“Interconnessioni: forme in dialogo tra colore, spazio e identità”: Mostra personale di Krono presso la Galleria “Il Casino delle Muse” di Palermo

La Galleria d’Arte “Il Casino delle Muse” è lieta di presentare “Interconnessioni”, prima mostra personale dell’artista Krono, in programma da venerdì 20 giugno 2025, con inaugurazione dalle ore 18:00 alle 21:00, nella sede di via XII Gennaio 11, a Palermo.

Con questa esposizione, Krono propone un percorso visivo che unisce astrazione, colore e riflessione sociale. Le sue opere, prive di riferimenti figurativi riconoscibili, spingono l’osservatore verso un’esperienza che va oltre la superficie e che mette al centro le connessioni emotive e umane.

“La mostra di Krono si presenta come un’affascinante esplorazione visiva– spiega Giuseppe Carli curatore e critico d’arte-, in cui ogni opera si distingue per la rigorosa composizione di forme geometriche, animate da un palette di colori audaci e vibranti. L’assenza di riferimenti figurativi tradizionali invita l’osservatore a focalizzarsi sull’interazione tra le varie forme e tonalità, generando un’esperienza dinamica e coinvolgente Attraverso un uso sapiente delle sovrapposizioni e delle giustapposizioni, Krono crea un dialogo tra i blocchi di colore – dai toni caldi del rosso e del giallo, fino alle fresche sfumature dell’azzurro, del verde, e del blu intenso, per approdare al delicato rosa pallido. Queste combinazioni si fondono in un equilibrio apparentemente instabile che conferisce alle opere una sensazione di profondità e di tridimensionalità, spingendo lo spettatore a esplorare oltre la superficie. Il colore di fondo, scelto spesso fra una gamma di avorio e crema, serve a evidenziare ulteriormente la vitalità dei colori primari, creando un contrasto che arricchisce l’esperienza visiva. Le forme, che assumono per lo più una configurazione rettangolare e irregolare, si intersecano con un’intenzionalità che implica un ordine intrinseco, aggiungendo una dimensione di complessità che induce l’osservatore a riflettere su un messaggio più profondo. L’arte di Krono va oltre la semplice pittura; essa si pone come una meditazione sull’identità e sulle dinamiche sociali contemporanee (…)”.

L’assenza di figurazione diventa così elemento centrale di un linguaggio visuale che indaga la complessità del vivere contemporaneo. Le composizioni di Krono trasformano il colore e la forma in strumenti di lettura dell’identità e delle relazioni, aprendo uno spazio percettivo dove ognuno può trovare un riflesso del proprio vissuto.

"Interconnessioni: forme in dialogo tra colore, spazio e identità"

Note biografiche e orientamento dell’artista

Krono, nome dietro cui si cela l’identità dell’artista, è una voce nuova dell’arte astratta contemporanea. Le sue origini siciliane si intrecciano con un’esperienza internazionale, trasformandolo in un interprete attento delle dinamiche globali. La sua arte è frutto di un dialogo tra culture e contesti, tra interiorità e dinamiche collettive, e prende forma attraverso un linguaggio astratto e privo di riferimenti riconoscibili. Nel suo percorso creativo, Krono guarda a maestri del Novecento come Alberto Burri, con particolare attenzione alla serie Collotex, e agli artisti contemporanei Francois Bonnel e Roberto Miniati. Questi riferimenti si intrecciano con una pratica autonoma che fa del colore, della forma e della materia strumenti di narrazione personale e collettiva.

La Galleria – “Il Casino delle Muse”

Il Casino delle Muse è uno spazio dedicato all’arte del presente. Un luogo aperto, dove si incontrano linguaggi diversi: pittura, design, gioiello, oggetti fuori dall’ordinario. Qui convivono artisti affermati e talenti emergenti, con l’idea di creare una comunità dinamica e inclusiva. È una galleria che crede nella cultura come motore vivo, nella libertà espressiva e nell’incontro come forma d’arte.

La mostra sarà visitabile fino a venerdì 1 agosto 2025, nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, con orari 10:00 – 13:00 e 16:30 – 19:30.