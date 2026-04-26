Il libro: “Il motore umano” di Lorenzo Zucchi | Recensione

C’è una scena che resta impressa: una finestra su Bangkok, luci lontane, e una telefonata che cambia tutto. È da lì che Il motore umano di Lorenzo Zucchi inizia a stringere il lettore in una presa silenziosa ma costante.

Non è solo l’annuncio di una possibile chiusura a creare tensione: è la sensazione, fin dalle prime righe, che qualcosa di più profondo stia per incrinarsi.

La fabbrica So.Cer. diventa subito molto più di un luogo di lavoro. È un ecosistema umano, fragile e reale, dove ogni personaggio reagisce in modo diverso alla stessa minaccia. Fabio osserva, Lucia agisce. Ed è proprio Lucia a emergere con una forza che non ha bisogno di proclami: è concreta, testarda, quasi inevitabile. Attorno a lei si muove una comunità fatta di esitazioni, rabbia, speranze trattenute. Non ci sono eroi perfetti, ma persone vere, con tutte le loro contraddizioni.

E qui il romanzo fa qualcosa di raro: non si limita a raccontare una crisi industriale, ma la trasforma in un’esperienza emotiva condivisa. Le proteste, i presidi, le discussioni non sono mai sfondo, ma carne viva della storia. Ogni scelta pesa, ogni silenzio dice qualcosa. E mentre la vertenza si complica, la narrazione si allarga: amori inattesi, fragilità personali, malattie, fughe. La vita entra nella fabbrica e la fabbrica invade la vita.

Quello che tiene incollati alle pagine, però, è il modo in cui tutto converge verso una verità semplice e potente: quando crollano le strutture, restano le persone. E sono loro, con la loro capacità di restare unite anche quando tutto spinge a dividersi, a diventare il vero motore della storia.

Il risultato è un romanzo che non urla, ma colpisce. Non cerca effetti facili, ma costruisce lentamente un coinvolgimento autentico. E quando si arriva alla fine, ci si accorge che non si è letto solo un libro sulla crisi del lavoro, ma qualcosa di molto più vicino: una storia che parla di resistenza, di legami e di ciò che davvero tiene in piedi le nostre vite.

Un libro che non si limita a essere letto. Resta.