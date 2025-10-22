Il Ciclo di Conferenze su “La Cultura Mafiosa: Ricerca e Analisi Psicologica” tenuto presso il Liceo Scientifico D’Alessandro di Bagheria che nell’incontro di oggi mi ha visto relatore

da | 22 Ottobre 2025 | Attualità, Esperienze, Eventi, Libri, Opportunità

Stamattina, mercoledì 22 ottobre 2025, con inizio alle ore 11:00 e conclusione alle ore 13:00 circa, ho partecipato a uno degli incontri previsti dal Ciclo di Conferenze con gli studenti del Liceo Scientifico D’Alessandro di Bagheria dal titolo “La Cultura Mafiosa: Ricerca e Analisi Psicologica”.

Nel mio intervento ho parlato e ho letto degli stralci di alcuni libri fondamentali per capire la “cultura mafiosa” della nostra terra e delle conseguenze che genera nel nostro vivere quotidiano e sociale, e in particolare, in ordine di citazione: “Cose di cosa nostra” di Giovanni Falcone e Marcelle Padovani (1991) e “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia (1961). Avrei voluto parlare anche di altri libri quali: “Il narcisismo. L’identità rinnegata” di Alexander Lowen (1983), “La mediocrazia” di Alain Deneault (2015) e “Decadenza” di Michel Onfray (2017), per un migliore approfondimento sulla decadenza della cultura occidentale e delle conseguenze frutto anche della “cultura mafiosa” che comprime un popolo verso la mediocrità, e distrugge e mortifica la crescita di un paese e soprattutto delle giovani generazioni.

Noi relatori non abbiamo avuto molto tempo per dibattere con gli studenti, solo pochi interventi, ma puntuali e intelligenti. Uno dei risultati della giornata di oggi per me più importanti e significativi è stato l’impegno preso pubblicamente da parte di alcuni degli studenti presenti di leggere i libri di Leonardo Sciascia e di Giovanni Falcone citando i quali siamo riusciti a stimolare la curiosità di questi ragazzi che si affacciano alla vita sociale, lavorativa, professionale e, perché no?, politica approfondendo delle letture che – dal mio punto di vista! – sono fondamentali per comprendere la nostra cultura e la storia siciliana recente e passata.

Concludo nel ringraziare pubblicamente: la Dirigente del Liceo Scientifico D’Alessandro, la Prof.ssa Angela Troìa e il Prof. Salvatore Musotto, Referente alla Legalità del Liceo, per avere organizzato l’evento e per averci ospitati; Il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli e gli assessori Biagio Sciortino, Emanuele Tornatore e Antonella Insinga che hanno fortemente voluto e promosso questo ciclo di incontri; i relatori che insieme a me hanno tenuto l’incontro di oggi, il Prof. Girolamo Lo Verso (p.f.r. di Psicologia Clinica presso UniPa, psicoterapeuta di fama internazionale, grande esperto e saggista dei temi trattati in questi ciclo di incontri) e il Dott. Leonardo Seidita (psicologo e psicoterapeuta); la moderatrice dei lavori, la Dott.ssa Marina Mancini, dell’ufficio stampa del Comune di Bagheria, che ha introdotto e condotto la mattina di lavori con moderazione e sapienza.

In particolare, ringrazio pubblicamente: il Prof. Girolamo Lo Verso, che è stato mio docente quand’ero un giovane studente presso il Corso di Laurea in Psicologia di UniPa, che mi ha voluto quale relatore per questa giornata e col quale spesso, accompagnati da una buona colazione al bar sotto casa sua a Palermo, parliamo e ci confrontiamo su tanti temi di attualità ma anche su questioni legate alla “cultura mafiosa” della nostra isola; e Biagio Sciortino col quale mi lega una antichissima amicizia, stima e condivisione di esperienze professionali e umane di diversi anni fa, quando da giovani operatori sociali sul territorio e per strada abbiamo lavorato per contrastare e aiutare tantissime persone per le gravi problematiche che in quel particolare periodo storico affliggevano le nostre città e la nostra Sicilia.

PER APPROFONDIMENTI SUL CICLO DI SEMINARI:

https://www.comune.bagheria.pa.it/it/eventi/la-cultura-mafiosa-ricerca-e-analisi-psicologica

Articoli correlati

Zaia e il peso delle disuguaglianze sanitarie

| | ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Nel corso del suo intervento all’ospedale di Conegliano, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha condiviso un episodio significativo, capace di mettere in luce una delle grandi contraddizioni del sistema sanitario italiano. “Proprio ieri,” ha raccontato Zaia, “entrando in un ospedale a Treviso, sono passato…

TCBO: la nuova Stagione di Opera, Danze, Concerti 2025 “Verso Itaca”

| | ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Dal barocco con Semele di Händel diretta da Rinaldo Alessandrini ai giorni nostri con la nuova creazione Olympia di Campogrande in prima mondiale: la Stagione lirica abbraccia trecento anni di storia della musica. Tra le voci Nicola Alaimo, Roman Burdenko, Francesco Demuro, Saioa Hernandez, Gregory Kunde, Raffaele…

Pin It on Pinterest

Share This