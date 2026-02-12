“In the Mood for Love” (2000)

Nel labirinto dei ricordi, dove le ombre danzano sulle pareti di un tempio solenne, un uomo sussurra un segreto indicibile, la voce persa nella fessura del tempo.

La parola, incapace di circoscrivere l’infinito, incespica, lasciando dietro di sé solo il silenzio e la cenere dei sogni svaniti. Forse, quelle parole mai pronunciate, sepolte nella pietra delle antiche mura, parlano del tempo, di quel tempo che si dissolve nell’oblio, ma anche di quel tempo che rimane, sospeso in una sorta di latenza metafisica, come un’eco che non si spegne mai.

In un’altra stanza, avvolta nel silenzio, una donna piange, il suo viso riflesso nell’opacità di uno specchio che sembra assorbire le sue lacrime. Il suo dolore è un abisso senza fondo, un vuoto che sembra ingoiare tutto, lasciando solo la consapevolezza che vivere significa fare i conti con la perdita, con l’assenza che l’amore lascia dietro di sé. Eppure, è proprio in questo vuoto che l’amore trova la sua ragion d’essere, un amore che è prossimità e distanza, un amore che è la soglia tra il possibile e l’impossibile.

I due protagonisti, Chow Mo-wan e Su Li-zhen, sono due anime che si incontrano in questo spazio liminale, un luogo dove il tempo si ferma e l’amore diventa un’istantanea, un barbaglio di luce che si accende solo per un istante. Il loro amore è un amore che non può essere toccato, non può essere detto, ma solo vissuto, come un segreto che si porta dentro, come un ricordo che non si cancella mai.

Ma cosa rende questo film così speciale? Forse è la capacità di Wong Kar-wai di catturare l’essenza dell’amore e della perdita, di mostrarci come il tempo e la memoria siano i veri protagonisti di una storia che non può essere raccontata, ma solo sentita, come un sussurro nel buio. La fotografia di Christopher Doyle è un personaggio a sé stante, un inno alla bellezza del dolore e della malinconia. Le immagini sono come poesie visive, che evocano un senso di tempo sospeso, di istanti che si sono fermati per sempre.

La musica di Shigeru Umebayashi è il cuore pulsante del film, un ritmo che ti accompagna come un sussurro nell’orecchio, un richiamo che ti riporta a quel luogo dove l’amore e la perdita si incontrano. È un film che richiede pazienza, attenzione e una certa predisposizione a lasciarsi trasportare dalle onde della malinconia. Ma è anche un film che ti resterà dentro, come un sassolino nella scarpa, un fastidio che non passa mai.

È un’opera che lascia un senso di nostalgia profonda, come un profumo che si è perso nel tempo e che ancora si percepisce nell’aria. È un film che parla di ciò che non è stato, di ciò che poteva essere e non è stato, di quelle possibilità che si sono dissolte come la nebbia al mattino. Ma è anche un film che fa sentire vivo, che ricorda che l’amore e la perdita sono due facce della stessa medaglia, e che è proprio in questo contrasto che si trova la vera bellezza.

Lo consiglio a chi è disposto a lasciarsi trasportare da una storia che è più un’atmosfera che un racconto, più un sentimento che una trama. È un film che richiede di essere vissuto, più che visto. E quando lo avrete visto, vi resterà dentro, come un’eco che non si spegne mai.

Stefania Lo Piparo