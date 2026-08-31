“Le Musiche del Nostro Tempo” della Fondazione OJS – The Brass Group continuano anche a settembre per la rassegna “Brass at Spasimo”

Un mese ricco di concerti, produzioni originali, giovani talenti e grandi protagonisti del jazz.A novembre il nuovo progetto live di Olivia Sellerio con l’Orchestra Jazz Siciliana

La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group prosegue anche nel mese di settembre la propria intensa attività concertistica con un calendario ricco e articolato, capace di attraversare linguaggi, generazioni e differenti espressioni della musica jazz. Per tutto il mese, la suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria dello Spasimo di Palermo sarà ancora una volta il cuore della programmazione, con appuntamenti che vedranno alternarsi formazioni ospiti, giovani musicisti, grandi interpreti e momenti dedicati alla divulgazione, alla formazione e alla memoria della musica jazz.

Olivia Sellerio e Orchestra Jazz Siciliana: a novembre il live che diventerà un disco

In considerazione dell’importanza della registrazione del live di Olivia Sellerio e l’Orchestra Jazz Siciliana, la Fondazione ha scelto di posticipare al mese di novembre il concerto inizialmente previsto per il 5 settembre allo Steri. Tra i progetti più importanti della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group, in programma l’incontro artistico tra Olivia Sellerio e l’Orchestra Jazz Siciliana con gli arrangiamenti e la direzione del M° Pietro Leveratto, che nasce con un obiettivo ancora più ambizioso: la realizzazione di un disco live, una nuova produzione discografica destinata a raccontare e conservare nel tempo l’intensità di questa collaborazione. Il rinvio consentirà di creare le condizioni tecniche e ambientali più favorevoli per una registrazione di altissima qualità, valorizzando al meglio la voce di Olivia Sellerio e il suono dell’Orchestra Jazz Siciliana. La scelta tiene conto anche delle alte temperature previste nei prossimi giorni: spostare il progetto a novembre permetterà di ottenere condizioni acustiche e tecniche più adeguate e, soprattutto, di realizzare un documento sonoro capace di restituire fedelmente l’emozione del concerto e diventare un prezioso patrimonio condiviso con il pubblico.

La dichiarazione del presidente della Fondazione, Maestro Ignazio Garsia

“Abbiamo scelto di guardare al concerto di Olivia Sellerio come a un progetto artistico ancora più importante– dichiara ilpresidente della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group, Maestro Ignazio Garsia–perché vogliamo che questo incontro con l’Orchestra Jazz Siciliana non si esaurisca nella sola serata, ma possa vivere nel tempo attraverso un disco live. Per questo abbiamo ritenuto opportuno spostare l’appuntamento a novembre: non si tratta semplicemente di un rinvio, ma di una scelta finalizzata a garantire la migliore qualità possibile alla registrazione. Le temperature particolarmente elevate previste per i prossimi giorni ci hanno spinto a individuare un momento più favorevole, sia dal punto di vista tecnico sia per il comfort degli artisti e del pubblico. Vogliamo consegnare agli ascoltatori un disco capace di restituire tutta la bellezza di questo incontro musicale, con un suono impeccabile e con l’energia irripetibile del live. E c’è un elemento che ci rende particolarmente felici: il pubblico sarà parte integrante della nuova data di novembre, di questo straordinario progetto discografico. Saranno proprio gli spettatori, insieme a Olivia Sellerio e alla nostra Orchestra, a contribuire a creare la magia di un disco dal vivo. È un progetto nel quale crediamo fortemente e che siamo orgogliosi di condividere con il nostro pubblico”.

Il programma di settembre

Mercoledì 2 settembre – Jam at Spasimo

Il mese si apre con l’energia e l’imprevedibilità della jam session, uno degli appuntamenti più amati dal pubblico dello Spasimo. Un incontro aperto alla creatività e all’improvvisazione, nel quale giovani musicisti e linguaggi si confrontano dando vita ogni volta a un concerto irripetibile.

Giovedì 3 settembre – Lorenzo Ruggiero 4et

Il quartetto di Lorenzo Ruggiero porta sul palco dello Spasimo una proposta jazzistica caratterizzata da interplay, ricerca sonora e libertà espressiva. Un appuntamento dedicato alle nuove generazioni del jazz e alla vitalità della scena contemporanea.

Venerdì 4 settembre – Alessandro Presti, in collaborazione con Palermo Sound

Il trombettista e compositore Alessandro Presti è protagonista di una serata nata dalla collaborazione con Palermo Sound. Un progetto che mette al centro la ricerca musicale e il dialogo tra le diverse anime del jazz contemporaneo.

Sabato 5 settembre – Jazz On Vinyl

Un appuntamento per gli appassionati della storia e del suono del jazz: Jazz On Vinyl propone una selezione di musica jazz rigorosamente in vinile, per riscoprire il fascino dell’ascolto analogico e delle grandi registrazioni che hanno segnato la storia del genere.

Domenica 6 settembre – Flora Faja 5et

La voce di Flora Faja incontra la dimensione del quintetto in una serata dedicata all’interpretazione, all’eleganza e alla contaminazione. Un progetto nel quale tradizione e sensibilità contemporanea si incontrano attraverso il linguaggio del jazz.

Mercoledì 9 settembre – Jam at Spasimo

Torna la jam session dello Spasimo, spazio privilegiato per l’improvvisazione, la condivisione e l’incontro tra musicisti.

Giovedì 10 settembre – “Memories of Benny Goodman – La musica prima di tutto”

Una serata dedicata alla figura di Benny Goodman, il “King of Swing”. Franco Maresco racconta la musica e l’eredità di uno dei protagonisti assoluti della storia del jazz, attraverso un percorso tra memoria, aneddoti e grandi pagine musicali.

Venerdì 11 settembre – Brass School on Stage

I maestri della Scuola Popolare di Musica del Brass Group, diretta dal Maestro Vito Giordano, salgono sul palco per una serata che testimonia il valore della formazione musicale promossa dalla Fondazione. Un’occasione per ascoltare giovani talenti e docenti insieme, nel segno del passaggio di conoscenze e della crescita artistica.

Sabato 12 settembre – Umberto Porcaro Trio

Il chitarrista Umberto Porcaro presenta il suo trio in un concerto dal forte carattere blues e jazz, dove tecnica, groove e improvvisazione si fondono in un dialogo musicale di grande intensità.

Domenica 13 settembre – Jazz On Vinyl

Un nuovo appuntamento con il jazz ascoltato attraverso il vinile, per rivivere il piacere dell’ascolto delle grandi incisioni e scoprire, o riscoprire, autentici capolavori della musica jazz.

Mercoledì 16 settembre – Jam at Spasimo

La formula della jam torna protagonista: musicisti, studenti e appassionati si incontrano sul palco dello Spasimo in una serata all’insegna dell’improvvisazione e della condivisione.

Giovedì 17 settembre – Mario Di Caro presenta il suo nuovo libro “Jazz Club”

Il giornalista e appassionato di musica Mario Di Caro presenta il suo nuovo libro “Jazz Club” edito dalla casa editrice Kalos, un appuntamento dedicato al racconto del jazz, ai suoi protagonisti e alla cultura che ruota attorno a questo straordinario universo musicale.

Venerdì 18 settembre – Mario Bellavista 5et

Un quintetto guidato da Mario Bellavista porta allo Spasimo una proposta musicale costruita sul dialogo tra i solisti e sulla forza dell’ensemble. Una serata dedicata al jazz contemporaneo e alla creatività dei suoi interpreti.

Sabato 19 settembre – Vito Giordano & Carmen Avellone 5et

L’incontro tra Vito Giordano e Carmen Avellone dà vita a un quintetto nel quale esperienza, sensibilità e ricerca si incontrano. Una produzione che valorizza la tradizione jazzistica siciliana aprendosi a nuove interpretazioni.

Domenica 20 settembre – Jazz On Vinyl

Ancora una serata dedicata al vinile e alla grande musica jazz, con un percorso di ascolto pensato per gli amanti delle sonorità autentiche delle registrazioni originali.

Martedì 22 settembre – Jam at Spasimo

Lo Spasimo torna a trasformarsi in un laboratorio musicale aperto, dove l’improvvisazione diventa il filo conduttore di una serata libera e imprevedibile.

Mercoledì 23 settembre – “Cinico Jazz Track – 40 anni di Cinico Tv in musica”

Franco Maresco propone un viaggio nella memoria musicale legata a Cinico TV, a quarant’anni dalla nascita di un’esperienza che ha segnato profondamente la cultura audiovisiva italiana. Un appuntamento originale in cui musica, memoria e immagini si incontrano.

Giovedì 24 settembre – Pola 4et

Il quartetto Pola propone una serata dedicata al jazz contemporaneo, con una formazione raccolta attorno alla dimensione del quartetto e alla ricerca di un sound personale.

Venerdì 25 e sabato 26 settembre – Sarah Jane Morris & Tony Remy

Due grandi interpreti internazionali, Sarah Jane Morris e Tony Remy, sono protagonisti di un doppio appuntamento di assoluto rilievo. La straordinaria voce di Morris e la chitarra di Remy si incontrano in un progetto capace di attraversare jazz, soul, blues e contaminazioni, per una delle presenze più attese del mese.

Domenica 27 settembre – Jazz On Vinyl

La programmazione di settembre si chiude con un nuovo appuntamento di Jazz On Vinyl, dedicato all’ascolto e alla scoperta del jazz attraverso la dimensione calda e inconfondibile del vinile.

I biglietti già acquistati del concerto di Olivia Sellerio restano validi

I possessori del biglietto acquistato per il concerto del 5 settembre allo Steri potranno essere utilizzati per il nuovo appuntamento di novembre, senza necessità di acquistare un nuovo titolo, basta contattare la Fondazione OJS – The Brass Group. La loro presenza sarà quindi ancora più speciale: potranno assistere al concerto e, al tempo stesso, far parte della registrazione del nuovo CD live di Olivia Sellerio con l’Orchestra Jazz Siciliana, contribuendo a fissare su disco l’emozione di una serata che nasce per diventare un momento significativo della produzione artistica della Fondazione.

Un settembre all’insegna della musica, della formazione e della produzione

La programmazione di settembre conferma la volontà della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group di mantenere vivo il rapporto con il pubblico e con la città di Palermo, offrendo un calendario capace di unire grandi protagonisti, giovani talenti, formazione, memoria e sperimentazione. Lo Spasimo continua a essere uno spazio aperto alla musica e alla cultura jazz, un luogo nel quale l’incontro tra artisti e pubblico diventa parte integrante dell’esperienza. Tutti gli appuntamenti dello Spasimo sono previsti alle ore 21.30. Le attività in calendario, programmate per finalità didattiche e formative, sono a ingresso libero fino a esaurimento posti, fatta eccezione per gli appuntamenti che prevedono le modalità di accesso indicate in locandina.

Tutti gli spettacoli iniziano alleore 21.30. Le attività contrassegnate come didattiche e formative sono a ingresso libero fino a esaurimento posti, mentre gli altri eventi prevedono biglietti da5,00 €, 10,00 € o posto numerato a partire da 16,50 €, secondo quanto indicato nel programma.

Tutte le informazioni:www.thebrassgroup.it–www.bluetickets.it