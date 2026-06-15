Il libro: “Una moneta per una vita” di Damien Boyd | Presentazione e recensione

L’ispettore Nick Dixon deve affrontare un killer tornato dal passato. E questa volta, la posta in gioco è una moneta da 50 pence: arriva in Italia “Una moneta per una vita” di Damien Boyd.

Con “Una moneta per una vita” arriva per Indomitus Publishing il settimo, attesissimo capitolo della serie inglese bestseller da oltre 3 milioni di copie in tutto il mondo, di cui oltre 40 mila in Italia, “Le indagini dell’ispettore Nick Dixon” di Damien Boyd, uno degli autori più amati nel panorama del police procedural britannico.

Un uomo mutilato, ammanettato al volante del suo furgone, affoga con l’alta marea sulle rive fangose del fiume Parrett, nel Somerset. In testa, un foro perfetto delle dimensioni di una moneta da 50 pence.

L’omicidio riecheggia una serie di uccisioni sadiche, eseguite con precisione chirurgica nella Manchester degli anni ’90, ai tempi delle guerre tra bande. Per l’ispettore Nick Dixon può significare una sola cosa: l’assassino è tornato.

Trasferito alla Squadra Investigativa Speciale, viene inviato a Manchester con un nuovo partner, dove inizia a scavare tra corruzione, abusi e faide irrisolte. Ma gli omicidi continuano nel Somerset.

Convinto di un legame con il passato e con tutte le probabilità contro di lui, Dixon azzarda una mossa disperata per inchiodare il killer: una moneta per una vita. Ma è davvero lo stesso assassino? Perché è riemerso dopo decenni di silenzio? E quante altre vite reclamerà prima che la verità emerga dal fango?

“Ex avvocato con una solida esperienza in diritto penale e un periodo trascorso al Crown Prosecution Service, Damien Boyd ha saputo trasformare la sua conoscenza diretta del sistema giudiziario inglese in romanzi di altissimo livello, capaci di coniugare indagini realistiche, colpi di scena ben congegnati e una profonda attenzione allo sviluppo dei personaggi – ha spiegato l’editore Davide Radice.

Il suo protagonista, l’ispettore Nick Dixon, è ormai una figura iconica per i lettori di tutto il mondo: un detective tenace, complesso e profondamente umano, affiancato dalla compagna Jane Winter, il cui rapporto evolve con naturalezza attraverso i libri della serie.

‘Una moneta per una vita’ conferma ancora una volta l’eccellenza di Boyd. I lettori di lingua inglese ne lodano la trama avvincente e i colpi di scena inaspettati, l’atmosfera realistica delle ambientazioni (dalle rive fangose del Somerset alla Manchester degli anni ’90) e la coerenza stilistica che contraddistingue l’intera serie. Ogni nuovo capitolo mantiene lo stesso alto livello di qualità, offrendo al tempo stesso un’evoluzione credibile dei personaggi principali”.

Perfetto per gli appassionati di gialli britannici, thriller polizieschi e police procedural, il romanzo si rivolge in particolare a chi ama le trame complesse con indagini dettagliate, i collegamenti tra crimini del passato e del presente e le serie con personaggi ricorrenti da seguire nel tempo.

DATI TECNICI

Titolo: Una moneta per una vita (Le indagini dell’ispettore Nick Dixon Vol. 7)

Autore: Damien Boyd

Data di pubblicazione: 11 giugno 2026

Costo: ebook € 6,99 (in esclusiva su Amazon, incluso in Kindle Unlimited) / paperback € 19,99 in libreria e su tutti gli store online

Casa editrice: Indomitus Publishing

Pagine: 404

Link al sito: https://www.indomitus-publishing.it/product/una-moneta-per-una-vita-damien-boyd/ e https://www.amazon.it/dp/B0G8LF6LFZ

BIOGRAFIA AUTORE

Damien Boyd è un ex avvocato diventato scrittore di romanzi polizieschi. Grazie alla sua vasta esperienza in diritto penale e a un periodo nel Crown Prosecution Service, Damien scrive thriller polizieschi dal ritmo serrato con protagonista l’ispettore Nick Dixon. Nel mondo ha venduto oltre 3 milioni di copie, di cui oltre 40 mila in Italia grazie alla serie “Le indagini dell’ispettore Nick Dixon”. Scopri di più su www.damienboyd.com

PROFILO CASA EDITRICE

Indomitus Publishing è una casa editrice alternativa, indipendente e attenta nello scegliere accuratamente storie avvincenti per il mercato editoriale dando fiducia ai bravi Autori italiani e rispettando la natura grazie ad un’attenta pianificazione delle tirature per evitare sprechi.