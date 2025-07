“Il cielo e la terra tra Oriente e Occidente”: una mostra per tornare alla natura e a noi stessi

Venerdì 11 luglio 2025, alle ore 17:30, al Caffè Letterario “Galleria” di Cefalù (via Madralisca 23 e via XXV Novembre 22), si inaugura la mostra “Il cielo e la terra tra Oriente e Occidente”.

L’evento fa parte della “Settimana delle Culture” ed è patrocinato dal Comune di Cefalù Espongono gli artisti Francesca Di Chiara, Koji Crisà e Sato Crisà con opere di pittura, ceramica e installazione. L’ingresso è libero.

L’esposizione nasce da una riflessione comune: in un’epoca dominata da intelligenza artificiale, robotica e biotecnologie, dove tutto corre e si trasforma senza sosta, il rischio è quello di perdere il contatto con noi stessi e con la natura. Attraverso materiali semplici e antichi – terra, argilla, pigmenti naturali – gli artisti cercano di recuperare un legame profondo con ciò che ci circonda. Le opere si muovono tra Oriente e Occidente, tra cielo e terra, tra materia e spirito, cercando una connessione più essenziale, più umana.

Francesca Di Chiara, pittrice e insegnante di yoga, ci spiega:

“Gli artisti che espongono con me al Caffè Letterario ‘Galleria’ vogliono lanciare un messaggio di attenzione verso la natura e verso noi stessi, che della natura facciamo parte. Abbiamo scelto di usare elementi che vengono dalla terra – argilla, pigmenti, materiali naturali – proprio per risaltarne la bellezza e la sacralità. In un mondo che si muove sempre di più verso la robotica e la tecnologia, sentiamo l’urgenza di non perdere il contatto con ciò che siamo davvero. Con il nostro corpo, i nostri bisogni biologici, la nostra energia. Attraverso la meditazione, il creare, il prendere coscienza di far parte di un tutto, possiamo ancora generare campi energetici positivi. Questa mostra nasce da questo bisogno.”