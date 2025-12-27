Il libro: Etropia, l’utopia necessaria di Alexandru Florian Anton

di Gloria Donati

Tra algoritmi etici e una nuova Costituzione, il libro esplora il confine tra civiltà ideale e realtà possibile.

Esiste un’alternativa al declino della fiducia nelle istituzioni? È la domanda che attraversa, come un filo rosso, “Etropia”, l’opera di Alexandru Florian Anton. Il libro non si limita a narrare una storia, ma tratteggia i contorni di una società “ecosapiens”, una realtà alternativa in cui l’architettura sociale è radicalmente ridisegnata dalla logica computazionale.

La Genesi di un Mondo Nuovo

Alexandru Florian Anton non si è fermato alla superficie della narrazione fantastica. Con una precisione quasi tecnica e un profondo studio giuridico, l’autore ha redatto per la sua Etropia una vera e propria Costituzione. Articoli e commi regolano ogni aspetto della vita pubblica: dalla gestione del verde alla sanità, fino al sistema educativo doev, tutto è pensato nel minimo dettaglio e, se posso dire la mia, credo che in questo caso il sistema scolastico sia stato di gran lunga migliorato.

Questa struttura nasce da una diagnosi lucida e spietata della nostra contemporaneità: una sfiducia totale verso i sistemi legali tradizionali, percepiti come vulnerabili alla corruzione e alla volubilità umana. In Etropia, il Parlamento propone, ma è l’Intelligenza Artificiale a confermare. Un sistema pensato per eliminare la disuguaglianza e la povertà, ponendo fine al disinteresse morale che spesso caratterizza chi detiene il potere oggi.

Nel saggio l’autore riferendosi alla società odierna scrive: “capeggiate da individui che agiscono unicamente per i propri interessi e tornaconti difendendo solo la propria posizione vantaggiosa a discapito delle conseguenze sull’ambiente e su coloro che ingenuamente li sostengono.”ù

Le parole che mi hanno colpito molto sono state quelle in cui Alexandru affermava che: “le persone rinunciano sempre alla propria libertà in cambio di comodità e sicurezza, anche quando quest’ultime sono palesemente finte.”

Mi hanno colpito perché, sono lo specchio della realtà e di ciò che accade. Spesso si scende a compromessi, si decide di rinunciare a qualcosa per ottenere dell’altro ma è davvero la scelta giusta?

Il Cuore Tecnologico: L’Equilibrio degli Algoritmi

Il fulcro della narrazione è la gestione affidata a una I.A. Primaria, coadiuvata da I.A. Secondarie. Questo ecosistema digitale non è solo un supervisore, ma il garante della stabilità sociale.

“In un’epoca di incertezza, l’algoritmo diventa l’unico arbitro imparziale capace di guardare oltre l’interesse del singolo per il bene della collettività.”

Tuttavia, il libro solleva il quesito etico definitivo: l’Intelligenza Artificiale è una salvatrice o una conquistatrice? La paura che la tecnologia possa prendere il sopravvento è mitigata, nel mondo di Anton, da un sistema di pesi e contrappesi: le intelligenze secondarie fungono da “sentinelle”, creando un meccanismo di controllo e autocontrollo che impedisce derive autoritarie o manipolazioni esterne.

L’Intelligenza Artificiale: Oltre la Fantascienza

Oggi, mentre discutiamo di AI nel mondo reale, il libro di Anton agisce come un catalizzatore di riflessioni urgenti. L’Intelligenza Artificiale non è più solo uno strumento di calcolo, ma uno specchio delle nostre intenzioni. Se in Etropia essa rappresenta la soluzione alla fallibilità umana, nella nostra realtà ci ricorda che la tecnologia è neutra solo sulla carta: la sua efficacia dipende dai fini di chi la programma. La sfida lanciata dall’autore è provocatoria: e se l’unico modo per proteggere l’umanità da sé stessa fosse proprio affidarsi a un’entità priva di ego?

Una scommessa sul futuro

Etropia è un invito a non rassegnarsi. Che sia un sogno utopico o una premonizione scientifica, il lavoro di Alexandru Florian Anton ci costringe a guardare in faccia le problematiche che affliggono la nostra società contemporanea e a chiederci: siamo pronti a cedere parte della nostra sovranità in cambio di un mondo più giusto?

L’autore da grande prova di se in questo saggio che fa riflettere, tremare ed anche forse sperare. A lui, vanno i miei complimenti.

Biografia dell’Autore

Alexandru Florian Anton (noto come Alex) nasce in Romania il 21 aprile 1992, ma si trasferisce in Italia fin dalla prima infanzia, stabilendosi a Lucca, nel cuore della Toscana. Questa duplice radice culturale ha forgiato in lui un’identità sospesa e profonda: citando la metafora di Balto, si definisce “né cane né lupo” sa solamente ciò che non è, un osservatore del mondo che ha fatto del non appartenere a un unico luogo la sua vera forza creativa.

La dedizione alla scrittura e alla letteratura è un’eredità di famiglia che gli scorre nel sangue. Fondamentale per la sua formazione è stata l’influenza dei nonni: il nonno, stimato professore universitario e poeta pluripremiato, e la nonna, che attraverso la lettura costante ha nutrito la sua immaginazione sin dai primi anni di vita.

Con “Etropia”, sua opera d’esordio, Anton traduce in forma narrativa la propria visione del mondo, delineando i contorni di una società ideale. Questo volume segna l’inizio di un percorso letterario volto a esplorare i complessi legami tra umanità, giustizia e futuro.

Gloria Donati