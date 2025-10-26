II Edizione By Your Side & C.L.a.P. (Cinema, Links and Professionals) ideato e promosso da Vinians Production

Tra i protagonisti dell’edizione 2025: Paolo Ruffini, Stefano Fresi e Leo Gassman Donatella Finocchiaro e tanti altri volti e presenze delle Istituzioni e dell’Imprenditoria. Nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, l’evento “BREAKING THE FOURTH WALL” – La quarta parete cade, è tempo di agire –evento presso Fondazione Roma Lazio Film Commission

Dopo il successo dello scorso anno, Vinians Production rilancia il progetto BYS – By Your Side, confermando la propria vocazione a unire arte, cinema e solidarietà in un’unica visione: trasformare la creatività in strumento di partecipazione sociale. L’evento si terrà nell’ambito della Festa del Cinema di Roma all’interno dello Spazio della Fondazione Roma Lazio Film Commission

Il tema di questa edizione, “Breaking the Fourth Wall”, invita a superare la distanza tra artista e pubblico, tra scena e realtà. Un invito ad agire, a diventare parte attiva di un’esperienza che non si limita alla visione ma si traduce in impegno concreto e condivisione.

Dopo aver sostenuto nella prima edizione la campagna internazionale “End Polio Now!” del Rotary International, BYS rinnova il proprio supporto al progetto, poiché la battaglia contro la poliomielite non è ancora conclusa e resta una priorità globale. Contestualmente, BYS amplia il proprio campo d’azione affiancando Save the Children e in particolare il progetto “Punti Luce”, dedicato a offrire a bambini e adolescenti in difficoltà, spazi educativi, culturali e di crescita personale.

Un doppio impegno che consolida la missione di BYS: sostenere le cause più urgenti, promuovere la solidarietà e diffondere consapevolezza attraverso la forza dell’arte.

Già parte integrante del progetto, C.L.a.P. – Cinema, Links and Professionals diventa quest’anno pienamente operativo con una sezione premiale. Non solo cinema, ma tutte le forme d’arte e le iniziative sociali capaci di sensibilizzare, ispirare e generare cambiamento, contribuendo ad abbattere il “muro dell’indifferenza” con linguaggi creativi e visioni coraggiose.

La sezione premiale di C.L.a.P. celebra artisti che si sono distinti per talento e impegno: per il teatro Paolo Ruffini, per il cinema Stefano Fresi, per danza e sport Anna Allegretti, per i podcast Iris Gaeta e Margherita Filosa, per musica, cinema e impegno sociale Leo Gassman, mentre il riconoscimento dedicato all’industria andrà a Salvo Saverio D’Angelo in rappresentanza di tutto il team di 98 Sale Distribution,, una start-up di distribuzione cinematografica.

Almas ringrazia per il Premio all’attore Stefano Fresi , con la presenza dalla nota Financial Manager Sonia Giacometti e dalla regista Sabina Pariante nonché presidente dell’associazione Almas Produzioni per la realizzazione del cortometraggio “Il Costo di un Miracolo “, avendo trattato un tema sociale importante,l’iincontro della malattia oncologica di un bambino e un barbone appunto interpretato da Stefano Fresi, ricco di significati anche nell’essere positivi alla malattia. Almas sostiene da sempre progetti sociali importanti dedicati a tematiche comuni.La location manager Francesca Guidi ringrazia per l’invito e si dice orgogliosa di far parte di questa associazione cinematografica portando contributi di alto valore anche nella Regione Marche.

A sostenere l’iniziativa, un parterre d’eccezione che unisce istituzioni, cultura, impresa e spettacolo: tra i presenti la vicepresidente della Regione Lazio On. Roberta Angelilli, il senatore e capogruppo al Senato per Forza Italia On. Maurizio Gasparri, la presidente del CNU e componente AGCOM On. Sandra Cioffi, il presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito e Sindaco d Fiumicino On. Mario Baccini e il presidente di APA Service Srl e Cross Production On. Marco Follini, , il Direttore Medico del Policlinico A.Gemelli Dott. Giorgio Meneschincheri, il Presidente di Lazio Innova Dott.Francesco Marcolini , il Presidente del RC Roma Capitale Dott. Enrico Falcioni, il Dott. Gianluca Rocchetti in rappresentanza del RC di Porto San Giorgio .

Accanto ai premiati, numerosi volti noti del mondo artistico e culturale, amici e sostenitori del progetto, hanno testimoniato con la loro presenza il valore di un percorso che intreccia creatività, impegno e responsabilità sociale.

“ Dietro la parete, le persone”

Dietro ogni parete che cade ci sono persone che scelgono di essere parte di un ingranaggio benefico, di una visione collettiva che unisce talento, passione e impegno

L’ideatrice del progetto, Annamaria Alaimo, ha voluto ringraziare durante l’incontro l’On. Erminia Mazzoni, madrina putativa e prima sostenitrice e promotrice di BYS ; la Fondazione Roma Lazio Film Commission e tutta la squadra di persone che ogni anno lavora per offrire agli operatori del settore uno spazio speciale di condivisione e informazione ; le associazioni e i partner che hanno contribuito a formare la “rosa” di aderenti al progetto: Save the Children , Rotary International , CNU-Comitato Nazionale Utenti , Unica Sport Benefit Arl, Almas Produzioni, L’Altra Napoli. Un grazie speciale è andato a Sonia Giacometti, financial manager cinematografica , alla regista Sabina Pariante e alla location manager marchigiana Francesca Guidi che hanno fortemente creduto nel progetto.

Un ringraziamento particolare anche ai media partner che hanno scelto di sostenere l’iniziativa: Coming Soon, che rinnova la sua presenza sul progetto, e Radio Bruno, che quest’anno ha abbracciato l’evento come Radio Partner ufficiale grazie all’intervento della speaker radiofonica, Sara Brestolli , che ha da subito sposato l’iniziativa BYS anche nell’edizione 2024, contribuendo a renderlo un contenitore di buoni intenti e grandi obiettivi.

“La musica è un linguaggio universale di empatia e solidarietà , valori che trovano piena espressione in ByYourSide” – Sara Brestolli

Grazie agli sponsor tecnici , a Marco Carpineti , per la seconda volta con BYS con l’inimitabile qualità dei suoi prodotti ; a Podere Casella Muzighin di Oberdan Pizzoni con sede ad Urbania nell’entroterra delle colline Pesaresi, degustazione con la sua varietà di prelibatezze vinicole marchigiane specialità vino di visciole con il “Serafino” , il rosso “Profumo di rosa”, e il pezzo forte il vino Spumante Brut Rosè “Poggio ai Prati” .

Il team di BYS , composto da Nicolò Ernesto Alaimo co-conduttore dell’evento , Dylan De Minico coordinatore , Giovanni Paterni responsabile logistica e produzione , Massimiliano Cimato per grafica e contributi , un gruppo di appassionati che con professionalità e dedizione ha lavorato alla realizzazione di questa nuova edizione ed è già all’opera per il prossimo BYS26!