Il libro: il nuovo romanzo di Caterina Civallero: Il ritratto di Juliette Millot

Con grande emozione annuncio la pubblicazione del mio nuovo romanzo intitolato IL RITRATTO DI JULIETTE MILLOT.

Ci sono voluti esattamente trenta anni per scriverlo. Ha subito una cesellatura lentissima e costante. Ha attraversato il secolo, e tre generazioni. Adesso che stiamo compiendo i primi passi di quella che viene definita generazione Beta ho sentito la necessità di lanciare uno sguardo indietro per prendere una boccata di energia prima di proiettarsi verso il futuro.

Come il vino pregiato, quello che sta in quelle bottiglie spesse che non ci vedi attraverso, così solide da farti pensare che dentro ci troverai un tesoro, ha saputo trasformarsi per diventare il mio capolavoro. Raramente scrivo romanzi più lunghi di duecento pagine. Qui ne sono occorse più di cento in più. Avevo molto da dire e ciò che ho scritto mi sta davvero a cuore. La storia è ispirata a fatti realmente accaduti e so per certo che saprà toccare profondamente l’animo di chi è alla ricerca di una forte emozione.

LA TRAMA

Un violento temporale si abbatte sulle colline veronesi, i fari abbaglianti di una jeep investono l’auto che arriva in senso opposto; alla guida un giovane uomo che aiuta la sorella a fuggire da un destino ingrato. Accade tutto in un attimo: le gomme perdono aderenza e l’auto precipita nel burrone trascinando con sé segreti e aspettative. Il tragico incidente intreccerà nell’intero romanzo la storia di due famiglie che devono affrontare rancori, problemi relazionali, e delusioni. Sullo sfondo, inquadrati da una luce impalpabile, il riverbero degli anni Ottanta e Novanta che hanno caratterizzato con i loro dettagli i pilastri della società odierna. Ambientato fra Torino, Verona e Parigi, offre la ricostruzione minuziosa e passionale di un percorso capace di accompagnare i protagonisti a trovare il risarcimento emotivo tanto agognato.

La trama evocativa e ricca è punteggiata da numerosi spin-off con i libri della collana “La famiglia Millot”, questo particolare svela gli intimi dettagli dei suoi poliedrici e originali personaggi; una vera chicca per gli amanti della lettura.

LA DESCRIZIONE

Viviana, Cecilia, Hélène e Jacqueline sono le quattro donne che insieme a Juliette Millot dipingono la trama di questo romanzo.

La storia inquadra in un cruciale primo piano la figura di Matteo Della Rocca, un abbiente pittore in fuga da sé stesso. L’incontro con la giovane Juliette Millot, figura emblematica della Famiglia Millot, sarà caratterizzato da un implacabile sconvolgimento dei sensi. Reciprocamente daranno vita a una danza seduttiva che li costringerà a farsi carico di una immensa responsabilità. Attraverso l’evoluzione emotiva dei personaggi ho fatto luce sul delicato rapporto fra madri e figlie, sfrondando il dedalo che ingarbuglia i frammenti d’amore fra le pieghe del tessuto familiare. Attraverso uno spazio temporale piuttosto ampio ogni relazione verrà dipinta con tonalità crescenti, a tratti audaci e implacabili.

CHI È JULIETTE MILLOT

A chi mi chiederà chi è Juliette Millot, risponderò allo stesso modo di Gustave Flaubert quando gli domandarono chi fosse Madame Bovary. Chi ha partecipato alle mie conferenze o segue il mio canale YouTube conosce già la risposta.

