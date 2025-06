“Infinito Intimo”: un cammino integrale verso la poesia dello sguardo

Dal 5 giugno all’11 luglio 2025, la galleria “Fil Rouge Project” di Catania ospita “Infinito Intimo”, una mostra internazionale di arte contemporanea curata da Massimo Scaringella. Un progetto che mette insieme linguaggi, culture e sensibilità diverse in un dialogo profondo e poetico sul tema della percezione e dello sguardo.

Il percorso espositivo raccoglie le opere di tredici artisti provenienti da diverse parti del mondo – Argentina, Finlandia, Germania, Cina e Italia – tra cui Lucia Calabrino, Michel Oz, Tuomo Rosenlund (ROP), Arnd Christian Müller, Titti Faranda, Luciana Ghisi, Franco Gilletta, Flavia Mitolo, Michele Moschetto, Ermanno Polla, Michele Stanzione ed Enzo Tardia. Le opere spaziano dalla pittura alla scultura e all’installazione, tutte selezionate e allestite per stabilire un rapporto diretto con lo spazio e con chi lo attraversa.

La mostra propone uno sguardo trasversale sulla ricerca artistica contemporanea, portando chi osserva a vivere un’esperienza che va oltre l’immagine. Come scrive lo stesso Scaringella, “l’artista esige per il suo lavoro un impatto di successo, di emozione e intimità che ponga tutti coloro che entrano in contatto con la sua opera […] in una simbiosi metaforica e analogica di dialogo”. In questa prospettiva, l’arte diventa non solo oggetto estetico, ma spazio mentale e relazionale, in cui la meraviglia torna a essere uno strumento di conoscenza.

“Infinito Intimo” è quindi un invito a rallentare lo sguardo, a lasciarsi attraversare dalle immagini e a ricostruire – attraverso esse – un sentire più profondo, personale, eppure universale.

L’inaugurazione è prevista per giovedì 5 giugno alle ore 18:30. La mostra sarà visitabile dal 5 giugno all’11 luglio ai seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13 e dalle 16:30 alle 19:30. Il sabato dalle 16:30 alle 19:30 (ingresso libero).