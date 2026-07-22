Il libro: Laura Fiamenghi firma “Dahlia. Il Vivaio delle Assassine”

Se Kill Bill incontrasse le sfumature dark e ironiche di Butcher & Blackbird, il risultato sarebbe il nuovo romanzo di Laura Fiamenghi: “Dahlia. Il Vivaio delle Assassine”, in uscita per De Agostini. Già finalista al premio Amazon Storyteller e reduce dal recente riconoscimento del premio Creative Book al Festival del Romance, l’autrice bresciana compie il grande salto dall’auto-pubblicazione all’editoria tradizionale.

Lo fa portando con sé la sua cifra stilistica inconfondibile: trame originali, una spiccata ironia e quella capacità di tessere romance travolgenti che le ha già garantito una fittissima cerchia di lettrici affezionate.

Nell’universo d’ombra del Vivaio, un’organizzazione segreta che addestra spie e assassine d’élite note come “i Fiori”, Dahlia è considerata la Rifiorentissima: l’agente più quotata, intoccabile e letale. Eppure, Dahlia è tutt’altro che la macchina perfetta e priva di emozioni che i suoi superiori credono. È un “fiore fuori dal bouquet”: maldestra, pigra, imprevedibile e tormentata da un passato di abbandono e da un profondo desiderio di vendetta contro il padre che l’ha venduta. Il suo destino si intreccia irrimediabilmente con quello di Rune, un uomo scontroso ed enigmatico dall’accento svedese, lo sguardo di ghiaccio e le mani perennemente celate da guanti di cuoio. Rune è colui che l’ha strappata a una morte certa, regalandole il primo vero bacio della sua vita ma nel mondo delle spie la salvezza non è mai gratuita. Quando per Rune arriva il momento di riscuotere il suo debito, Dahlia scoprirà che il prezzo della libertà – e della vendetta – potrebbe essere molto più alto del previsto. Una scelta cruciale la attende: meglio rischiare un cuore spezzato o perdere definitivamente se stessa?

Laura Fiamenghi, è un’autrice bresciana di romance, romantasy e paranormal romance, che per molti anni ha pubblicato in self-publishing, con un grande seguito. Dopo una laurea in lingue e letterature moderne ha deciso di arrotolarsi le maniche e scrivere di suo pugno le storie che da sempre avrebbe voluto leggere. Oltre a scrivere romanzi che colpiscono per la loro originalità e traboccanti di ironia, presenzia spesso a festival dedicati al romance, dove incontra le sue accanite lettrici. Nel tempo libero legge montagne di libri, ama praticare lo yoga e coltivare piante grasse. Nel 2023 è stata tra i finalisti del premio Amazon Storytellere nel 2026 il premio Creative Book al Festival del Romance. Dahlia. Il Vivaio delle Assassine è il suo primo romanzo per De Agostini.