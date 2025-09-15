IV Edizione “Premio Internazionale San Giovanni Paolo II- Gran Gala per la Pace”

In questo speciale Anno Giubilare, il giorno martedì 16 settembre 2025, nella cornice dell’Aula Consiliare ‘Giorgio Fregosi’ di Palazzo Valentini si svolgerà, a partire dalle ore 17.00, la IV edizione del prestigioso “Premio Internazionale San Giovanni Paolo II – Gran Galà per la Pace”.

L’evento, che sempre più si sta affermando a livello nazionale e internazionale, è nato da una idea di Nino Capobianco, si propone di celebrare, e riconoscere, l’impegno che personalità, attive in diversi settori mettono per la promozione della pace, della salute e del benessere, e la lotta contro ogni forma di violenza in particolare quella di genere.

Madrina dell’evento Renata Polverini, premiata lo scorso anno nel corso della III EDIZIONE L’evento sarà condotto da Nino Capobianco, le Ganga Sister e Daniela de Feo.

Un omaggio a San Giovanni Paolo II

Il riconoscimento, dedicato al Santo che ha fatto della pace il valore fondante dell’umanità, premia coloro che, attraverso il loro lavoro e le loro opere, contribuiscono a costruire un mondo più giusto e solidale. Il Premio Internazionale San Giovanni Paolo II – Gran Galà per la Pace è strettamente legato al progetto A.MA.MI., lanciato nel 2018 per combattere il femminicidio e ogni forma di violenza.

Le categorie premiate e i premiati

Arte – riceveranno il premio: Nicola Convertino (Pittore), Sergio Bonafaccia (Artista poliedrico, pittore e scultore autore dell’unico busto in bronzo di Caravaggio realizzato al mondo), Angiolina Marchese (Pittrice).

Benessere, Salute e Scienza – riceveranno il premio: Il Quadrifoglio Rosa Odv (Associazione di volontariato per l’informazione e l’educazione alla prevenzione delle malattie in generale con particolare attenzione alla prevenzione del tumore al seno), Mauro Andretta (Presidente Nazionale AILD

_ Ass. Italiana Lions Diabete), Roberto Zampieri (Presidente Progetto Serena Onlus _ Cani allerta diabete in famiglia), Silvia Migliaccio (Professoressa Ordinario Scienza dell’Alimentazione _ Università Sapienza Roma; Specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo; Presidente della Società Italiana di Scienze

dell’Alimentazione), Massimo Barra (Presidente Emerito Croce Rossa Italiana _ CRI e Fondatore della Fondazione di Villa Maraini _ Agenzia Nazionale per la cura dalle dipendenze patologiche), Monica Dialuce Gambino (Ispettrice Nazionale Croce Rossa Italiana _CRI).

Cultura e Informazione – riceveranno il premio: Claudia Conte (Giornalista, scrittrice, conduttrice e attivista per i diritti umani), Franco Bucarelli (giornalista), Carmen Di Stasio Giornalista e inviata RAI), Pina Carbone (Scrittrice nazionale e divulgatrice culturale), Luana Perdon (autrice, conduttrice e

performer), Piera Martone (Scrittrice, creativa e autrice musicale ), Monica Setta (Giornalista, scrittrice e conduttrice RAI), Francesco Branchetti (Regista e attore), Laura Lattuada (Attrice, conduttrice e

autrice), Sergio Martino (Regista e sceneggiatore), Simone Di Matteo (Autore, scrittore, giornalista e illustratore grafico è tra i più giovani editori italiani), Michela Turco Duchessa Della Torre (Ambasciatrice Diritti Umani IHRO ONU, poetessa-scrittrice, fashion blogger, manager e musa di Michael Jackson).

Istituzioni – riceveranno il premio: S.E.R. Mons. Rino Fisichella (Arcivescovo e Teologo. Presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, Pro-Prefetto Dicastero per l’Evangelizzazione nella preparazione del Giubileo del 2025, Commissario Generale Padiglione della Santa Sede Expo Osaka 2025), Lamberto Giannini (Prefetto di Roma Capitale), Maurizio Lupi (Politico, onorevole dal 2001 e

leader di “Noi Moderati” ), Giacomo Rosa (Presidente SVIMAR*, Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree interne d’Italia), Tiziana Ronzio (Presidente Associazione “Tor Più Bella” organizzazione di rigenerazione urbana), Nicola Franco e Giorgia Galassi (Presidente e Coordinatrice VI Municipio Roma “Le Torri”), Maria Antonia Spartà (Vice Questore della Polizia di Stato, Roma), Maria Aida Tatiana Episcopo, detta Marida (Sindaca Giunta Comunale di Foggia), Alessandro Caramiello (Presidente Intergruppo Parlamentare “Sviluppo Sud, Isole e Aree Fragili” e insignito del titolo di Cavaliere di Merito del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio).

Spettacolo e Sport – riceveranno il premio: Simona Izzo (Poliedrica artista italiana di fama

internazionale: attrice, doppiatrice, regista e sceneggiatrice di cinema e televisione), Danilo Rea (Musicista e pianista jazz fra i più conosciuti al mondo), Carmine Caiazzo (Maestro Direttore d’orchestra produttore discografico e cinematografico) Elisabetta Viaggi (Artista sorda, già miss

“Modella Domani” e soprattutto “Miss Coraggio” il cui termine è stato appositamente coniato per lei), Francesco Venditti (Attore e doppiatore), Ganga Sisters (Cantanti, Fondatrici del gruppo “ABBA the Best”, autrici del brano “AMAMI” a cui il premio è fortemente legato e autrici), Ascanio Celestini (Attore teatrale, regista cinematografico, scrittore e drammaturgo), Andy Luotto (Attore e executive chef), Luciano Rossi (Presidente della FITAV, Federazione Italiana Tiro a Volo), Roberta Pelosi (Campionessa Mondiale di Fossa Universale, campionessa mondiale tiro al volo, carta olimpica alle Olimpiadi di Atene nel 2004 e consigliera Federale FITAV), Primo Reggiani (Attore), Lorenzo Flaherty (Attore), Antonio Zequila (Attore), Brigitta Boccoli (Attrice), Roberto Zibetti (Attore e Regista), Andrea Renzi (Attore e Regista).

A ciascuno dei premiati verrà consegnata un’opera unica litografica, una pergamena attestante il riconoscimento e un piccolo omaggio.

Una serata ricca di emozioni

La serata sarà impreziosita dalla presenza in apertura della Banda Musicale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e dal ricordo di “Suor Paola”, attraverso le parole di

Carmela Mascio. I premiati condivideranno aneddoti e storie personali legate alla figura di San Giovanni Paolo II, molte delle quali, inedite e divertenti.

Uno speciale ringraziamento a nome dell’organizzazione va:

(Consigliere dell’Assemblea Capitolina) e (Consigliere del Consiglio Metropolitano di Roma Capitale), per il Loro prezioso supporto istituzionale all’evento, alla * SVIMAR che, con la Sua rappresentanza di Sindaci in fascia tricolore, renderà l’evento ancora più unico,

che, con la Sua rappresentanza di Sindaci in fascia tricolore, renderà l’evento ancora più unico, agli sponsor a titolo gratuito 4 Woman Health (www.4womanhealth.com) e Filumè

(www.filume.it) per il supporto all’evento.

Per informazioni e accrediti stampa:

iCrossing Italia

-¡†’ daniela.defeo@icrossing.it

†¡ -‘ ufficiostampa@icrossing.tech

Dott.ssa Daniela de Feo, MSc EHM Responsabile Istituzionale del Premio SVP Global medical Lead

iCrossing Italia s.r.l