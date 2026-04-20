Il Blue Brass accende la scena jazz: il Sergio Munafò 5et porta a Palermo una notte di swing e contaminazioni

La Fondazione OJS – The Brass Group sede di nuovi progetti musicali e jam session per i giovani talenti protagonisti onstage.

Palermo, 20 aprile 2026. La Fondazione The Brass Group continua l’attività concertistica al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo, luogo storico della musica jazz e simbolo della rinascita culturale della città. Il 21 aprile alle ore 21.00, rivivranno le note del grande jazz grazie alla maestria stilistica di Sergio Munafò 5et che si esibisce in questa splendida cornice, luogo di storia ma anche di aggregazione di giovani musicisti che ogni mercoledì si incontrano suonando nelle jam divenuto un appuntamento stabile per salire on stage ed esprimere la propria musicalità. Il jazz torna a risuonare con eleganza e intensità a Palermo, nella cornice esclusiva del Blue Brass Jazz Club, all’interno del Ridotto dello Spasimo, punto di riferimento per gli amanti della musica dal vivo in cui il pubblico sarà invitato a lasciarsi trasportare dalle atmosfere intime e raffinate di, in un concerto che promette emozione, virtuosismo e grande musicalità.

La programmazione live del Blue Brass continua così a distinguersi per qualità e ricerca artistica, offrendo al pubblico un nuovo imperdibile appuntamento dedicato al grande jazz. Sergio Munafò 5et, guidato dallo stesso chitarrista e compositore palermitano, sarà protagonista di un progetto musicale raffinato e coinvolgente. Il quintetto propone un elegante omaggio agli standard del jazz, arricchito da contaminazioni che spaziano tra bossanova, musica italiana e sonorità pop. Un dialogo creativo e contemporaneo che riflette l’identità artistica del leader e la sua capacità di fondere tradizione e innovazione. A rendere ancora più prestigiosa la formazione, la presenza dello straordinario sassofonista alto Orazio Maugeri, collaboratore storico di Munafò da oltre trent’anni, fin dagli esordi discografici con l’album Blue Flat (2004). Il quintetto si completa con una sezione ritmica di altissimo livello: Oscar Zenari al pianoforte, Alberto Fidone al contrabbasso, Paolo Vicari alla batteria. Il risultato è un sound caldo e avvolgente, dove l’intreccio tra chitarra e sax si fonde con lo swing pulsante della ritmica, evocando le atmosfere eleganti e senza tempo del jazz degli anni ’50. L’appuntamento è fissato per le ore 21.00 presso il Ridotto dello Spasimo, in via dello Spasimo 15 a Palermo. Un’occasione unica per immergersi in una serata di grande musica dal vivo, all’insegna della qualità e della tradizione jazzistica reinterpretata in chiave contemporanea.

La programmazione proseguirà tutti i martedì e mercoledì del mese, con un concerto il martedì (biglietto d’ingresso € 10,00 più diritto di prevendita) e una jam session strutturata ed educativa il mercoledì, ad ingresso libero, per la valorizzazione e il coinvolgimento delle nuove leve. Il calendario offrirà al pubblico un ricco percorso di concerti, collaborazioni e incontri tra giovani talenti e artisti di esperienza internazionale, confermando il ruolo del Blue Brass come laboratorio creativo e spazio di formazione viva. Dalle radici del Brass Group, nato nel 1974, al futuro che suona oggi, il club torna a rappresentare la continuità di una storia che ha visto esibirsi giganti come Chet Baker, Dexter Gordon e Charles Mingus, accanto a giovani musicisti destinati a diventare protagonisti della scena internazionale. Da quando la Fondazione ha sede allo Spasimo, il Brass Group ha contribuito in modo determinante al recupero sociale e culturale del centro storico di Palermo, restituendo alla città uno spazio di musica, incontro e partecipazione. Il progetto si inserisce nel percorso di continuità e innovazione che caratterizza da sempre la missione della Fondazione: promuovere la cultura del jazz, sostenere i giovani talenti e valorizzare la bellezza di uno dei luoghi più suggestivi della città, sede storica della Fondazione Brass , un faro acceso già in tempi bui , in cui serviva dare segnali di riscoperta del centro storico di Palermo : ebbene il Brass è stato faro e vessillo della cultura del coinvolgimento di un territorio cittadino negato .

INFO:

Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup.