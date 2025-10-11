Il libro: “Sandy, cronoca di un femminicidio in corso” di Armando Birnini

𝐐𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐬𝐢 𝐚𝐦𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐨𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐚, 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐭𝐚̀ 𝐬𝐭𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐬𝐞𝐦𝐛𝐫𝐚 𝐩𝐢𝐞𝐠𝐚𝐫𝐬𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐢𝐦𝐦𝐚𝐠𝐢𝐧𝐞. 𝐈𝐥 𝐬𝐮𝐨 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐨 𝐞𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞 𝐭𝐫𝐚 𝐥𝐞 𝐩𝐢𝐞𝐠𝐡𝐞 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐧𝐮𝐯𝐨𝐥𝐚, 𝐬𝐢 𝐧𝐚𝐬𝐜𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐢𝐧 𝐮𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐝𝐫𝐨 𝐢𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐠𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐝’𝐚𝐫𝐭𝐞, 𝐨 𝐬𝐢 𝐫𝐢𝐟𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐯𝐨𝐜𝐞 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐀𝐥𝐞𝐱𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐞 𝐌𝐚𝐜𝐋𝐞𝐚𝐧, 𝐥𝐚 𝐜𝐮𝐢 𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐞𝐜𝐡𝐞𝐠𝐠𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐧𝐝𝐲.
𝐍𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐮𝐨 𝐯𝐢𝐬𝐨 — 𝐮𝐧 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐨 𝐬𝐩𝐚𝐮𝐫𝐢𝐭𝐨, 𝐦𝐚 𝐯𝐢𝐛𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐯𝐨𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐯𝐢𝐯𝐞𝐫𝐞 — 𝐬𝐢 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞 𝐥𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐠𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐦𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧 𝐮𝐨𝐦𝐨 𝐧𝐮𝐥𝐥𝐚𝐟𝐚𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚, 𝐮𝐧 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐡𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐚𝐭𝐨 𝐜𝐢𝐨̀ 𝐜𝐡𝐞 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐯𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐥𝐮𝐜𝐞. 𝐒𝐚𝐧𝐝𝐲 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐬𝐢̀ 𝐢𝐥 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐟𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐧𝐚𝐫𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐡𝐞, 𝐜𝐨𝐧 𝐠𝐮𝐢𝐳𝐳𝐢 𝐝𝐢 𝐠𝐞𝐧𝐢𝐨 𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐟𝐞𝐫𝐨𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐨𝐥𝐞𝐧𝐭𝐞, 𝐥’𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐬𝐦𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐩𝐨𝐧𝐠𝐨 𝐢𝐧 𝐮𝐧𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐦𝐩𝐨, 𝐫𝐞𝐢𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐧𝐨𝐦𝐢 𝐞 𝐥𝐮𝐨𝐠𝐡𝐢, 𝐦𝐚 𝐥𝐚𝐬𝐜𝐢𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐚𝐭𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐫𝐮𝐝𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚̀.
𝐀 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐨𝐫𝐨𝐬𝐬𝐨, 𝐮𝐧 𝐥𝐮𝐨𝐠𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐛𝐫𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐢𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐫𝐞 𝐯𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐛𝐫𝐢𝐠𝐚𝐭𝐞, 𝐬𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐢𝐥 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐚𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐞, 𝐮𝐧 𝐚𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐧𝐞𝐬𝐭𝐞𝐭𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐨, 𝐝𝐫𝐨𝐠𝐚𝐭𝐨, 𝐬𝐜𝐡𝐢𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐯𝐫𝐞𝐛𝐛𝐞 𝐝𝐨𝐯𝐮𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐠𝐠𝐞𝐫𝐥𝐨 𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐯𝐫𝐞𝐛𝐛𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐨𝐯𝐮𝐭𝐨 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐥𝐨. 𝐋𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐨𝐥𝐚 “𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚” 𝐫𝐢𝐬𝐮𝐨𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐮𝐧 𝐭𝐚𝐦𝐛𝐮𝐫𝐨 𝐟𝐮𝐧𝐞𝐫𝐞𝐨 𝐥𝐮𝐧𝐠𝐨 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐫𝐚𝐜𝐜𝐨𝐧𝐭𝐨: 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢 𝐜𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧𝐢, 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐮𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚̀, 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐠𝐢𝐮𝐬𝐭𝐢𝐳𝐢𝐚. 𝐒𝐚𝐧𝐝𝐲, 𝐝𝐨𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐢𝐜𝐞𝐚𝐥𝐞, 𝐞̀ 𝐢𝐥 𝐬𝐢𝐦𝐛𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚, 𝐬𝐜𝐡𝐢𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐬𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐚 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐝𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐬𝐢𝐚𝐬𝐢 𝐟𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚 𝐟𝐢𝐬𝐢𝐜𝐚. 𝐈𝐧𝐭𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐚 𝐥𝐞𝐢 𝐨𝐫𝐛𝐢𝐭𝐚𝐧𝐨 𝐩𝐬𝐞𝐮𝐝𝐨-𝐚𝐦𝐢𝐜𝐡𝐞, 𝐜𝐢𝐚𝐬𝐜𝐮𝐧𝐚 𝐧𝐞𝐥 𝐬𝐮𝐨 𝐫𝐮𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐭𝐫𝐢𝐜𝐞, 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐈𝐚𝐠𝐨 𝐢𝐧 𝐒𝐡𝐚𝐤𝐞𝐬𝐩𝐞𝐚𝐫𝐞, 𝐭𝐫𝐚𝐦𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐫𝐥𝐚 𝐢𝐧 𝐮𝐧 𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐭𝐞 𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞. 𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐧𝐧𝐚 𝐬𝐨𝐧𝐨𝐫𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐞̀ 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐚, 𝐦𝐚 𝐞̀ 𝐥𝐚 “𝐂𝐚𝐯𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐑𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚𝐧𝐚” 𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐫𝐚𝐫𝐞, 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐮𝐧 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢𝐞𝐦 𝐩𝐞𝐫 𝐜𝐢𝐨̀ 𝐜𝐡𝐞 𝐞̀ 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐩𝐩𝐚𝐭𝐨.
