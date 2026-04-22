Il libro: “Dove il silenzio fa rumore” di Angelica Pontani | Recensione

Prendersi cura di sé per curare il mondo: la lezione di Angelica Pontani. Nel suo romanzo “Dove il silenzio fa rumore”, l’autrice racconta il paradosso di chi salva gli altri mentre annega nel proprio dolore. Una testimonianza potente su come la rinascita passi per il coraggio di ascoltarsi.

Prendersi cura di sé e di chi si ama: a parole sembra un gesto naturale, quasi scontato. Eppure, la realtà è molto più complessa. Spesso ci perdiamo nei bisogni altrui, nel tentativo disperato di dare voce al dolore di chi ci sta accanto, finendo per soffocare il nostro. È questa la riflessione profonda che attraversa le pagine di “Dove il silenzio fa rumore”, il libro di Angelica Pontani. Più che un racconto, il volume è una testimonianza di quanto possa diventare assordante il silenzio quando il peso che portiamo dentro è troppo grande per essere ignorato.

Il peso del silenzio: la storia di Angelica

Angelica è una “piccola grande donna” con un cuore immenso e una ferita altrettanto profonda. La sua adolescenza, che avrebbe dovuto essere fatta di sogni e leggerezza, è stata segnata da un evento che cambia il DNA dell’anima: la perdita del padre in tenera età. Un vuoto incolmabile che l’ha spinta, per anni, a cercare rifugio in amicizie e amori sbagliati.

Emergono così i tratti di un paradosso doloroso, comune a molti:

L’immagine esterna: Una sarta esperta, capace di ricucire le ferite altrui con dedizione.

Una sarta esperta, capace di ricucire le ferite altrui con dedizione. La realtà interiore: Una donna che affogava lentamente, vittima di chi, anziché sostenerla, ne prosciugava le energie vitali.

Una donna che affogava lentamente, vittima di chi, anziché sostenerla, ne prosciugava le energie vitali. La svolta: Una voce che urlava senza essere ascoltata e che, finalmente, ha trovato nella scrittura il coraggio di rendersi visibile.

“Prendersi cura di se stessi è il primo vero passo per poter poi prendersi cura, davvero, di chi ci sta intorno.”

Imparare a dirsi di sì: l’incontro che cambia tutto

Angelica lo ha sperimentato sulla propria pelle: non si può salvare nessuno se prima non si impara a restare a galla. La genesi del libro risiede in un incontro fondamentale con un professore che, per la prima volta, ha creduto nel suo potenziale. Quella luce è stata capace di farsi largo nel buio, dimostrando che a volte basta un incontro giusto — o una mano tesa nel momento del bisogno — per cambiare prospettiva e iniziare a risalire.

Un viaggio alla riscoperta dell’anima

Oggi Angelica Pontani è una giovane donna guerriera. Con il coraggio di chi ha attraversato il deserto, ci invita a compiere una rivoluzione interiore. “Dove il silenzio fa rumore” non è solo un titolo, ma un monito per tutti noi: smettere di essere solo “medicina” per gli altri e iniziare a essere “cura” per noi stessi.

Scoprirsi è un viaggio lungo, tortuoso e a tratti spaventoso, ma resta, in assoluto, il viaggio più bello che si possa intraprendere.

Angelica Pontani

Il libro: