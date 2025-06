“I Capolavori”: l’impresa prende forma tra i banchi del CNOS-FAP ai Salesiani del Gesù Adolescente di Palermo

Nei mesi di aprile e maggio, il CNOS-FAP, centro di formazione professionale salesiano del Gesù Adolescente ispirato al carisma educativo di Don Bosco, ha realizzato l’evento “I Capolavori”: un’iniziativa pensata per valorizzare il percorso formativo degli allievi del 1° e 2° anno nei settori meccanica auto e ristorazione.

Due serate distinte, una dedicata ai primi anni e una ai secondi, hanno visto protagonisti i ragazzi, le loro famiglie e l’intera comunità educativa, con oltre 300 persone coinvolte in un clima di festa, orgoglio e partecipazione.

Simulazione d’impresa: imparare facendo

L’evento è stato strutturato come una vera simulazione aziendale. Gli allievi, divisi in team, hanno affrontato tutte le fasi della creazione di un’impresa: dalla scelta del nome, alla progettazione di logo, biglietto da visita e locandina pubblicitaria, fino alla definizione dei ruoli interni. Un’occasione per mettere in campo creatività, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Ristorazione: gusto e consapevolezza

I ragazzi del settore ristorazione si sono cimentati nella realizzazione di un piatto, scelto e curato in ogni dettaglio. Oltre alla preparazione pratica, ogni team ha dovuto presentare il proprio elaborato a una giuria di esperti, illustrando il procedimento, le tecniche culinarie utilizzate e le proprietà nutrizionali. Una sfida completa che ha richiesto padronanza tecnica, comunicazione efficace e consapevolezza alimentare.

Meccanica: tra teoria e pratica

Nel settore meccanico, le prove sono state differenziate per anno. Gli allievi del primo anno hanno affrontato il modulo di Macchine Utensili, componendo pezzi per la meccanica industriale con precisione e attenzione ai dettagli. Il secondo anno, invece, ha lavorato su smontaggio e montaggio del motore, un’attività complessa che ha messo in luce le competenze tecniche acquisite e la capacità di operare in squadra.

Famiglia e scuola: un binomio educativo

Elemento distintivo dell’evento è stato il forte coinvolgimento delle famiglie. Invitate a partecipare attivamente, hanno potuto vedere con i propri occhi l’evoluzione e l’impegno dei ragazzi. Una scelta coerente con lo spirito dei Salesiani del Gesù Adolescente, per i quali il legame tra scuola e famiglia è un pilastro irrinunciabile del percorso educativo.

Allievi oggi, leader domani

“I Capolavori” nasce dal motto che accompagna il lavoro formativo del CNOS-FAP: “Allievi oggi, leader domani”. Un messaggio forte, che intende riscattare e valorizzare la formazione professionale, spesso considerata erroneamente un’alternativa di ripiego, ma che si dimostra invece un percorso concreto, capace di far emergere veri talenti artigiani, futuri professionisti e leader del settore.

I Salesiani del Gesù Adolescente di Palermo, fedeli all’eredità educativa di Don Bosco, continuano così a offrire ai giovani strumenti, competenze e fiducia, perché ciascuno possa diventare protagonista del proprio futuro. L’evento “I Capolavori” non è stato solo una mostra di abilità, ma una vera e propria celebrazione della dignità, del lavoro e della crescita. Perché ogni ragazzo, se accompagnato, può diventare un capolavoro.