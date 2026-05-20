Il Premio Letterario Nazionale Clara Sereni protagonista al Salone del Libro di Torino

Il Premio Letterario Nazionale Clara Sereni è approdato al Salone Internazionale del Libro di Torino con un doppio appuntamento dedicato alla letteratura civile contemporanea: l’atteso annuncio ufficiale della decina finalista 2026 della sezione editi, a cura della Presidente di Giuria Specialistica Benedetta Tobagi (Premio Campiello 2023) e la presentazione di “Kukavica” di Mauro Barisone, romanzo vincitore della VI edizione – sezione inediti – pubblicato da ali&no editrice.

L’evento, ospitato nel primo pomeriggio di venerdì 15 maggio presso lo Spazio Umbria, si è aperto con un dialogo tra lo scrittore, alpinista e cooperante internazionale Mauro Barisone — impegnato per oltre vent’anni in aree di conflitto nei Balcani — e Cristina Costantini (Università degli Studi di Perugia), Francesca Silvestri (coordinatrice del Premio) e Laura Taramelli (Giuria Specialistica). A rendere ancora più intensa la presentazione, le letture dell’attrice Anna Boario.

“Kukavica”, parola serba che significa “codardo”, ma anche “cuculo”, racconta una storia ambientata nella Croazia del 1995, dopo l’Operazione Tempesta, tra villaggi devastati, memoria rimossa e sopravvivenza quotidiana. Al centro della narrazione vi è il piccolo villaggio di Plavno, vicino a Knin, dove un gruppo di giovani volontari italiani sceglie di vivere accanto agli anziani rimasti soli tra le rovine della guerra.

Il romanzo intreccia testimonianza storica, esperienza personale e tensione narrativa, trasformando la cronaca umanitaria in un racconto di relazioni, fragilità e dignità. Il volume è arricchito da un’appendice fotografica realizzata da volontari e fotoreporter impegnati nel progetto.

La prefazione è firmata da Mario Boccia, fotografo e giornalista che ha documentato alcuni dei principali conflitti degli ultimi decenni nei Balcani e in Medio Oriente.

Al termine della presentazione è stata resa ufficialmente nota la decina finalista di questa VII edizione, che ha visto un ottimo bilanciamento tra autori noti ed esordienti e marchi editoriali:

* Notturno elettronico di Hugo Bertello (Terrarossa Edizioni)

* Duramadre di Erica Cassano (Garzanti)

* Il rivoluzionario e la maestra di Gaja Lombardi Cenciarelli (Marsilio)

* Un amore socialista di Pierfrancesco De Robertis (Neri Pozza)

* La bottega del pane di Lucio Di Cicco (L’Orma)

* Macchie azzurre, in una sera d’estate di Giovanni Fontana (Castelvecchi)

* La stagione che non c’era di Elvira Mujčić (Guanda)

* Primamà di Laura Pariani (La Nave di Teseo)

* La sonnambula di Bianca Pitzorno (Bompiani)

* Latte guasto di Valentina Santini (Voland)

IL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE CLARA SERENI

Sostenuto dalla Fondazione Perugia e dal Centro Pari Opportunità della Regione Umbria, il Premio Letterario Nazionale Clara Sereni è oggi il premio letterario di valenza nazionale più importante legato alla città di Perugia, dove la scrittrice Clara Sereni ha vissuto gli ultimi vent’anni della sua vita, ricoprendo anche il ruolo di vicesindaca. Presidente di Giuria è Benedetta Tobagi.

Nel 2020 il Premio ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica come “Manifestazione di elevato valore culturale e sociale”. Obiettivo della manifestazione è promuovere e valorizzare la letteratura contemporanea di contenuto civile, sociale e femminile, nel solco dell’impegno culturale e umano di Clara Sereni.

Il progetto 2026 ruota attorno a due importanti ricorrenze: l’80º dal diritto al voto alle donne in Italia e dalla nascita di Clara Sereni (28 agosto 1946), temi che saranno sviluppati in rete con istituzioni e realtà locali per generare un impatto duraturo sul territorio che rafforzi l’attrattività culturale dell’Umbria in un’ottica di piena inclusione e sostenibilità.

Il fiore all’occhiello è dal 2021 la Giuria Popolare che assegna un importante premio e coinvolge attivamente studenti dell’Università degli Studi di Perugia – assegnando 3 CFU per la partecipazione agli eventi del Premio e la lettura, recensione e voto delle opere in decina finalista – ma anche Licei e Biblioteche, attivando circoli virtuosi di promozione della lettura in ambito formativo.

Da sottolineare la prestigiosa collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia che quest’anno ha istituito un Concorso per l’assegnazione di un Premio di Laurea a titolo onorifico, volto a celebrare l’80° anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne in Italia (1946–2026), quale momento di riflessione e valorizzazione del contributo delle donne alla vita democratica del Paese, in riferimento ai temi del Premio Letterario Nazionale Clara Sereni e nello spirito dell’impegno civile e culturale riconducibile alla figura della scrittrice a cui è intitolato.

Tra gli eventi programmati per VII edizione ricordiamo l’appuntamento di Roma, previstoper venerdì 9 ottobre in Campidoglio, in collaborazione con la rivista “Noidonne”, dove sarà ricordata Clara Sereni. La scrittura e l’impegno, ospiti i vincitori delle precedenti edizioni del Premio e personalità di spicco della cultura italiana che hanno fatto parte del mondo della scrittrice.

A seguire, in Umbria, “I giorni del Premio Clara Sereni”, una rassegna di eventi (conferenze, passeggiate letterarie e reading) in avvicinamento alla Cerimonia di premiazione che si svolgerà il 7 novembre a Perugia e sarà condotta da Paolo Di Paolo e Benedetta Tobagi.

info:

www.premioletterarioclarasereni.org