𝐒𝐚𝐧𝐝𝐲 𝐢𝐫𝐫𝐨𝐦𝐩𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐧𝐚𝐫𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐟𝐢𝐠𝐮𝐫𝐚 𝐥𝐮𝐦𝐢𝐧𝐨𝐬𝐚 𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐠𝐢𝐜𝐚, 𝐥’𝐮𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐚𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐞. 𝐋𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐞𝐭𝐚̀ 𝐬𝐭𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐬𝐢 𝐫𝐢𝐯𝐞𝐥𝐚 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐈𝐚𝐠𝐨, 𝐢𝐧𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐞 𝐝𝐢 𝐭𝐨𝐥𝐥𝐞𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐞𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐎𝐭𝐞𝐥𝐥𝐨, 𝐭𝐫𝐚𝐦𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐨𝐦𝐛𝐫𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐟𝐟𝐨𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐠𝐢𝐨𝐢𝐚 𝐞 𝐥’𝐚𝐮𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚̀. 𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐨 𝐞̀ 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚; 𝐞̀ 𝐮𝐧𝐚 𝐥𝐨𝐭𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐥’𝐨𝐛𝐥𝐢𝐨 𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐮𝐧 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐥’𝐚𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐟𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚 𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐚. 𝐍𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐮𝐧 𝐥𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐬𝐢𝐜𝐨 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐢 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐢𝐫𝐚, 𝐦𝐚 𝐮𝐧 𝐥𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐞𝐦𝐨𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐮𝐧 𝐦𝐚𝐜𝐢𝐠𝐧𝐨, 𝐮𝐧 𝐝𝐨𝐥𝐨𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐥’𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐮𝐜𝐞 𝐢𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐨𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐧𝐨𝐧 𝐥𝐚𝐬𝐜𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐒𝐚𝐧𝐝𝐲 𝐯𝐞𝐧𝐠𝐚 𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚.
𝐀𝐧𝐜𝐡’𝐢𝐨 𝐡𝐨 𝐯𝐢𝐬𝐭𝐨 𝐧𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐨𝐜𝐜𝐡𝐢 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐧𝐝𝐲 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐜𝐨𝐬𝐚 𝐝𝐢 𝐞𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨, 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐜𝐨𝐬𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐦𝐢 𝐡𝐚 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐫𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐢 𝐝𝐢𝐩𝐢𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐠𝐚𝐫𝐞𝐭 𝐊𝐞𝐚𝐧𝐞, 𝐪𝐮𝐞𝐢 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐢 𝐝𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐨𝐜𝐜𝐡𝐢 𝐞𝐬𝐚𝐠𝐞𝐫𝐚𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐞𝐭𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢, 𝐨𝐜𝐜𝐡𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐛𝐫𝐚𝐧𝐨 𝐬𝐚𝐩𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐨𝐥𝐨𝐫𝐞 𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐛𝐞𝐥𝐥𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐨.
𝐄 𝐩𝐞𝐫 𝐜𝐡𝐢, 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐩𝐚𝐠𝐢𝐧𝐞, 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐥 𝐩𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐚𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐨 𝐞 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐬𝐨𝐥𝐮𝐛𝐢𝐥𝐞, 𝐥𝐚𝐬𝐜𝐢𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐥𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐨𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐖𝐚𝐥𝐭 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐦𝐚𝐧 𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐥𝐚𝐫𝐞: “𝐓𝐢 𝐝𝐨 𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐨, 𝐭𝐢 𝐝𝐨 𝐢𝐥 𝐦𝐢𝐨 𝐜𝐮𝐨𝐫𝐞, 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐚̀ 𝐦𝐚𝐢 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐬𝐩𝐞𝐳𝐳𝐚𝐭𝐚. 𝐓𝐢 𝐝𝐨 𝐦𝐞 𝐬𝐭𝐞𝐬𝐬𝐨, 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞́ 𝐢𝐨 𝐚𝐩𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐠𝐨 𝐚 𝐭𝐞, 𝐞 𝐭𝐮 𝐚𝐩𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞𝐧𝐢 𝐚 𝐦𝐞.”
Stefania Lo Piparo
Il libro:
Armando Siciliano, “Sandy, cronoca di un femminicidio in corso”, Armando Siciliano Ed., 2024