days è il live cooking su prenotazione incentrato sui tamago sando dell’anime Bugie d’aprile con la lezione culinaria associata per tutti i partecipanti, che potranno apprendere come ricreare a casa questa specialità giapponese e ricevere in omaggio una bibita proveniente direttamente dall’izakaya Mikachan.

Durante la lezione, i partecipanti scopriranno uno degli snack preferiti dai giapponesi che nel Sol Levante si trova veramente ovunque ed è facilissimo da preparare grazie anche ai trucchetti che vi svelerà la sushi chef Micaela Giambanco. Perfetto per uno spuntino veloce, un pic-nic o una merenda golosa, questo sandwich nipponico conquisterà tutti i partecipanti di questo live cooking cine-gastronomico.

Inoltre, i presenti riceveranno informazioni e curiosità sull’anime Bugie d’aprile. L’excursus cinematografico è a cura della scrittrice e giornalista Silvia Casini, che ha recentemente pubblicato La ragazza che amava Miyazaki (Einaudi Ragazzi). Scrive, inoltre, di anime e manga per le riviste Anime Dossier e Anime Enciclopedia. Ha curato la sezione cinematografica della mostra Itadakimasu – Piccole Storie Nascoste nella Cucina degli Anime (Palazzo della Meridiana, dal 12 ottobre 2023 al 28 gennaio 2024). A Roma è responsabile della programmazione culturale dei Japan Days del Mercatino Giapponese ed è manga editor per la casa editrice Toshokan.

Il live cooking è a cura della sushi chef Micaela Giambanco, da giovane, si è trasferita a Kurume, una piccola città di Kyushu a sud del Giappone. Durante il suo percorso ha avuto modo di lavorare e di approfondire la cucina giapponese che oggi è diventata una delle sue principali attività. Infatti, la sua izakaya Mikachan (Roma) è apprezzata sia in Italia, che all’estero. Nel 2018, Micaela Giambanco si è classificata tra i 20 migliori sushi chef del mondo.

Per prenotare la lezione e apprendere l’arte dei tamago sando:

mikachan.ristorante.giapponese@gmail.com

Il programma delle due giornate è consultabile su: www.mercatinogiapponese.it

Non solo mercato ma una esperienza a 360 gradi sul mondo del Giappone.

Arigatou! ありがとう