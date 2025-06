Il Conservatorio Toscanini presente come partner ufficiale alla 31° Festa della Musica

Inaugurazione con MARIO BIONDI e l’Orchestra del Conservatorio Arturo Toscanini diretta dal M° Walter Attanasi

20 giugno jam session degli studenti dei Conservatori italiani ed extraeuropei coordinati dal Conservatorio Toscanini

21 giugno Tempio della Concordia – Valle dei Templi

22 Giugno al Teatro Panoramico dei Templi THE GUITARS AND DRUMS NIGHT- EVENTO FDM GIOVANI – Valle dei Templi.

Il Dr. Pronio, la Prof.ssa Longo e il Prof. Nostro

Presentato il programma della Festa della Musica 2025 in conferenza stampa al MIC con la partecipazione del Conservatorio Arturo Toscanini, partner ufficiale. Dal 20 al 22 Giugno ad Agrigento Capitale della Cultura 2025 avranno luogo tre imperdibili eventi nazionali e gratuiti della 31° Festa della Musica in scenari mozzafiato, grazie alla collaborazione tra AIPFM ( Associazione per la Promozione della Festa della Musica), il Parco Archeologico Valle dei Templi, il Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento e il Conservatorio di Musica di Stato “Arturo Toscanini” di Ribera, capofila di 13 Conservatori italiani ed europei e recentemente insignito del premio 100 eccellenze italiane. I Concerti, visibili anche su Raiplay e in diretta streaming sono patrocinati da Rappresentanza Italiana della Commissione Europea, MIC, RAI, SIAE e hanno il sostegno delle imprese Cappellani Megastore e Algam- Eko. Gli eventi saranno realizzati con il coordinamento e la supervisione artistica della Direttrice del Conservatorio prof.ssa Mariangela Longo coadiuvata dal Direttore di produzione e Vicedirettore Prof. Simone Piraino, dal Direttore musicale Prof. Luca Nostro, dal Referente per le produzioni con i nuovi linguaggi musicali Prof. Angelo Di Leonforte e da tutti i referenti delle Istituzioni partecipanti:

Conservatorio di Musica V. Bellini di Catania,

Conservatorio di Musica G. B. Pergolesi di Fermo,

Conservatorio di Musica A. Casella l’Aquila,

Conservatorio di Musica A. Corelli di Messina,

Conservatorio di Musica A. Scarlatti di Palermo,

Conservatorio di Musica G. Rossini di Pesaro,

Conservatorio di Musica A. Toscanini di Ribera

Conservatorio di Musica L.Canepa di Sassari,

Conservatorio di Musica A. Scontrino di Trapani,

Conservatorio di Musica F.A. Bonporti di Trento

“Siena Jazz” – Accademia Nazionale del Jazz

“Royal Academy of Music” di Aalborg (Danimarca)

“Lietuvos muzikos ir teatro akademija” di Vilnius (Lituania)

“Notre Dame University – Louaize, Zouk Mosbeh (Libano- da confermare)

Il 20 giugno al Teatro dell’Efebo dalle ore 21,00 si potrà assistere alla proiezione del docu-film dedicato ai 31 anni della Festa della Musica e attendere lo scoccare della mezzanotte per avviare insieme la Festa della Musica Italiana con la jam session degli studenti dei Conservatori italiani, europei ed extraeuropei che hanno aderito all’iniziativa coordinati dal Conservatorio A. Toscanini.

Il 21 Giugno, nello splendido scenario del Tempio della Concordia, MARIO BIONDI, testimonial nazionale della 31° Festa della Musica, sarà in scena con il suo trio e l’Orchestra Sinfonica Jazz e Pop del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera diretta dal M° Walter Attanasi- direttore d’orchestra affermato nel panorama internazionale e premiato tra le 100 Eccellenze Italiane.

Il 22 Giugno al Teatro Panoramico dei Templi THE GUITARS AND DRUMS NIGHT- EVENTO FDM GIOVANI – Valle dei Templi di Agrigento 22 giugno 2025

Un evento nell’evento – Un gran concerto rock e contemporaneo degli studenti di 13 Conservatori italiani, europei ed extraeuropei, coordinati dal Conservatorio Arturo Toscanini, che daranno vita ad una Electric Orchestra di 60 chitarre elettriche, bassi elettrici e percussioni diretta dal M° Walter Attanasi sotto la direzione musicale del Prof. Luca Nostro, già prima chitarra al Parco della Musica Contemporanea Ensemble, coadiuvato dal Prof. Sergio Calì docente di percussioni. Una elettrizzante Festa della Musica Giovani dedicata alla Capitale della Cultura 2025 nello splendido scenario del Teatro dell’Efebo messo a disposizione dal Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento.

L’evento suggellerà il passaggio di testimone in Musica tra i Conservatori di tre capitali della Cultura: Pesaro 2024, Agrigento 2025, L’Aquila 2026.

Il programma è composto da brani rock di Led Zeppelin e White Stripes arrangiati da Luca Nostro, brani tratti dalla colonna sonora di Psycho, nonchè brani di musica contemporanea, di Andriessen

e Battistelli, dal forte coinvolgimento emotivo, estratti da un’opera per 100 chitarre composta da Michele Tadini e dedicata al brano Siamo Soli di Vasco Rossi.

Si ringraziano:

Tutti i Musicisti, studenti e docenti, iI Presidente di AIPFM Arch. Marco Staccioli, la Direttrice prof.ssa Mariangela Longo, il Presidente dott. Giuseppe Tortorici, il Vicedirettore Prof. Simone Piraino, gli organi statutari e tutto lo staff del Conservatorio A. Toscanini di Ribera – Agrigento, il Direttore del Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento dott. Roberto Sciarratta, RAI e SIAE, i Direttori, i Presidenti, gli organi statutari, i docenti e gli studenti delle Istituzioni AFAM partecipanti:

"Notre Dame University – Louaize, Zouk Mosbeh