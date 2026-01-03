Il libro: ” Sofia nel Mondo di Centocchi: La Squadra del Destino ” di Amira LeVaine | Recensione

di Gloria Donati

Orologi Fatati e Falchi Enigmatici: Un Viaggio nel “Mondo di Centocchi” Cambierà Tre Amiche per Sempre. L’Avventura Fantasy Che Ti Aspetta: Tutto Quello Che Devi Sapere Sul Nuovo Romanzo.

Se siete alla ricerca di una nuova saga fantasy che vi incolli alle pagine, preparatevi a segnare un nuovo titolo: “Sofia nel Mondo di Centocchi”! La storia è un viaggio mozzafiato che intreccia l’ordinario con lo straordinario, in un’avventura che cambierà per sempre tre amiche inseparabili.

Dalle Vacanze a Londra al Regno Magico

Tutto inizia con un’innocua vacanza a Londra per le amiche inseparabili Sofia, Alessia e Giulia. Ma al loro rientro, nulla è più come prima. Il destino bussa alla porta sotto forma di un misterioso falco dorato. Le ragazze scoprono presto di essere legate a lui da un destino molto più speciale di quanto possano immaginare, un incontro che le catapulta nello straordinario Mondo di Centocchi.

La vera porta verso l’ignoto si rivela essere un antico orologio, rinvenuto da Sofia nel negozio di famiglia. Quando viene attivato, il falco dorato si trasforma in un ragazzo enigmatico, e l’orologio diventa la chiave per il passaggio fra la Terra e il mondo di Centocchi. Sofia, con il suo nuovo compagno e le sue amiche, varca la soglia di un mondo fatato. Tunnel, Formiche Giganti e Alleati Inaspettati. Nonostante l’idea di un mondo fatato, la realtà che le amiche trovano non è quella sperata: l’oscurità e il pericolo le attendono ad ogni angolo.

I Poteri di Sofia e La Ricerca della Battaglia Finale

La vera svolta arriva quando Sofia, incalzata dai suoi poteri magici e da visioni premonitrici, elabora un piano audace per sconfiggere i nemici principali: la strega Demon e il suo compagno Turpis. Ad aiutarle ci sono alleati inattesi: l’eccentrico scimmione Ajabu e la sua alleata Ambra. Sofia utilizza addirittura l’orologio fatato per aprire un varco temporale e salvare due ragazzi, Moshe e Yosef, da un futuro incerto. Le premonizioni della libellula veggente Kira spingono il gruppo a cercare il principe Ravien, amico di Sofia, che li condurrà alla battaglia finale contro Demon. Unendo tutte le creature magiche e gli alleati, incluso un esercito proveniente dal misterioso Triangolo delle Bermuda, il gruppo si prepara ad affrontare la furia della strega, in uno scontro che deciderà le sorti del Mondo di Centocchi.

Il Destino del Mondo di Centocchi è Nelle Mani delle Tre Amiche. Riusciranno a Salvarlo e a Tornare a Casa?

Non resta che tuffarsi in questa epica avventura per scoprirlo!

Descrizione

Tre amiche, un antico orologio e un falco dagli occhi umani: così inizia l’avventura che cambierà per sempre la vita di Sofia. Un portale misterioso le trascinerà in un mondo magico e pericoloso, dove il coraggio e l’amicizia saranno la loro unica bussola. Tra creature straordinarie e segreti dimenticati, le ragazze della “Squadra del Destino” dovranno scoprire la verità nascosta dietro il Triangolo delle Bermuda… e dentro se stesse.

Biografia

Amira LeVaine

Amira LeVaine è lo pseudonimo al quale l’autrice ricorre per mantenere un alone di mistero intorno alla sua identità e per calarsi a pieno nelle storie che narra. Con una carriera alle spalle nel settore delle confezioni di moda, Amira ha trovato la sua vera espressione nella scrittura che affonda le radici in mondi fantastici, in narrazioni che mescolano realtà e magia. Si ispira a scrittrici come Diana Gabaldon, la cui abilità nel creare trame avvincenti e personaggi complessi ha avuto una grande influenza sulla sua produzione. Il suo debutto letterario avviene con Sofia nel Mondo di Centocchi. La Squadra del destino, un fantasy che esplora la dimensione avventurosa, le emozioni e i conflitti interiori dei giovani di oggi. Amira crede con forza nel potere della scrittura di ispirare e connettere le persone e, attualmente, sta lavorando su nuovi progetti che esplorano temi universali come la lotta interiore, la speranza e il cambiamento.

Gloria Donati

Gloria Donati

Il libro: