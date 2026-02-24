Il bando: Residenza Artistica “Synthesis” di Siena Jazz

Online il bando per la Residenza Artistica “Synthesis” di Siena Jazz con la partnership dell’Accademia Musicale Chigiana ed il Cantiere Internazionale dell’Arte

Scadenza candidature: sabato 21 marzo 2026 ore 12:00

Siena, 20 febbraio 2026 – È online sul sito ufficiale di Siena Jazz il bando di selezione per partecipare alla Residenza Artistica Musicale “Synthesis”, progetto finanziato nell’ambito del PR FSE+ Toscana 2021–2027 – Attività 1.a.4 – Interventi innovativi per favorire la crescita professionale di giovani musicisti (RAM). Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro sabato 21 marzo 2026 alle ore 12:00. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Siena Jazz.

Un progetto di alto perfezionamento artistico

Il vero plus del Progetto Synthesis è la sua offerta formativa strutturata come un piano di studi da master di alto perfezionamento artistico.

Non si tratta di un semplice percorso laboratoriale, ma di una residenza immersiva e altamente professionalizzante, articolata in:

attività formative teorico-pratiche avanzate;

creazione e produzione artistica originale;

orientamento e accompagnamento al lavoro;

concerti, performance, conference di restituzione dei risultati e la costituzione di ensembles stabili.

A guidare i partecipanti saranno docenti qualificati e musicisti di fama internazionale, tra cui Francesco Dillon, Aya Shimura, Mirco Ghirardini, Glauco Benedetti, Antonio Caggiano, Giovanni Lo Cascio per il modulo di Laboratorio di interpretazione strumentale multi stilistica, Stefano Battaglia, Silvia Bolognesi, Andrea Molino, Marco Colonna per Tecniche dell’improvvisazione e strategie di interazione in ensemble,Tonino Battista e Fabio Massimo Capogrosso per Elementi di composizione e arrangiamento per ensemble crossover,Alessandra Carlotta Pellegrini e Ingrid Pustianac per Pratiche di ascolto critico ed elementi di notazione creativa. Tutti i docenti sono protagonisti della scena musicale europea, selezionati per garantire un livello artistico e didattico di eccellenza.

Una partnership che innalza qualità e autorevolezza

“Synthesis” nasce dalla collaborazione tra realtà di altissimo profilo del panorama musicale italiano:

Siena Jazz

Accademia Musicale Chigiana

Cantiere Internazionale d’Arte

La sinergia tra questi soggetti proponenti innalza ulteriormente la qualità, la solidità progettuale e la serietà dell’iniziativa, mettendo in rete competenze artistiche, didattiche e produttive riconosciute a livello nazionale e internazionale.

Cross over dei linguaggi: oltre le barriere di genere

“Synthesis” si fonda su un’idea chiara: superare le anacronistiche barriere di genere musicale.

Il progetto promuove e favorisce l’incontro tra linguaggi, pratiche compositive e improvvisative nell’ambito delle musiche contemporanee. In questo spazio creativo, le differenze diventano risorsa:

il jazz dialoga con la scrittura contemporanea;

l’improvvisazione incontra la forma;

la tradizione si confronta con la sperimentazione.

La residenza diventa così un laboratorio vivo di contaminazione e ricerca, dove l’identità individuale si intreccia con quella dell’ensemble per generare nuove forme collettive di espressione, con l’obiettivo di costituzione di organismi musicali stabili e la promozione di ensemble composti da musicisti della Regione Toscana.

Un’opportunità completamente gratuita (con diaria e alloggio)

La partecipazione al progetto è totalmente gratuita, e prevede la selezione di n. 20 musicisti, in possesso di un diploma accademico di I livello in diversi strumenti classici e jazz. I partecipanti dovranno avere età compresa tra 18 e 35 anni; avere residenza o domicilio in Regione Toscana, essere disoccupati, inoccupati o in cerca di occupazione, e interessati ad avviare un’attività professionale/imprenditoriale nel settore musicale.

I giovani musicisti selezionati non solo non sosterranno alcun costo di iscrizione, ma potranno beneficiare di:

alloggio gratuito per l’intero periodo residenziale ;

; una diaria per il sostegno alla partecipazione.

Un sostegno concreto che rende Synthesis un’opportunità realmente accessibile e inclusiva, in linea con le politiche regionali di valorizzazione dei giovani talenti.

Un progetto sostenuto dall’Unione Europea

Il progetto è risultato vincitore di finanziamenti a valere sull’Avviso pubblico della Regione Toscana (Decreto n. 8352 del 18/04/2025 – Allegato A), nell’ambito del PR FSE+ Toscana 2021–2027, Priorità 1 Occupazione, Attività 1.a.4.

La Residenza Artistica Musicale è finanziata con il sostegno dell’Unione Europea attraverso il PR FSE+ 2021/2027 Regione Toscana e rientra nell’ambito di GiovaniSì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

L’iniziativa si inserisce nelle politiche regionali di sostegno alla crescita professionale, all’occupabilità e alla valorizzazione artistica dei giovani musicisti, attraverso percorsi di formazione non formale finalizzati all’avviamento alla professione e all’incontro tra domanda e offerta nel contesto lavorativo di riferimento.

Con Synthesis, il consorzio formato da Siena Jazz in qualità di capofila del progetto, insieme ad Accademia Musicale Chigiana e Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, conferma per le tre istituzioni il ruolo di eccellenza nella formazione musicale contemporanea, offrendo ai giovani musicisti uno spazio concreto di crescita, sperimentazione e inserimento professionale nel panorama artistico internazionale.

Foto credits Tommaso Taurisano Grazfica Lucia Piazzolla